"Es necesaria la coordinación de todo el sector público"

Imagen cedida

La transformación digital del sector público se está apoyando en colaboraciones con las empresas. Dentro de todo este ecosistema, las consultoras tienen un lugar destacado para prestar asistencia en el diseño y ejecución de proyectos que modernicen la Administración. Cándido S. Pérez cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Entre 2003 y 2010 fue director general del Área de Presupuestos de la Comunidad de Madrid y en la década anterior ostentó diversos puestos en las áreas económicas del Ayuntamiento de la capital. Desde 2010 es socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG España.

Pregunta: ¿Cómo es en España la relación público-privada en los proyectos de digitalización pública?

Respuesta: La Administración Pública ha contado con la colaboración de entidades privadas como uno de sus principales activos para los sucesivos procesos de digitalización que ha implementado. La colaboración público-privada debe impulsar servicios más proactivos, eficaces y accesibles para todos los ciudadanos. También es necesaria la coordinación y la colaboración entre los distintos niveles de la Administración para dotar de coherencia, adhesión y racionalidad al proceso.

P: ¿El sector público es proclive a trabajar con consultoras para modernizar sus procedimientos?

R: La Administración Pública, de modo similar al resto de organizaciones, cuenta con especialistas externos como KPMG para abordar sus procesos de transformación digital. Esta necesidad de apoyo externo del sector público se verá incrementada en el futuro por la urgencia de la transformación, la insuficiencia de recursos internos y la oportunidad de aprovechar la experiencia y el aprendizaje de las consultoras en otros sectores y otras geografías, entre otros factores.

P: ¿Cuáles son, a su juicio como experto, los principales desafíos que tiene la digitalización en España?

R: Los aspectos que deben considerarse son muy diversos. Destacaría el predominio de empresas pequeñas y medianas en la economía española, la complejidad de nuestra arquitectura administrativa, la necesidad de eliminar la brecha digital en la sociedad española, la falta de transversalidad del conocimiento tecnológico a todo el proceso educativo y a la actividad profesional, o la dispersión demográfica y la demanda de mayor sostenibilidad.

P: Y, en concreto, en el sector público, ¿cuáles son los principales problemas o escollos que tiene actualmente la Administración para digitalizarse?

R: Explicitar los objetivos que la Administración pretende con la digitalización y ejecutar los proyectos que cumplan estos objetivos. No es solo hacer en digital lo que ya hace, sino, por ejemplo, aprovechar la información que los ciudadanos ya le hemos facilitado para mejorar nuestra calidad de vida, anticipándose a nuestras necesidades y a las de la sociedad y el resto de organizaciones.

Justicia, sanidad, empleo, seguridad social… ¿cuáles son las áreas donde la necesidad de digitalización es más acuciante?

En todas las áreas que citas la necesidad ya es acuciante. Aunque estos servicios públicos estén digitalizados parcialmente, no están cumpliendo los objetivos señalados con eficacia. No existe la adecuada normalización de los sistemas en todos los casos en los que las competencias están compartidos, se nos demandan reiteradamente documentos o información que ya obran en poder de la administración, no se aprovechan los datos disponibles para hacer que los servicios públicos sean eficaces en el cumplimiento de sus objetivos o no se permite al ciudadano acceder fácilmente a información de interés, o a su propia información cuando obra en poder de la Administración.

¿Hay proyectos de digitalización para coordinar los distintos niveles de la Administración en su conjunto?

La coordinación debe ser uno de los principales objetivos. Es imposible que se puedan aprovechar las potencialidades del análisis de datos o la inteligencia artificial si no existe una estrategia nacional de datos en cada sector, de modo que se pueda medir, entender, comparar y aprender de la información ya disponible. Deben establecerse cuáles son las estrategias en gestión digital, inteligencia artificial o análisis de datos que han de ser transversales y esta función la debe liderar la Administración General del Estado, empezando por ella misma. En el momento actual, se aprecian claros indicios de esfuerzo y avance en la coordinación interadministrativa de los diferentes niveles del sector público, pero no se ven tantas sinergias y colaboración con el sector privado.

Noticias relacionadas