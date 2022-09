Los 149 municipios donde la mayoría de coches no podrán circular a partir de 2023

Las nuevas zonas de bajas emisiones supondrán limitaciones a la circulación para distintos tipos de vehículos

La medida afectará a todos los municipios de más de 50.000 habitantes de España

El parque automovilístico de España es cada vez más viejo. Al mismo tiempo, las medidas de restricción a la circulación son cada vez más estrictas. La nueva ley de Cambio Climático del Gobierno busca limitar progresivamente la circulación de los vehículos más contaminantes. Entre otras obligaciones, las localidades de más de 50.000 habitantes tienen como plazo el año 2023 para implementar su propia zona de bajas emisiones (ZBE). Teniendo en cuenta esta y otras medidas, ¿en qué municipios no podrán circular la mayoría de coches a partir de 2023?

La medida afectará a 147 ciudades españolas, aparte de Madrid y Barcelona, que estarán obligadas a desarrollar sus zonas de bajas emisiones a lo largo del próximo año. Las características particulares de estas ZBE serán competencia de los ayuntamientos locales.

Sin embargo, todas compartirán unas normas comunes: los coches sin etiqueta no podrán circular por ellas. Sí podrán hacerlo los que cuenten con un distintivo B o C, aunque no les estará permitido aparcar en la vía pública. La posibilidad de circular y aparcar estará reservada para los vehículos ECO y 0.

A falta de determinar de qué manera se llevará a cabo el diseño de las zonas de emisiones bajas o de si las localidades estarán totalmente obligadas a ello, los municipios españoles que deberán restringir y limitar la circulación de los vehículos más contaminantes serían los siguientes.

Los 149 municipios que tendrán restricciones

Andalucía

Alcalá de Guadaira

Algeciras

Almería

Benalmádena

Cádiz

Chiclana de la Frontera

Córdoba

Dos Hermanas

El Ejido

El Puerto de Santa María

Estepona

Fuengirola

Granada

Huelva

Jaén

Jerez de la Frontera

La Línea de la Concepción

Linares

Málaga

Marbella

Mijas

Motril

Roquetas de Mar

San Fernando

Sanlúcar de Barrameda

Sevilla

Torremolinos

Utrera

Vélez

Aragón

Aragón

Huesca

Zaragoza

Asturias

Avilés

Gijón

Oviedo

Siero

Baleares

Calvià

Ibiza

Palma de Mallorca

Canarias

Arona

Arrecife

Granadilla de Abona

Las Palmas de Gran Canaria

San Bartolomé de Tirajana

San Cristóbal de La Laguna

Santa Cruz de Tenerife

Santa Lucía de Tirajana

Telde

Cantabria

Santander

Torrelavega

Castilla y León

Ávila

Burgos

León

Palencia

Ponferrada

Salamanca

Segovia

Valladolid

Zamora

Castilla-La Mancha

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Talavera de la Reina

Toledo

Cataluña

Badalona

Barcelona

Castelldefels

Cerdanyola del Vallès

Cornellà de Llobregat

Girona

Granollers

L’Hospitalet de Llobregat

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del Vallès

Reus

Rubí

Sabadell

Sant Boi de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Santa Coloma de Gramenet

Tarragona

Terrassa

Viladecans

Vilanova i la Geltrú

Comunidad Valenciana

Alicante

Alcoi

Benidorm

Castellón de la Plana

Elche

Gandía

Orihuela

Paterna

Sagunto

San Vicente del Raspeig

Torrent

Torrevieja

Valencia

Villareal

Extremadura

Badajoz

Cáceres

Mérida

Galicia

A Coruña

Ferrol

Lugo

Ourense

Pontevedra

Santiago de Compostela

Vigo

La Rioja

Logroño

Madrid

Alcalá de Henares

Alcobendas

Alcorcón

Aranjuez

Arganda del Rey

Boadilla del Monte

Collado Villalba

Colmenar Viejo

Coslada

Fuenlabrada

Getafe

Leganés

Madrid

Majadahonda

Móstoles

Parla

Pinto

Pozuelo de Alarcón

Rivas Vaciamadrid

Las Rozas de Madrid

San Sebastián de los Reyes

Torrejón de Ardoz

Valdemoro

Murcia

Murcia

Cartagena

Lorca

Molina de Segura

Navarra

Pamplona

País Vasco

Baracaldo

Bilbao

Getxo

Irún

San Sebastián

Vitoria

Ciudades autónomas

Ceuta

Melilla

