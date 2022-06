Las últimas noticias de hoy en España, en directo: de la campaña andaluza al vital partido de la Selección de fútbol

El PSOE acusa al PP de hacer correr el "bulo" de que Sánchez no será candidato en 2023

En el PSOE no hay duda alguna. La convicción total es que Pedro Sánchez será el candidato socialista en las próximas elecciones generales, las que se celebrarán, si no hay adelanto, a finales de 2023. No se prevé ningún plan b. No hay caso, repiten. Lo contrario, el "bulo" de que tirará la toalla y cederá la representación de su partido a otro compañero de partido para aspirar a un cargo internacional, forma parte de la "estrategia de la derecha" para "erosionar" su imagen.