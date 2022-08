La llegada de 1.400 menores mantiene saturados los centros en Canarias

El reparto acordado entre comunidades autónomas no se realizará hasta final de año

El flujo de pateras no cesa y cada vez son más los menores que se juegan la vida en los trayectos. Este año ya han llegado a las Islas más de 10.488 personas, de las cuales el 13,3% tenía este perfil. En total han sido 1.400 los niños que han arribado a las costas Canarias en busca de un futuro mejor, lo que se traduce en que uno de cada diez migrantes es menor de edad. Algunos vienen acompañados por sus madres y son trasladados a centros especializados para los «perfiles más vulnerables», pero otros muchos viajan solos. Esta situación no ha hecho más que empeorar la saturación que llevan ya varios años sufriendo los centros de acogida gestionados por el Gobierno canario, ya que son las comunidades autónomas las responsables de los menores no acompañados. Actualmente se encuentran tutelados por el Ejecutivo autonómico más de 2.400 menores, el doble de lo que sería recomendable y aconsejable para atender de la mejor forma a estos niños y adolescentes.

Unos 1.998 se encuentran en dispositivos del Gobierno regional, que cuenta con 50 centros –31 en Gran Canaria, 15 en Tenerife, uno en El Hierro y tres en Fuerteventura–, y 433 menores están ubicados en centros dependientes de los cabildos insulares. La situación se complica y alarga porque, además, el Ejecutivo canario está pendiente de la prueba de "determinación de la edad" de 927 menores de los que se desconoce la fecha de nacimiento. En la provincia de Las Palmas, hay una mayor congestión de los casos, por lo que el procedimiento suele tardar entre los tres y los seis meses mientras que en Santa Cruz de Tenerife están al día, según explican desde la Consejería de Derechos Sociales.

El Gobierno regional lleva años, desde que comenzó la crisis migratoria en 2020, reclamando la solidaridad del resto de comunidades autónomas para gestionar conjuntamente la tutela de los menores que llegan a las Islas, pero durante el pasado año sólo se derivaron 208 niños.

Reparto en el último trimestre

El Gobierno central y las comunidades autónomas acordaron a finales de julio el traslado este año de 400 menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a la Península, a los que se sumaría 374 en 2023 ante la saturación de los centros del Archipiélago. En total de las Islas saldrán 600 menores. Pero lo cierto es que desde el departamento de Derechos Sociales confirman que "eso está parado en agosto" y que se comenzará con el reparto en el último trimestre del año.

La situación puede verse agravada durante los próximos meses ya que es ahora cuando el mar presenta mayor calma. A partir de septiembre, tal y como viene sucediendo desde hace años, se prevé que aumentará el número de embarcaciones que intentarán llegar a las Islas desde la costa africana, tal y como advierten oenegés como Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

No es de extrañar que haya un nuevo crecimiento en la llegada de menores migrantes a las Islas tras conocer los últimos datos de Unicef que alertan de que los niños en el Cuerno de África y el Sahel podrían morir en "cantidades devastadoras" debido a la sequía que azota el continente que ya confluye con el riesgo de padecer desnutrición severa y enfermedades.

"La historia muestra que cuando los altos niveles de desnutrición aguda severa en los niños se combinan con brotes mortales de enfermedades como el cólera o la diarrea, la mortalidad infantil aumenta de forma espectacular. Cuando el agua no está disponible o no es segura, los riesgos para los niños se multiplican exponencialmente", ha afirmado la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

Según ha indicado la organización en un comunicado recogido por Europa Press en el marco de la Semana Mundial del Agua, el número de personas afectadas por la sequía en Etiopía, Kenia y Somalia sin acceso seguro a agua potable ha aumentado de 9,5 millones a 16,2 millones en cinco meses, mientras que los niños en el Sahel también enfrentan niveles extremadamente altos de vulnerabilidad hídrica. En Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Nigeria, la sequía, el conflicto y la inseguridad están generando inseguridad hídrica, con 40 millones de niños enfrentando niveles altos o extremadamente altos de vulnerabilidad hídrica. Además, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud ya mueren más niños como resultado del agua y el saneamiento inseguros en el Sahel que en cualquier otra parte del mundo.

Curbelo acusa a la UE de desentenderse de la crisis

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, acusó ayer a Europa de "desentenderse" del fenómeno migratorio, que es un problema que tiene a Canarias "desbordada". El también presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), partido que gobierna en el Ejecutivo canario en coalición con PSOE, NC y Podemos, admitió que la "receta" para abordar el tema de la migración "es complicada". "Es un problema grave y serio que tiene Canarias porque estamos desbordados. Aunque el fenómeno tenga lugar en una isla oriental, en Lanzarote o en Fuerteventura, nos afecta a todos. Europa se ha desentendido y se tiene necesariamente que implicar porque Canarias es puerta de entrada a Europa", apuntilló. El líder de ASG añadió, además, que en las Islas para abordar la migración "faltan medios y estrategias". Curbelo apuntó que desde el Archipiélago "se hace lo que se puede" pero incidió en que "hacen falta medios materiales y económicos". El presidente gomero exige una implicación "clara" por parte de Europa que, según sus palabras, "no lo ha hecho salvo para reconocer que a veces se utiliza el fenómeno migratorio como arma arrojadiza desde países del entorno geográfico de África".

