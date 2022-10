Últimas noticias, hoy: de la parálisis de la renovación del Poder Judicial al inicio del puente de Todos los Santos

Felipe González reivindica la memoria socialista para construir el futuro de España

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reivindicado la memoria socialista para construir el futuro de España en el acto central del 40 aniversario de la victoria del Partido Socialista, que la formación ha celebrado este sábado en Sevilla. Un mitin en el que González ha compartido protagonismo con el presidente del Gobierno y actual líder del partido, Pedro Sánchez, y al que han asistido unas 4.000 personas, algunos de pie por la falta de aforo.

"Quien no sabe de dónde viene, no sabe dónde va", ha dicho el expresidente del Gobierno, quien en su intervención ha recordado a Alfonso Guerra, "ese personaje singular", que no ha asistido al acto tras la polémica de las invitaciones.

