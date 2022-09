El 'Miura 1' ya está listo para volar: PLD Space, la primera firma española que pondrá un cohete en el espacio

Nuevo hito para la ilicitana PLD Space. La compañía presidida por Ezequiel Sánchez ha conseguido completar con éxito el ensayo de misión de vuelo, lo que significa que su primer cohete, el Miura 1, ya está listo para volar, según ha señalado la propia empresa en sus redes sociales. De esta forma, la firma se convierte en la primera compañía europea de microlanzadores en conseguirlo.

Con este ensayo, la compañía finaliza la primera campaña de calificación de su cohete suborbital, es decir, las pruebas que tienen el objetivo de asegurar que todos los subsistemas de la aeronave funcionan correctamente para, finalmente, realizar un ensayo combinado completo. Aunque PLD Space ya había testado y validado cada uno de estos subsistemas que conforman el vehículo de lanzamiento, aún no los había probado todos integrados, en lo que supone un paso definitivo para seguir avanzado, según explican desde la firma.

En concreto, esta campaña ha consistido en varios ensayos de validación de funcionamiento y tres encendidos estáticos (también llamados "hot test" o ensayos estáticos): de cinco, 20 y 110 segundos (se ha reducido de 122 a 110 para garantizar un apagado seguro del motor, dejando margen de combustible a bordo). Este último, conocido como test de misión de vuelo, es clave para el futuro del vehículo porque simula todas las condiciones de un lanzamiento real, solo que sin llegar a volar. "Hacemos que el cohete verdaderamente piense que está de camino al espacio", comenta el cofundador, CEO y director de lanzamiento de PLD Space, Raúl Torres.

✅Ensayo de misión de vuelo completado con éxito

Ahora sí, #MIURA1 está listo para volar🚀

---

✅Full Mission Test successfully completed.

Now, #MIURA1 is ready to fly 🚀 #VAMOSMIURA1 pic.twitter.com/sOCLbppnQd