"¿Dónde están las fotos de mi boda?": destapan el engaño de una empresa de recuerdos de eventos

La empresa Vivieron felices y comieron sandía ha dejado a varias parejas sin las instantáneas que tomaron trabajadores subcontratados

Algunos de los fotógrafos reclaman que el dueño de la compañía no les ha pagado trabajos por valor de 7.000 euros

"Contratamos en noviembre del año pasado los servicios de Vivieron felices y comieron sandía, una empresa que nos había recomendado un profesional para que hiciesen las fotos de nuestra boda. Nos casábamos después de este verano. Tuvimos una entrevista con A.J., el responsable de la compañía. Le pagamos un adelanto que nos pidió. Durante un tiempo, no supimos de él, pero entendimos que era algo normal. Conforme se iba acercando el día de nuestra celebración, la comunicación no era muy buena y ya habíamos tenido noticias de los problemas que habían tenido algunos fotógrafos para que les pagase. Finalmente, el día de la boda aparecieron un fotógrafo y un cámara, que realizaron el reportaje. Estaban un poco perdidos, les habían llamado de un día para otro".

Esta es la historia de un novio engañado por una empresa de fotógrafos de bodas que ha dejado sin recuerdos por ahora a algunos de los clientes que le contrataron a través del portal bodas.net. Ya se ha cumplido el plazo establecido para que la feliz pareja recibiese el material fotográfico de su boda (15 días). Les avisaron de que el vídeo podría tardar más en llegar. Por el momento, no han tenido noticias del dueño de la empresa, pero saben que ninguno de los profesionales a los que enviaron a cubrir el evento ha cobrado la compensación acordada.

A. J. no contesta a los mensajes y su web ha sido inhabilitada. "Ha desaparecido del mapa", dice este novio. Algunos de los perjudicados han abierto un canal en el foro de bodas.net para alertar a otros posibles clientes de los problemas que les ha dado Vivieron felices y comieron sandía. Algunos de los clientes que han contactado con este afectado le han comentado que no les han llegado las imágenes de los momentos más importantes de la celebración o que A.J. les ha enviado fotos mal editadas. A Rafael y Claudia, una pareja con la que ha contactado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, le avisaro de que no iba a tener fotógrafo para su boda el día antes de que tuviese lugar su matrimonio. "No tiene nombre lo que nos ha hecho", reprocha este matrimonio, que conoció el trabajo de A. J. cuando asistieron a la ceremonia de unos amigos hace un año.

"De precio estaba muy bien y el servicio que hizo era muy bueno. Todo el mundo quedó muy contento. Desde que le contratamos, todo iba bien, pero un mes antes de la boda nos envía un WhatsApp en el que dice que va a dejar de atender por teléfono y que teníamos que contactar por correo con una de sus compañeras. Tardaban mucho en responder y, 13 horas antes de la boda, recibimos un correo que anunciaba que, por un problema familiar, no podía asistir y nos recomendaba que buscásemos por nuestra cuenta a otro fotógrafo", cuenta la pareja. A. J. les ha pedido disculpas y el número de cuenta para devolver el dinero que anticiparon, pero "aún no nos ha llegado nada". "Nos ha engañado y ha sido muy poco profesional", recalcan Rafael y Claudia.

A raíz de los comentarios que han publicado algunos de los clientes descontentos, algún futuro matrimonio se ha repensado la idea de contratar a esta empresa. "Nosotros conocimos a A. J. en una feria de bodas y nos ofreció una oferta bastante buena: nos dejaba un paquete superior que costaba alrededor de 3.000 euros por 1.800 euros", recuerda una futura novia. Compararon esta cantidad con los precios que les habían ofrecido otros profesionales y concluyeron que era la mejor opción. Además, el trabajo que habían visto de este fotógrafo les había gustado y todas las opiniones que había sobre él hasta ese momento "eran buenas". Todas las comunicaciones con A. J. discurrieron con normalidad.

Sin embargo, hace unas semanas, comenzó a preocuparse al leer el foro. "Mi pareja y yo no sabíamos qué hacer, aunque nos quedaban siete meses para la boda y tenemos margen para buscar una solución", afirma. No han intentado volver a hablar con el dueño de la agencia. "No queremos saber nada de él", sentencia esta novia, que confiesa que aún no han cancelado el contrato que firmaron con él porque quieren recuperar los casi 800 euros que adelantaron, pero ya han contratado a otra empresa. "Es un día muy importante para nosotros y yo ya no confío en él".

Impagos a fotógrafos

Entretanto, hasta 15 profesionales se han unido en un grupo de WhatsApp para compartir sus experiencias con A. J. en el último año. "Yo empecé a hacer bodas con él el año pasado", relata uno de los colaboradores que le reclama dinero y que comenzó a trabajar para el dueño de la empresa después de formarse en la escuela de fotógrafos que él regentaba. "Tardaba en pagar, pero pagaba. Para este año, me dio tres bodas. A mí me olía mal la cosa", recuerda. Por el momento, A. J. le debe 270 euros del último encargo que realizó para él, una boda en un pueblo de Burgos.

Antes de dejarle esta deuda, el dueño de la compañía le ofreció "la posibilidad de ser su socio o de traspasarme la empresa". "De tonto no tiene un pelo. Primero se ofrece a venderme un 35% de la empresa, pero le dije que no me cuadraba. Me dice que tiene las cuentas embargadas y problemas con Hacienda, que la sociedad no podría estar a su nombre, por lo que tendría que darme yo de alta en autónomos". Este fotógrafo se negó y, más adelante, A.J. se ofreció a traspasarle Vivieron felices y comieron sandía "al precio de la facturación que faltaba por pagar de ese año, que ascendía a unos 40.000 euros". "No era asumible. Quería pasarme el marrón a mí", alega este profesional, que ha sido "amenazado y chantajeado" por el que fuera su contratante.

Los fotógrafos a los que A. J. les debe en total entre 6.000 y 7.000 euros ya se plantean otras opciones: pedirles dinero a los novios para enviarles las imágenes, ya que aún conservan los brutos de esas fotografías, o seguir reclamando a su antiguo jefe lo que les debe. "Si los fotógrafos aún guardan los brutos, imagino que querrán negociar con nosotros para recuperar el dinero que han perdido. Pero por parte de este tipo no esperamos nada", dice el novio que ha relatado su experiencia para este periódico.

En vista del revuelo que están causando los comentarios en el foro bodas.net, A. J. ya se ha puesto en contacto con algunos de los profesionales. Les ha enviado un correo electrónico después de conocer la existencia del chat en el que denuncian sus malas prácticas. "Vamos a realizar todos los pagos pendientes a todo el mundo a lo largo de este fin de semana sin más dilación", arrancaba este email, que seguidamente reclamaba los datos de los fotógrafos y de los trabajos sin remunerar que habían realizado.

Hace casi dos años, el 27 de octubre de 2020, el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid (BORME) anunciaba el "cese o dimisión" de la expareja de A. J., que hasta ese momento había formado parte de la compañía de la que depende Vivir felices y comer sandía, Pinoy Services S.L.

