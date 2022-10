Este es el pueblo más frio de España en invierno

No es hasta el 21 de diciembre cuando llega el invierno oficial. En algunas partes de España el frío cada año se registra en algunos puntos con temperaturas muy por debajo de la mínima. Temperaturas sorprendentes que no son aptas para frioleros.

Estamos hablando hoy del pueblo más frío de España.

Molina de Aragón, el más frío de España

Cuando pensamos en los sitios más fríos de nuestro país, seguramente pensemos de forma automática que se trata de las zonas del norte de España como Galicia, Cantabria, País Vasco o los propios Pirineos. Sin embargo en el interior, también existen zonas muy frías que seguro que ni imaginabas.

Se ha ganado el premio al más frío, el pueblo de Molina de Aragón en la Comunidad de Castilla La Mancha, concretamente al nordeste de la provincia de Guadalajara.

Es conocido por pertenecer al triángulo del frío junto con Teruel capital y Calamocha (ambas localidades aragonesas).

La razón por la que este pueblo está dentro de este parámetro es por sus temperaturas registradas.

Durante el primer mes de los últimos años en Molina de Aragón ha helado en 24 de los 31 días que tiene el total de enero. Ahondando más en el histórico de las temperaturas de esta localidad, cabe decir que el 28 de enero de 1952, según la AEMET, se registró su temperatura mínima más baja: 28’2 grados bajo cero.

