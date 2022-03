García-Gallardo defendía a Mario Conde hace 11 años en El Intermedio

Juan García-Gallardo posa frente a un cartel con las letras de Vox. / NACHO GALLEGO | EFE

A Juan García- Gallardo, futuro vicepresidente de Vox de la Junta de Castilla y León, la hemeroteca le ha vuelto a jugar una mala pasada. Tras aquellos tuits, ya borrados, cargados de mensajes homófobos, racistas y machistas, un nuevo documento ha salido a la luz en redes: un corte de vídeo de una entrevista de Gonzo para El Intermedio, grabada hace 11 años, en la que García-Gallardo defendía a Mario Conde después de su condena por estafa y apropiación indebida en el caso Banesto.

"Él ya ha pagado un precio suficiente por el daño que causó... si es que lo causó", responde un joven García- Gallardo a la pregunta de si cree que Mario Conde ya está totalmente rehabilitado de los delitos cometidos. Mario Conde fue condenado en 2002 a 20 años de cárcel por el escándalo financiero bautizado como 'caso Banesto', en el que se produjo un fraude contable de alrededor de 3.000 millones de euros.

En la entrevista, Gallardo afirmaba no considerar necesario que Conde devolviese el dinero robado, "no creo que sea una cosa estrictamente relacionada, una cosa es el cumplimiento de una pena y otra la reparación del daño causado". Asimismo, aseguraba que volvería a confiar en el exdirectivo para presidir un banco; mientras que no lo haría en Luis Roldán para presidir de nuevo la Guardia Civil.

Luis Roldán, expolítico del PSOE, aprovechó su posición al frente de la Guardia Civil para enriquecerse ilícitamente, por lo que fue condenado hasta a 31 años de prisión. En 2010 salió de la cárcel tras cumplir 15 años de condena. Por su parte, Mario Conde fue puesto en libertad definitiva en 2016, tras volver a ser detenido y pagar una fianza de 300.000 euros. Actualmente, aún tiene una deuda de 7.823.091 euros con Hacienda, según la última lista de morosos de 2021 publicada por la Agencia Tributaria.

"Mario me merece mucha más confianza que cualquiera de los que dirigen la trama contra él", afirmaba Gallardo, que a la pregunta de Gonzo sobre quién la dirigió, respondía que "bueno, un conglomerado de personas, ¿no?".

