Última hora de las noticias en España: de la selectividad al cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Yolanda Díaz aumenta su presencia en Andalucía en un acto con Errejón e IU y sin líderes de Podemos

Yolanda Díaz intensifica su apoyo a la coalición andaluza en el que será un tercer acto en la campaña del 19J y que no estaba en agenda hasta el día de hoy. El encuentro tendrá lugar el domingo en Málaga, donde la vicepresidenta compartirá escenario con Iñigo Errejón, líder de Más País, y con dos dirigentes de IU: la candidata, Inmaculada Nieto, y el coordinador general del partido en Andalucía, Toni Valero. En esta ocasión no participará ningún líder de Podemos -sí estará el número dos por Málaga, el morado José Piña-, aunque Yolanda Díaz sí coincidirá con Ione Belarra tanto el sábado en Córdoba como el martes en Dos Hermanas (Sevilla). No lo hará, sin embargo, con Irene Montero, que tenía prevista su presencia el próximo martes y que finalmente no acudirá.