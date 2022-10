Un bar de Mallorca alucina con la reseña de un cliente: "Aquí trabaja mucha gente para que usted tire nuestro trabajo por el suelo"

2 Se lee en minutos Penélope Oliver



Tener tu negocio en Google y enfrentarte a las miles de reseñas que pueden poner los clientes, es todo un acto de fe y es que debes confiar en el buen trabajo que se lleva a cabo en tu negocio para no recibir críticas negativas.

Esto no siempre es posible y es que hay algunas personas se dedican simplemente a criticar negativamente, como es el caso de este bar de Mallorca.

Esta opinión tenía una estrella sobre cinco, la puntuación más baja dentro del sistema de Google, y no pasó desapercibido. Las redes lo viralizaron y recibió decenas de respuestas, incluida la del propio dueño del establecimiento, que se quedó perplejo ante semejantes palabras. "Aquí trabaja mucha gente para que usted tire nuestro trabajo por el suelo", le recriminó el propietario.

Cada vez son más los dueños de los establecimientos que no se muerden la lengua a la hora de contestar comentarios desagradables o desafortunados y es que, en muchas ocasiones, es necesario dar a las dos versiones de la historia. Sobre todo cuando se trata de opiniones de gente maleducada.

El famoso usuario de Twitter @SoyCamarero, que principalmente comparte reseñas y situaciones curiosas que ocurren en el mundo de la hostelería, publicó la mala reseña de un cliente a un local de Santa María.

“De verdad, hay que prohibir hacer reseñas hasta pasar un psicotécnico”, escribió en su cuenta de Twitter. La crítica no podía ser más atípica y es que el cliente ni siquiera había visitado el local. “No he ido, he estado en el bar de al lado”, detalló el usuario.

Por supuesto, la reseña iba sucedida del mensaje de respuesta del propietario del local que contestaba al falso cliente que había puesto la peor puntuación posible sin tan siquiera haberse sentado en una mesa del bar. “Pues si no has venido y has estado en el de al lado, ¿por qué nos valora con una estrella? Aquí trabaja mucha gente para que usted tire nuestro trabajo por el suelo. ¿Ha tenido algún problema con nosotros? Si no ha sido ni cliente...”, recriminó el dueño.

Las redes sociales se volcaron ante esta injusticia y muchos de los usuarios que se toparon con el tuit solicitaron el enlace de la reseña para denunciarla y que fuese borrada. “¿Es que no hay nadie al volante de esa web? ¿Cómo se puede admitir sin revisar las reseñas? Si no se le pone coto a estos sitios (exigir comprobación del servicio prestado, como el ticket o la reserva de hotel), la ley de la selva va a ser un jardín de infancia”, denunció un seguidor.

