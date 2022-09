Nuevos peajes: estas son las primeras carreteras en España que pasarán a ser de pago

Falta poco para que comience el nuevo sistema de peajes en España. Fue en agosto cuando el Ejecutivo inició los primeros trámites para comprobar cuáles serán los posibles métodos de abonar el pago en las autovías para 2024. Esto se comprometió a Bruselas por parte del Gobierno a cambio de recibir la nueva generación de fondos europeos.

Aunque aún falta mucho para definir el plan de peajes, el País Vasco ha sido la primera comunidad autónoma que impondrá los nuevos peajes en 2023 a los vehículos pesados que, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se definen como un "Vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado sea superior a 6 toneladas y cuya capacidad de carga exceda de 3,5 toneladas".

Vizcaya ha aprobado una norma foral para implantar un peaje para camiones en 101 kilómetros de carreteras, según adelantaba El Correo.

Carreteras que pasarán a ser de pago

Estas son las carreteras en el País Vasco que pasarán a ser de pago:

BI-625, entre Basauri y Llodio.

N-240, entre el valle de Arratia y el puerto de Barazar.

A-8, entre Basurto y El Haya.

N-636, entre Durango y la muga con Guipúzcoa.

Corredor del Txorierri, entre Rontegi y Erletxes.

Esta medida de cobro espera descongestionar las principales vías gratuitas para trasladar parte del tráfico pesado a la AP-68. Según las estimaciones, este nuevo flujo de vehículos reducirá un 10% los accidentes y un 13% la contaminación.

Estos nuevos peajes comenzarán a funcionar de manera progresiva en 2023. Por ahora, solo abonarán la tarifa los vehículos de más de 3,5 toneladas.

¿Qué vehículos no tendrán que pagar?

La medida del nuevo sistema de peajes en España todavía no afecta a turismos, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) adelanta que conductores no se verán afectados por los nuevos peajes. Estos no son los vehículos que quedarán exentos de pagos:

Todos los conductores que utilicen la vía para acudir a su trabajo

Desplazamientos por razones de estudios

Desplazamientos hospitalarios por circunstancias médicas

