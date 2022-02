Las voces de siete ucranianos desde siete rincones de España: "La guerra empezó hace ocho años"

El Periódico de España recoge los testimonios de ciudadanos ucranianos afincados en España recabados por distintos medios regionales del grupo al pertenece, Prensa Ibérica. Siete relatos, desde siete lugares diferentes que, no obstante, coinciden en el mensaje de desolación e impotencia. Algunos piensan en volver a su país y tomar las armas para defenderlo, otros se consuelan con mantener el contacto y el ánimos de sus familias y amigos a distancia. La mayoría tienen pocas esperanzas en la Unión Europea y muchas dudas sobre cómo puede acabar la situación.

Una joven agita una bandera de Ucrania durante una manifestación contra la guerra en Whasington. / REUTERS/Kevin Lamarque

Nadia Mytkaly, Las Palmas de Gran Canaria

"Es horrible, es muy duro lo que está pasando en mi país. No entiendo que un dirigente político pueda ordenar todo este daño a las personas, porque está muriendo la gente,” protesta Nadia Mytkaly, que nació en Lviv (Ucrania) hace 37 años, y vive desde hace tres en la capital grancanaria. Angustiada y preocupada por los duros momentos que está sufriendo toda su familia debido a la invasión del Ejército ruso en Ucrania, piensa sobre todo en su padre, de 68 años, y en su hermano, un joven con problemas de capacidad intelectual. La última vez que pudo ver a sur progenitor fue hace tres años, y por eso guarda como un tesoro la foto de la última vez que estuvieron juntos. Aunque ayer pudo hablar un momento a través del móvil, dice que fue apenas una conservación breve porque en ese momento empezaron a sonar las alarmas antiaéreas, y le dijo “que se tenía que ir al refugio”.

A Nadia le gusta tanto el clima, y la vida en Gran Canaria, que tras pasar un tiempo en Madrid adonde se trasladan desde Lviv en 2001 junto a su madre y sus hermanas, decide fijar su residencia por un tiempo en la isla, y aunque vuelve a la capital de España, termina por regresar. Ahora regenta su propio negocio de floristería en la calle Luis Doreste Silva. El oficio es algo que le viene de familia, pues su abuela era florista y también su madre. Pero con la vida laboral encaminada, y un futuro por delante, las noticias de Ucrania le hacen sentirse más sola que nunca. “No tengo a nadie en Canarias, y en momentos como estos te sientes impotente porque tu familia sufre, y no puedes hacer nada”, lamenta.

El relato completo, en La Provincia.

Alex Vdovenko y Oksana Retinskaia, Gijón

Pitan los móviles de toda España con la última hora, avisando de que el Ejército ruso ha tomado el control de la central nuclear de Chernóbil, cuando Alex Vdovenko y Oksana Retinskaia se ven por primera vez las caras. Él, ucraniano de 34 años, dejó hace cinco su Lugansk natal escapando del conflicto que ahora contempla con pavor todo el mundo. Ella, rusa de 56, con familia en Ucrania. Se saludan. Se dan la mano en Gijón. Se miran. Y hasta esbozan una sonrisa. También hablan. Sobre todo, hablan. Los dos, en ruso.

LA NUEVA ESPAÑA los reunió ayer en la ciudad en la que viven para conocer de primera mano cómo sienten ellos, a 3.000 kilómetros de distancia, la invasión rusa de territorio ucraniano. Su carné marca dos nacionalidades diferentes ahora, pero por edades llegaron a compartir país, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A pesar de que son ciudadanos de naciones en guerra, comparten la misma opinión. “Quiero la paz en todas las partes de Ucrania”, afirma Vdovenko. “Siempre digo lo mismo. Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Hasta un mal acuerdo diplomático es mejor que una guerra”, afirma Retinskaia.

Si las últimas horas han sido pavorosas, para ellos más. Los dos tienen familia en el territorio en conflicto. “Esto empezó hace ochos años”, arranca a hablar él. “Ahora sigue y vienen cosas peligrosas. Estos días no lo llevo bien. Estoy preocupado. Tengo familias y amigos. Empiezan cosas desconocidas para todos”, prosigue. Alex Vdovenko lleva tiempo en Asturias. Se maneja con soltura con el español. De vez en cuando, entre frase y frase, intercala la palabra “vale”. Como si necesitara hacer una pausa mental para ordenar sus pensamientos. “Puede ser todo. Puede ser la Tercera Guerra Mundial. Nadie quiere eso”, añade.

Oksana Retinskaia es cocinera en un conocido restaurante del centro. Saltó a la fama hace unos años por su paso por la sexta edición de “Masterchef”, el popular reality de cocina de Televisión Española. Nació en Kansk, una ciudad que frisa los 100.000 habitantes, a 4.358 kilómetros en coche de Moscú. “Estoy en estado de shock”, dice Retinskaia. “Yo tengo familia en Rusia, pero también en Ucrania. De hecho, yo, aunque nací en Rusia, soy medio ucraniana”, explica. “Nunca nada separó a estos dos países. Lo que está sucediendo ahora no tiene nombre”, prosigue. “Estoy muy preocupada. Esto es una tragedia”, afirma. La cocinera nació y creció en lo que antaño fue la Unión Soviética. Recuerda esos años. “Estoy en shock, muy preocupada por mi país. Quieras o no, sigo siendo rusa. Soy patriota, soy rusa antigua, de la Unión Soviética, pero lo que está sucediendo ahora mismo...”, dice, dejando en suspenso la frase.

El relato completo, en La Nueva España.

Vasyl Mamrai, Córdoba

Vasyl Mamrai es un profesor de la Universidad Politécnica de Zhytomyr (Ucrania), situada a 140 kilómetros de Kiev, especializado en minería a cielo abierto (Big Open Mining). Llegó a Córdoba el domingo pasado para dar clase durante una semana en la Escuela Politécnica de Belmez, invitado por la Universidad de Córdoba, pero sus planes se han ido al traste después de la invasión rusa.

"Recibí la primera llamada de mi hermana a las cinco de la mañana, me dijo 'Vasyl, ha empezado la guerra'". La zona de la que procede ha sido bombardeada, pero su familia se encuentra bien. "Las mujeres y los niños se han ido a una zona de campo alejada de la ciudad y mis hermanos se han ido al frente". Dos de ellos son militares profesionales, el resto de familiares hombres se han unido a la guerrilla organizada para defender el territorio con los escasos medios de que disponen. El vuelo de Vasyl se ha cancelado y ahora mismo no puede volver a Ucrania. "Me quedaré en Córdoba al menos un par de días para seguir la evolución del conflicto y luego no sé qué haré. Intentaré volar a algún país próximo como Polonia o Eslovaquia, pero aún no estoy seguro de poder llegar a Ucrania desde allí".

La Universidad de Córdoba le ha ofrecido apoyo y la posibilidad de quedarse más tiempo, pero quiere volver. "Si puedo volver, me uniré a la guerrilla, por supuesto". No tiene experiencia militar, pero no duda en que debe estar ahí. "Soy profesor, pero qué podemos hacer, toda mi familia está luchando y no son militares profesionales, no tenemos a nadie que nos proteja, no podemos elegir, hay que hacerlo, se trata de vivir o morir. Aquí la gente está a salvo, pero en Ucrania no".

Para este profesor, Europa llega tarde a intentar ayudar. "No esperamos nada de Europa, si querían ayudarnos, deberían haberlo hecho hace ocho años, cuando empezó el conflicto, no solo Europa, sobre todo, EEUU y Reino Unido". Recuerda que Ucrania firmó el Memorandum de Budapest. "Entregamos nuestras armas nucleares y estos países se comprometieron a protegernos y garantizar nuestra soberanía, pero ese documento no ha servido de nada, tendrían que haber hecho algo hace ocho años, ahora es demasiado tarde para nosotros, todo depende ya de nuestro ejército y nuestra gente". En su opinión, las sanciones económicas que ponga Europa, "no harán Putin pare, quizás tengan algún efecto dentro de un tiempo, pero nuestra gente está muriendo ahora".

El relato completo, en El Diario de Córdoba.

Tania, Región de Murcia

"¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI estemos lanzando bombas?", se preguntaba ayer Tania, ucraniana residente en Murcia desde 2004 y que regenta una tienda de alimentación en el Barrio del Carmen. "No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que dentro de una semana puede que ya haya escasez de alimentos, por lo que Ucrania necesita urgentemente ayuda humanitaria".

Este conflicto era esperado para Tania, dada las pretensiones rusas sobre el territorio en el que nació. Sin embargo, las tensiones de los últimos días se iban a quedar ahí, o al menos eso esperaba ella: "La gente ahora tiene miedo, estamos desesperados. Vivir esto en el año 2022 y en plena Europa es muy duro".

Su hermano, junto con sus tres hijos y su mujer, permanecen en la ciudad donde residen al oeste de Ucrania, junto a la frontera polaca, por lo que respira un poco más aliviada al entender que hasta esa zona es complicada que lleguen tropas rusas. La ciudad en la que residen no es una localidad estratégica: no hay bases militares, ni industrias, "solo se ha cortado la estación de autobuses y de trenes".

El relato completo, en La Opinión de Murcia.

Oksana Kharina, Zamora

Al amanecer de este jueves, Oksana Kharina se levantó, consultó las noticias y asistió espantada a las primeras imágenes del ataque ruso sobre Ucrania. “Todavía estoy temblando”, reconoce esta mujer, residente en Zamora desde 1999, pero natural del país que se ha convertido en el escenario de un horror inimaginable en pleno continente europeo y bien entrado el siglo XXI. “Mi familia vive en una ciudad al oeste, bastante lejos de la frontera, así que físicamente no está afectada, pero sí moralmente. Todo el mundo está muy nervioso”, narra esta española de adopción, conocida en la ciudad por su papel como directora del coro Aures Cantibus.

Como muchos otros, Oksana Kharina creyó durante semanas que los movimientos del presidente ruso, Vladímir Putin, tan solo implicaban “un juego con sus músculos”. Ahora, su percepción es que el ataque sobre Ucrania “amenaza a todo el mundo”. “El futuro depende de lo que vaya a hacer este loco a partir de ahora”, asegura. La mujer afincada en Zamora rechaza los motivos esgrimidos por el país invasor para justificar sus acciones y alerta sobre el padecimiento de sus compatriotas en la provincia. Aquí hay personas que siguen la guerra desde su casa en España, a 3.600 kilómetros de distancia y con circunstancias como familiares muy enfermos o seres queridos en pleno foco del conflicto, en territorios como Lugansk.

Oksana Kharina tiene a la mayor parte de su familia en Lviv. Lo mismo le ocurre a su marido, Viktor Kharin, que trabaja en la Universidad de Salamanca y que se muestra especialmente preocupado por el futuro que le espera a su hija: “Esto no va a acabar aquí; va a llegar a un escenario peor. La pretensión de Rusia es llevar la cosa a mayores y darle una patada al culo al mundo”, afirma. Este ucraniano residente en Zamora ve muchos paralelismos entre la invasión iniciada ayer y la ofensiva alemana de finales de los años 30 sobre los Sudetes, con Adolf Hitler a la cabeza. “Él también decía que había una minoría alemana oprimida”, advierte Kharin.

El relato completo, en La Opinión de Zamora.

Oleg Zaginey, Mallorca

La comunidad de residentes ucranianos en Mallorca ha despertado con las angustiosas imágenes de la invasión militar de Rusia en su país. Vivieron las primeras horas de guerra con sorpresa —casi nadie esperaba que el presidente ruso, Vladimir Putin, se atreviera a dar ese paso— y con miedo por los familiares y amigos que de la noche a la mañana se han visto atrapados en una zona de conflicto. Uno de ellos es Oleg Zaginey, compositor musical que expresó su preocupación por su familia.

"Esta mañana he hablado con mi madre y con mi mujer, que están en Kiev. Me cuentan que no hay pan, la gente hace cola para comprar lo que puede, los aeropuertos están cerrados y los trenes no funcionan. A una amiga de mi hija le ha despertado una bomba en Odesa, no sé cómo están allí las cosas. Al final han conseguido sembrar el pánico", señaló.

Zaginey, uno de los más de dos mil ucranianos residentes censados en Mallorca, recordó que "la guerra empezó hace ocho años", en referencia a un conflicto larvado en el este del país desde 2014. "Era muy difícil de creer que en pleno siglo XXI un avión pudiera lanzar bombas cerca de Kiev. Todos sabíamos de las tendencias suicidas de Putin, pero de golpe han empezado a bombardear todo el país. Es increíble que esté pasando", expresó Zaginey desconcertado.

Zaginey es hija de Oleg y licenciada en Relaciones Internacionales, por lo que lleva años estudiando los antecedentes del actual choque. "Parecía que el conflicto estaba aislado en los focos de Donetsk y Lugansk. Pero de repente, de madrugada, han empezado a bombardear bases militares y puntos estratégicos, nos ha pilado por sorpresa. Nadie pensaba que con las presiones del bloque occidental que estaba recibiendo Putin iba a dar este paso. Hace dos semanas me preguntaban y decía que algo así era imposible, no me queda más remedio que retractarme", destacó.

El relato completo, en Diario de Mallorca.

Irina Yarosh, Castellón

Desolación. Este es el sentimiento que envuelve a Irina Yarosh desde que comenzó el ataque de Rusia contra su país de nacimiento. Hace años que reside en Vinaròs, y está casada con un vecino de esta localidad, pero en estos días está más unida que nunca a los familiares que residen en este punto caliente del planeta. "Allí tengo a mi madre y a mi hermana, que es enfermera, y luego a mi cuñado y mi sobrino", detalla. Por el momento no han tenido que pasar por el trago de ver las bombas caer delante de sus ojos. "Los ataques más cercanos aún están a más de 200 kilómetros", dice, pero sus allegados "viven en Leópolis, a diez minutos de un aeropuerto, y como ya hemos comprobado, sabemos que en cualquier momento lo van a bombardear".

Sus sentimientos no solo se basan en la desolación, sino también en la "decepción con la actitud de la Unión Europea y los Estados Unidos", al no disponer de ayuda militar de potencias que pudieran ponerse al nivel de Rusia. "Teníamos esperanza en Europa, pero qué ayuda van a aportar si no hay aeropuertos", comenta. Cree que las medidas económicas no evitarán una invasión total del país. "Como pasó con Crimea", relata. Hace años era guía turística en Castellón para grupos de viajeros rusos, y la relación con ellos era correcta, aunque hace años que no vienen.

El relato completo, en El Periódico del Mediterráneo.

Noticias relacionadas