Últimas noticias en España hoy: de la ola de calor al segundo debate de los candidatos de las elecciones andaluzas

El PP pide al Supremo la absolución de Bárcenas

El Partido Popular no ha tenido más remedio que solicitar la absolución del que fuera su ex tesorero Luis Bárcenas. En su recurso contra la sentencia de la 'caja B' alega que la conducta de su extesorero estaba prescrita y no supuso ventaja fiscal para el partido. Lee la noticia completa AQUÍ.