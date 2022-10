Cómo sacar los abonos gratuitos de Renfe en 2023

El Gobierno prorrogará la vigencia de los abonos gratuitos de Renfe durante todo el 2023

Se mantendrá también el descuento del 50% en todos títulos multiviaje de Avant

Archivo - Estació de Rodalies Renfe / EFE

El Gobierno prorrogará los abonos gratuitos para viajar en tren durante todo 2023, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que ha aprobado los presupuestos de 2023. Una medida impulsada en el marco del decreto anticrisis para combatir las consecuencias de la guerra en Ucrania y la elevada inflación, y que estará en vigor, al menos, hasta el 31 de deciembre de 2023.

Estos son los pasos para poder comprar los nuevos abonos de Cercanías, Media Distancia y Rodalies: los usuarios recurrentes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional pueden adquirir el nuevo abono gratuito, previo pago de una fianza que les será devuelta si cumplen con un mínimo de 16 viajes al mes.

Al importe de la fianza podrá aplicarse el descuento de familia numerosa en caso de cumplir esta condición. Cabe recordar que, durante el periodo de comercialización del nuevo abono recurrente, se ha suspendido la venta del resto de los abonos habituales.

Fianza, teléfono o DNI y un código QR

En el caso de Cercanías y Rodalies, la fianza será de 10 euros y se devolverá automáticamente (si se abonó con tarjeta; quienes paguen en metálico deberán acudir a las taquillas de Renfe) al cumplirse el cupo mínimo. En caso contrario, se considerará una indemnización y no se podrá recuperar.

Para la emisión del abono, se registrará el DNI del usuario y/o teléfono móvil, y la adquisición se realizará por cada núcleo de Cercanías. Se recomienda comprarlo a través de la app Renfe Cercanías: se seleccionará la opción 'abono gratuito para viajero frecuente' y se generará un código QR de siete dígitos con el que se podrá viajar, o bien canjearlo en las máquinas para tenerlo en formato físico (solo será gratis la primera vez).

En el caso de la Media Distancia Convencional, la fianza será de 20 euros. Se seleccionarán las estaciones de origen y destino a las que se viajará durante estos cuatro meses y, posteriormente, se formalizará cada viaje que se desee hacer en cualquiera de los medios habituales, aunque se recomienda el digital. Si se hace un mínimo de 16 viajes, la fianza se devolverá.

DESCUENTO DEL 50%

En el caso de los Avant, los actuales abonos se comercializarán con un descuento del 50% en todos los títulos multiviaje (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45). Asimismo, se ha creado un nuevo abono para determinados servicios de AVE y Larga Distancia con una bonificación del 50%.

Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, León-Palencia, Burgos-Madrid, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia, Medina del Campo-Zamora son las relaciones para las que se podrá comprar este nuevo billete.

