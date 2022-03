Huelga mundial por el clima: la marea verde vuelve a las calles este viernes

Movimientos ecologistas de todo el mundo, liderados por la marea estudiantil de Fridays For Future, saldrán este viernes a la calle para exigir soluciones frente a la crisis climática. Así arranca la última convocatoria de la huelga mundial por el clima; una protesta global que brotó a principios de 2019, de la mano de la generación de Greta Thunberg, y que tras el parón derivado de la pandemia de Covid-19 intenta ahora recuperar el clamor ciudadano para proteger la salud del planeta y de sus habitantes.

Bajo el lema 'Vidas contra el capital' ('People not profit' en inglés), la huelga denuncia que la crisis climática es responsabilidad directa de "un modelo socioeconómico defectuoso que necesita ser reemplazado con urgencia". "Las naciones ricas son responsables del 92% de las emisiones globales y el 1% más rico de la población mundial es responsable del doble de la contaminación producida por el 50% más pobre", denuncia el manifiesto lanzado por la plataforma de jóvenes ecologistas.

"Vivimos en un mundo en el que se está priorizando el lucro económico antes que el bienestar de las personas y del planeta. Y esto es algo insostenible que tenemos que cambiar cuanto antes", exclama Pere Joan Femenia Sastre, portavoz de Juventud por el Clima España. "Sabemos que los combustibles fósiles causan estragos tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas y, aun así, seguimos tirando de ellos y financiando su extracción. También sabemos que la contaminación del aire es un problema de primer nivel y ni siquiera así conseguimos ponerle freno. Conocemos tanto los problemas como las soluciones; no puede ser que nos quedemos de brazos cruzados", comenta el activista.

Según calculan los organizadores de esta huelga, este 25M habrá más de mil concentraciones en todo el mundo a favor de la justicia climática. En España hay convocadas una veintena de manifestaciones, acciones y eventos en diferentes puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de un centenar de entidades ecologistas españolas. En Barcelona, la convocatoria es para las 19.00 en Plaza de Catalunya. En Madrid, a la misma hora el llamamiento es hacia la Plaza de Cibeles. También hay convocadas acciones en Mallorca, Cádiz, Tarragona, Valencia, Sevilla, Granada, Salamanca, Bilbao, Ourense, Málaga y Oviedo.

"La fuerza de esta huelga es que se trata de una convocatoria internacional, porque demuestra que a lucha contra el cambio climático tiene que ser algo a escala global. De nada sirve que una ciudad o un país reduzca sus emisiones si los demás siguen contaminando como hasta ahora", comenta Miquel Vallmitjana, portavoz de Ecologistes en Acció. "Salimos a la calle a denunciar, una vez más, la inacción contra la crisis climática. La comunidad científica nos alerta de que la crisis climática ya está causando daños y sufrimiento en todo el mundo y que por cada décima de grado que aumente la temperatura las consecuencias serán más graves. Necesitamos aplicar medidas cuanto antes para el avance frenar esta crisis", argumenta el ecologista.

Según explica Femenia Sastre, la lucha contra la crisis climática se traduce en acciones a pequeña y gran escala. "El mundo tiene que reducir drásticamente sus emisiones y descarbonizar su economía. Pero más allá de estas acciones globales, también necesitamos luchar contra la pobreza energética en nuestras ciudades, garantizar que los ciudadanos respiramos aire limpio e impulsar una transición ecológica que no deje a nadie atrás", comenta el portavoz de Juventud por el Clima.

📢 ON MARCH 25TH, WE WILL STRIKE FOR CLIMATE REPARATIONS AND JUSTICE!📢



Join us for the Global Climate Strike as we demand policymakers and world leaders to prioritize #PeopleNotProfit!



Find out more: https://t.co/4vSZMw5LoT#FridaysForFuture

Design made by: @namevdelang pic.twitter.com/7RQPIXxhbP