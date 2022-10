Últimas noticias, hoy: de la dimisión de Lesmes a los nuevos 'consellers' del Govern

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lanzado este domingo un mensaje de alerta dirigido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès: si pretende gobernar solo con la fuerza de ERC, su Govern "nace muerto y, por lo tanto, no podrá contar con el apoyo" de los comunes.

A aquestes hores veiem que ERC segueix pensant que es pot governar Catalunya amb 33 escons. És un govern que neix mort i, per tant, no podrà comptar amb el nostre suport. L'única manera d'evitar eleccions és generar un bloc estable de legislatura. Qui ho ha de fer no ho està fent