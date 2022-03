Huelga de transportistas en España para el 14 de marzo: qué reclaman, cuánto dura y quién la convoca

Camiones retenidos en Girona por la huelga de transportistas de 2008. / ROBIN TOWNSEND | EFE

A las 00:00 horas de este lunes 14 de marzo ha dado comienzo una huelga de transportistas con carácter indefinido, convocada por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que representa a pymes y autónomos de todo el país.

El paro, dirigido "a todo tipo de transporte y de toda clase de ámbito", se fundamenta en dos razones principales: el aumento del coste de los combustibles, que se ha incrementado por tres desde que se inició la invasión rusa a Ucrania, y las malas condiciones laborales de los trabajadores. Asimismo, la plataforma ve insuficiente el acuerdo que alcanzó el Gobierno antes de Navidad con las patronales y que derivó en la cancelación de las movilizaciones anunciadas para entonces.

Según declara la organización, “el 90% de las empresas de transporte (medianas y pequeñas) nos encontramos en una situación económica de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de total precariedad en todos los sentidos. Consecuencias que pagan de manera directa todos los conductores asalariados a los cuales defenderemos en las demandas exigidas".

¿Qué reivindica la plataforma de transportistas?

La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional considera que las medidas adoptadas hasta la fecha "no dan respuesta a la realidad de contratación que tenemos los pequeños transportistas", los cuales representan "al 85% del sector".

En virtud de ello, la plataforma exige al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la prohibición de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación, la limitación de la intermediación a un solo contratista o la creación de una ley que obligue y limite las labores de carga y descarga, entre otras cuestiones.

Por su parte, al Ministerio de Trabajo y Economía Social le exige la jubilación a los 60 años para los conductores profesionales por una profesión "clasificada de alto riesgo", el reconocimiento y protección de todas las enfermedades y accidentes laborales, tanto para los conductores asalariados como para los autónomos; así como la creación de un convenio estatal único y la habilitación de la cuota de formación para los autónomos.

El paro no cuenta con el apoyo de las principales patronales

Las grandes patronales (Confederación Española de Transporte y Mercancías, CETM, y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER) no secundan el paro, ni tampoco lo hace el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que agrupa a las principales organizaciones del sector. De hecho, la protesta no se puede considerar estrictamente paro patronal, porque la Plataforma no es uno de los interlocutores reconocidos por el ministerio de Transportes.

"No es el momento" de secundar un paro de transportes, y menos aún si es indefinido y "sin objetivos claros", porque "solo servirá para desestabilizar aún más la complicada situación" tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha señalado la CTEM.

Tampoco es una huelga, porque los sindicatos no la avalan: el Sector estatal de Carretera y Logística de CCOO ya hizo público la semana pasada un comunicado en el que se desvinculaba de la protesta asegurando que “no se pueden resolver los problemas de atomización del sector, la competencia desleal, los falsos autónomos, la carga y descarga, el futuro de la profesión, la jubilación anticipada, las enfermedades profesionales, la seguridad vial, el dumping social, el fraude salarial o la transición energética sin hablar y acordar medidas en una mesa con todos los interlocutores".

