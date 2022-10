La ausencia de Leonor y el look de la infanta Sofía para el desfile del 12 de octubre

Los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por la Infanta Sofía, aparecían para asistir al desfile con motivo del Día de la Hispanidad sin la Princesa de Asturias. Cabe recordar, que se trata del segundo año consecutivo que Doña Leonor se ausenta de esta fiesta por sus estudios en Gales, en el internado galés UWC Atlantic College. Sus padres están muy entregados en los estudios de la princesa e intentan que se ausente el menor número de días en el colegio.

Look Infanta Sofía

En cada evento podemos ver que la ya no tan pequeña Infanta Sofía se inspira en los looks de su madre, la Reina Letizia. En cuanto al peinado, para este día se decantó por un recogido bajo que combinó con unas pequeñas perlas, bolso y unos estiletos en tono crema. Un look de acuerdo a la edad de la infanta y a los acertados looks de su madre.

También por los lunares se decantó la Infanta Sofía este miércoles festivo. En ausencia de su hermana, la hija menor de los Reyes eligió, no solo el mismo estampado que su madre, sino también una de sus firmas favoritas, Carolina Herrera.

El vestido vaporoso de la Infanta, en azul marino con lunares blancos, se puede encontrar tanto en versión corta como larga, aunque ella lo lució de forma más juvenil y lo combinó con bailarinas planas de color azul.

La infanta Sofía, de Carolina Herrera en el Día de la Hispanidad. @pabloiurdiroz pic.twitter.com/c2QOPviCog — Núria Tiburcio (@nuriatiburcio) 12 de octubre de 2022

Noticias relacionadas