Últimas noticias de España hoy, viernes 2 de septiembre: de la subida del paro a la crisis del carguero accidentado en Gibraltar

¿Qué le pasa a Argentina? Cinco claves para entender el fallido atentado contra Kirchner

Argentina estuvo a segundos de una catástrofe. El intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner no solo parte en dos la historia de los últimos 40 años de vida democrática. Lo ocurrido no se relaciona solo con el eventual acto de un desequilibrado. No se sabe aún si actúo en soledad. La única certeza por estas horas es que el revólver no funcionó, pero el fallido atentado volvió posible lo imposible: instalar en este país otra vez la posibilidad de la muerte por razones políticas.

