AVE Málaga-Madrid desde 17 euros: billetes, horarios y fechas

El consejero de iryo, el primer operador privado español de Alta Velocidad, Simone Gorini (i), y el director general, Victor Bañares, presentan este jueves en la estación de Atocha en Madrid la propuesta comercial del nuevo operador ferroviario. / EFE/Juan Carlos Hidalgo

El operador ferroviario iryo, participado por los accionistas de Air Nostrum y por Trenitalia, empezará a competir con Renfe y Ouigo (SNCF) en la red de alta velocidad española a partir del próximo 25 de noviembre, con el objetivo de atraer a 8 millones de pasajeros en el año 2025.

“Queremos ser el motor de la movilidad del país, de las empresas, de los emprendedores, de todas las personas que quieren y necesitan viajar por trabajo”, ha manifestado este jueves el director general de iryo, Víctor Bañares, en la presentación de la propuesta comercial de la compañía. “Entre empleos directos e indirectos vamos a estar cerca de los 3.000”, una cuestión “fundamental” para Bañares, quien cree que hay un sector nuevo, “el industrial que también está detrás de los operadores”.

El pasado domingo, 18 de septiembre, la compañía ofrecerá promociones en la página web y aplicación, un hito que Bañares espera “que los clientes recuerden”, ya que una vez que iryo esté “en velocidad”, los precios serán desde los 18 euros por trayecto. Sus competidores, el Ave de bajo coste de Renfe, Avlo, y el de SNCF, Quigo, ofrecen precios a partir de 7 y 9 euros respectivamente por trayecto en las líneas en las que operan.

Nuevo trayecto Madrid-Málaga

Iryo abrirá el 1 de abril del año que viene un trayecto a bajo coste que unirá Málaga y Madrid. Este domingo se permitió la venta de billetes online a través de su página web. Las reservas para poder comprar estos billetes se han disparado y actualmente no quedan plazas disponibles para comprar los tickets.

Se ofrecerán dos trayectos desde la estación de Puerta de Atocha (Madrid) hasta María Zambrano (Málaga). Uno de 7.55 a 10.30 (2.35 horas de trayecto) y otro de 14.55 a 17.30 (2.35 horas de trayecto.

La compañía para estos viajes ofrece tres tarifas diferentes: Inicial flexible (más barata), singular flexible (precio medio), infinita bistró flexible (más cara).

Por su parte, el despliegue de Madrid con Andalucía no llegará hasta marzo del 2023, seguido del trayecto Madrid-Alicante, que no será efectuado hasta junio del próximo año. No obstante, desde el pasado jueves estará operativa la preventa exclusiva de estas rutas en las agencias de viajes, que, a su vez, se podrán adquirir tanto en la página web como aplicación móvil de la compañía a partir del domingo.

