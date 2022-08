Las claves de la renuncia de Aguado de Ciudadanos Madrid

El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. / EUROPA PRESS

Tras 9 años de militancia, Ignacio Aguado ha anunciado hoy a través de su cuenta de Twitter que ha solicitado su baja como afiliado de Ciudadanos, partido del que formaba parte desde 2013. El que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante el primer Gobierno de Ayuso ha publicado un comunicado en esta red social explicando los motivos de su renuncia, que llega cinco meses después de ser cesado del Gobierno de la Comunidad.

Entre los motivos aludidos, destaca el descontento con los "nefastos resultados electorales" de la formación naranja y la ausencia de un "liderazgo" claro en el partido, que vive sus peores momentos en el panorama político nacional. Esta son los motivos esgrimidos por Aguado para su baja de Ciudadanos:

Los motivos de la renuncia de Aguado

Malos resultados electorales

"El motivo de mi petición no fue otro que los nefastos resultados electorales cosechados en Andalucía (donde Ciudadanos pasó de 21 a 0 escaños) unidos a los pésimos resultados ya obtenidos meses atrás en Cataluña, Madrid y Castilla y León", ha expuesto Aguado en referencia a su exigencia tras el batacazo electoral en las andaluzas de que dimitiese toda la Ejecutiva Nacional del partido y se convocase un Congreso Extraordinario.

Falta de rumbo y liderazgo

"El problema no son las ideas ni los principios fundacionales de Ciudadanos, sino la ausencia total de estrategia, el desgaste de la marca y la falta de un liderazgo capaz de volver a ilusionar a los votantes", ha recalcado Aguado, que fue miembro de la Comisión Permanente y de la Ejecutiva Nacional del partido que fundó Albert Rivera.

Huida hacia delante

Según el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, "la dirección del partido ha decidido emprender una huida hacia adelante, que no comparto, disfrazada de una refundación en la que no creo". Para Aguado, que ha solicitado en varias ocasiones la dimisión de la líder naranja, Inés Arrimadas, "no hace falta una refundación" de Ciudadanos, sino un congreso que contribuya a redirigir el rumbo de la formación de centroderecha. El problema, según expresa, es la Ejecutiva que lleva "tres años encadenando un fracaso electoral tras otro".

El silencio de Ciudadanos

Después de que la Ejecutiva no haya escuchado sus peticiones y tras un año y medio sin cargos en el partido, Ignacio Aguado ha cerrado definitivamente, "con enorme pena", su paso por Ciudadanos. "Pero mi amor por España y mi empeño por legar a mi hijo un país de ciudadanos libres e iguales seguirá vivo para siempre", ha concluido.

