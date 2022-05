El medio rural: un espacio de oportunidades de vida y de trabajo

El evento “Retos y oportunidades del desarrollo rural en España”, celebrado en el Espacio Bertelsmann, trató temas como la digitalización, la conectividad, la brecha de género o la necesidad de impulsar el emprendimiento en el mundo rural

Secundino Caso, presidente de Red Española de Desarrollo Rural (REDR); Juan Manuel Serrano, presidente de Correos; María Coto, directora de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en Red2Red; y Ángel Paniagua Mazorra, investigador del Grupo de Geografía Rural del CSIC, durante la mesa redonda. / Alba Vigaray

Esther Alonso Vaquerizo



La digitalización, la conectividad, la brecha de género, así como la necesidad de impulsar el emprendimiento en el medio rural, han sido algunos de los temas tratados en el evento “Retos y oportunidades del desarrollo rural en España”, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, cabecera del grupo Prensa Ibérica, que ha tenido lugar en el Espacio Bertelsmann y ha sido retransmitido en streaming.

Jesús Javier Prado, gerente de El Periódico de España, quiso hacer hincapié en su discurso bienvenida la importancia que tiene el medio rural en el grupo editorial, dado que cuenta con cabeceras en zonas eminentemente rurales, como El Periódico de Aragón o La Opinión de Zamora.

El encuentro contó con la presencia de Juan Manuel Serrano presidente de Correos, que, en su ponencia ‘La apuesta de Correos por el desarrollo rural’, subrayó el papel clave que tiene esta empresa pública en la sociedad en la actualidad: “Correos cuenta con una red de distribución formada por 50.000 profesionales, 6.000 de los cuáles se encuentran en el entorno rural. Sus 2.400 oficinas vertebran el país de arriba abajo y permiten prestar todo tipo de servicios, tanto para el conjunto de las administraciones públicas, como para las empresas privadas”. Recordó también que, para seguir manteniendo ese papel vertebrador ahora que la carta va desapareciendo, es fundamental que Correos de un salto cualitativo, “nuestras oportunidades ahora están en el entorno digital y global. Si dotamos de tecnología a los carteros rurales, facilitaremos la vida al ciudadano y contribuiremos a fijar población en esos territorios”, afirmó.

Serrano destacó algunos de los últimos servicios que ofrece esta empresa pública en su afán por mejorar la sociedad actual fuera y dentro de las ciudades: “Nuestro marketplace, Correos Market, al servicio de las pymes, contribuye a hacer a nuestro tejido productivo más sostenible y competitivo en un entorno que es cada vez más digital y global. Por otro lado, Correos Cash, ofrece a los clientes diferentes prestaciones permitiéndoles, por ejemplo, hacer retiradas de efectivo de hasta 499€ en cualquier oficina a través del cartero rural, facilitando así la vida en esas zonas con menos servicios”.

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, durante el evento “Retos y oportunidades del desarrollo rural en España”. / Alba Vigaray

También mencionó en su discurso los esfuerzos de la empresa para favorecer el acceso al mercado global: “internacionalizar no es sólo traer mercancías productos o servicios de fuera para venderlos dentro. Es también abrir el horizonte a las empresas españolas para darles capacidad competitiva más allá de las fronteras terrestres. Nuestras redes comerciales cuentan con un avión para poder llevar ese producto nuestro al extranjero”, añadió.

Antes de finalizar su discurso, Serrano quiso recordar lo importante que es para Correos ser una empresa acorde con los objetivos de sostenibilidad: “tenemos la flota más sostenible de todo el sector de la distribución. Al final de este ejercicio contaremos con unos 2.700 vehículos eléctricos y seguiremos creciendo en este tipo de vehículos para tener la flota eléctrica más importante que pueda tener una empresa dedicada a la distribución de última milla en nuestro país”, concluyó.

Digitalizar para repoblar la España vaciada

Tras su ponencia, el presidente de Correos participó en la mesa redonda “Los retos de la ‘España vaciada’”, a la que también se unieron Secundino Caso Roiz, presidente de Red Española de Desarrollo Rural (REDR); María Coto Sauras, directora de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en Red2Red y Ángel Paniagua Mazorra, investigador del Grupo de Geografía Rural del CSIC. El debate contó también con la intervención online de Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.

Armando Huerta, director de Comunicación de Prensa Ibérica, encargado de moderar el encuentro, comenzó el debate preguntando a los ponentes por el balance del desarrollo rural en las últimas tres décadas, así como el papel del programa LEADER en esta evolución. La directora de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en Red2Red afirmó que “estamos en un momento optimista con respecto a la recuperación del enfoque integral que proponía LEADER. Las barreras burocráticas y administrativas que se exigía a los grupos de acción local, habían hecho que se perdiera”.

La directora de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en Red2Red, María Coto Sauras, durante la mesa redonda. / Alba Vigaray

La digitalización en zonas rurales como herramienta clave para atraer y fijar población joven en estas áreas también se abordó en el debate. De acuerdo con el presidente de REDR “debemos esforzarnos por digitalizar el mundo rural igual hicimos hace 50 años con la electrificación rural. Existen multitud de servicios en el mundo rural que no son rentables y que la digitalización puede hacer que sí lo sean. Esto repercutirá positivamente en la calidad de vida en estas zonas y combatirá su despoblación”. En este punto, el director de Correos apuntó la importancia de la formación digital para que estos proyectos prosperen “Si no enseñamos a los que viven en el entorno rural a ser competitivos en el mundo digital, la conectividad no cumple plenamente su papel”.

Respecto a los planes de repoblación del mundo rural, el representante del CSIC afirmó: “Es importante corregir ese desajuste poblacional que hay entre el campo y la ciudad, pero no debe hacerse de forma brusca. La Unión Europea propone 2040 como fecha para la revitalización de zonas rurales y creo que es muy acertada”.

Un medio rural despoblado, masculinizado y envejecido

El encuentro también contó con Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, quien comenzó su intervención vía online haciendo una foto sobre la realidad del campo en España: “el medio rural español está despoblado, masculinizado y envejecido. Estas zonas suponen un 84% del territorio español y están habitadas por el 16% de nuestra población. Todo esto da lugar a una serie de desequilibrios poblacionales y demográficos que conllevan consecuencias, afectando a la cohesión territorial y social y generando grandes desequilibrios en cuanto a los flujos económicos en nuestro país. Esta situación produce también problemas de gestión, ya que no hay territorio peor gestionado que el que está despoblado”.

Bombal destacó también los esfuerzos del Gobierno por cambiar las tornas y convertir al medio rural en “un espacio atractivo, lleno de oportunidades tanto de vida como de trabajo, y un lugar con servicios de calidad que atraigan a jóvenes, a mujeres y al talento; y que permitan garantizar la igualdad de derechos de todos los habitantes independientemente del lugar de nuestro país donde vivan”.

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, interviene de manera telemática en la mesa redonda “Los retos de la España vaciada". / Alba Vigaray

La directora general destacó especialmente la necesidad de luchar por la igualdad en estas zonas en las que existe una doble brecha de género: “las condiciones laborales para las mujeres son de peor calidad en el medio rural que en el medio urbano, prueba de ello es que allí las tasas de empleo son muy inferiores a las de los hombres: el 49% en el caso de las mujeres el 72,3% en el de los hombres”. Bombal finalizó su discurso subrayando que “el desafío del Gobierno es aprovechar los recursos públicos eficientemente, establecer sinergias con el resto de administraciones públicas y con la sociedad civil además de poner las bases para una cooperación público privada fuerte y eficaz, que haga posible que las personas puedan vivir y trabajar en aquel lugar donde elijan, con unos servicios de calidad y con igualdad de derechos y oportunidades”.

