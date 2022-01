La concejal animalista que deja la política asqueada: "No puedo acoger más animales enfermos en casa"

Aurora Saavedra, concejala de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Telde.

Judith Pulido



Aurora Saavedra, concejala de las áreas de Agricultura, Bienestar Animal, Sanidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Telde y miembro de Nueva Canarias, presentó el lunes su dimisión al cargo. La responsable política expone que el atasco de la administración y la falta de presupuesto y de personal en los departamentos que ha tenido asignados impiden que pueda continuar desarrollando proyectos para el municipio en los próximos años e incluso asevera que esta situación le ha obligado a aportar dinero de su bolsillo en algunas ocasiones.

En un escrito presentado en las dependencias de la administración pública explica para concretar que el retraso en la licitación y construcción de la primera fase del Centro de Bienestar Animal, un espacio con el que se pretende cubrir todas las necesidades con respecto a la recogida y cuidados de perros y gatos del municipio, le ha impulsado a atender de manera personal algunos de los casos más graves de abandono.

"No puedo poner en riesgo a mi familia cogiendo más casos de animales enfermos sin realizar la cuarentena por falta de espacio y tiempo", expresa en el texto, en el que además denuncia que "no vine a la política para mandar a Bañaderos a los animales que se abandonan en este municipio por la sociedad incívica, sin ni siquiera disponer de medios policiales para sancionarles".

Intereses partidistas

La edil asegura que no falta interés en ejecutar acciones por parte de la Policía Local o los trabajadores de sus dependencias, pero incide en que la falta de operarios impide que puedan efectuarse las actuaciones necesarias para desarrollar un servicio de calidad. Del mismo modo confiesa que ha descubierto que el interés de algunos cargos públicos no es general, sino partidista, lo que le ha llevado a "una profunda decepción" y finalmente expone que durante su etapa de concejala ha sufrido acoso; calumnias; denuncias falsas en medios de comunicación; estrés; ninguneo y hasta ha visto que se ha intentado coaccionar a la asociación que dirige, Aurican. Sostiene que estas circunstancias ya eran motivos para abandonar, pero insiste en que ha decidido abandonar por no seguir poniendo en riesgo a su familia, su salud y sus recursos económicos. La concejala agrega que los proyectos ya iniciados podrán ser culminados por la persona que la suceda, que podría ser Sergio Hernández -cargo de confianza de Nueva Canarias-, según fuentes cercanas a la administración.

En el documento además añadió el estado en el que encontró las concejalías cuando entró a formar parte del grupo de gobierno, en verano del 2019. Destaca que el departamento de Bienestar Animal contaba con un presupuesto anual de apenas 1.000 euros y compartía personal con el de Sanidad y Consumo. "Contaba con un contrato de recogida de animales sin atención veterinaria, por lo que todos los casos de enfermedad no urgente fueron sufragados por mi persona", añade.

En el ámbito de Participación Ciudadana y Sector Agropecuario expresa que por la falta de personal debía solicitar colaboración de trabajadores de otras áreas para llevar a cabo muchos proyectos y, en algunos casos, efectuar personalmente tareas que corresponden al personal municipal. En cuanto al departamento de Sanidad confiesa que también la falta de personal ha impedido que se efectúen tareas de prevención durante la pandemia por coronavirus. "Esto ha supuesto un sobreesfuerzo no reconocido de atención diaria y constante a la ciudadanía", defiende.

También incluye su gestión en estos últimos dos años. Destaca en este sentido proyectos como el catálogo de productores agrícolas o las ferias de economía circular que se ejecutaron en la Finca del Viso; el impulso de la campaña de participación ciudadana Me cuido, te cuido, nos cuidamos; la esterilización de gatos y el proyecto de ordenanza de bienestar animal, entre otras acciones. "Para lo que resta de mandato, no soy necesaria. Para mi familia, sí", concreta en su texto.

Finalmente, agradece el trabajo de sus compañeros y del personal de sus departamentos. "Me voy y entrego mi acta. Sé que los principios no pagan facturas, pero permiten que duerma tranquila", agrega. "Quizás sea una romántica, pero creo en los valores y la honestidad y por eso les digo hasta siempre y cuiden de sus animales", concluye.

