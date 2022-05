Un sumergible ensamblado en Barcelona da esperanzas a las familias de los marineros del 'Villa de Pitanxo'

Las familias de los 21 fallecidos en el naufragio 'Villa de Pitanxo' son conscientes de que la recuperación de cadáveres es poco menos que una quimera. Por la situación actual del pesquero, en una profundidad que puede alcanzar los 1.000 metros, y la estructura del mismo: no es un crucero de puertas grandes que permita la entrada de un robot (ROV, 'Remotely Operated Vehicle') en camarotes o en la sala de máquinas, y puede estar partido o tumbado bajo el mar, enredado en aparejos. Y, por el estado de las corrientes, un cuerpo podría haberse desplazado a cientos de millas de distancia desde aquel 15 de febrero.

Lo que exigen al Gobierno es localizar el barco, bajar hasta él para “tomar imágenes y vídeos que ayuden a tener datos firmes sobre los que argumentar la futura toma de decisiones”. “Le dijimos de forma verbal y por escrito que había que bajar para investigar, y nunca con la condición de encontrar los cuerpos de los desaparecidos”, aclaró la hija del jefe de máquinas, María José de Pazo. A esto, a que las familias solo aspiran a recuperar cadáveres, se aferra Madrid para negar la expedición, como este lunes evidenció el delegado del Gobierno, José Miñones.

Si se retira de la ecuación el rescate de los cadáveres, sí hay posibilidades técnicas para realizar esa prospección. Con medios construidos en España, además. Este mismo lunes el puerto de Barcelona acogió la presentación del submarino (sumergible) 'Aurelia', construido en San Cugat del Vallès por la compañía Triton Submarines.

No es un vehículo tripulado a distancia, ya que tiene capacidad para tres personas. Y, sobre todo, puede adentrarse en espacios nunca vistos del océano. 'Aurelia' es un sumergible de inmersión profunda (deep-submergence vehicle, DSV, como se denomina en el argot del sector), capaz de alcanzar profundidades de hasta 2.300 metros. Más del doble que la distancia que podría separar el 'Villa de Pitanxo' de la superficie y de la profundidad a la que quedó para siempre el submarino argentino ARA San Juan, en cuya operación de rescate sí participaron medios de la Armada Española, como publicó este periódico.

