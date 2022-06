Última hora de las noticias en España: Argelia, el incendio en Pujerra o el tope al gas

Rufián matiza sus palabras sobre la independencia: "Lo Siento si no me he sabido explicar"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha matizado sus palabras sobre la proclamación de la independencia: "Lo siento si no me he sabido explicar", después de decir en TV3 que quien proclamó la independencia de Cataluña es un tarado, sin hacer referencia explícita al expresidente Carles Puigdemont.

En un apunte en Twitter este miércoles recogido por Europa Press, el portavoz republicano ha dicho: "Quiero matizar este titular sacado de contexto". "Hablaba del mantra españolista que dice desde hace 5 años que la independencia de Cataluña se proclamó por un tuit. La idea de que pasó por un tuit y no por la voluntad del pueblo es absurda. Lo siento si no me he sabido explicar", ha añadido en el mensaje.