Un puesto de la estación de Atocha de Madrid reparte 516 millones del Gordo de la Lotería de Navidad

129 de las 172 series del número 86148 han sido vendida en una administración de la zona madrileña del AVE), por lo que habrá viajado a muchas partes

El resto se ha repartido entre otra administración madrileña de la calle de Toledo, Ayamonte (Huelva), Santoña (Cantabria) y Las Palmas de Gran Canaria.

Celebración en el puesto de Atocha que ha vendido el Gordo. / EPC

Apenas media hora después de que las niñas de san Ildefonso Janice y Paula cantaran el 86148 en el Teatro Real de Madrid, la administración de lotería de la estación de Atocha ya tenía a sus responsables con las consabidas camisetas y carteles: Vendido aquí. El Gordo, y ya van 82 años en la historia del sorteo de Navidad, ha vuelto a caer en Madrid. Concretamente, en Atocha, enclave fundamental de la capital que siempre será recordada por los atentados islamistas de 2004. [Puede consultar aquí si su número ha sido premiado].

La terminal es este miércoles una auténtica fiesta gracias a los 516 millones repartidos en el establecimiento, que está en la zona del AVE y no en la de Cercanías. Con lo cual, los nuevos millonarios no son tanto madrileños, que también, sino turistas nacionales e internacionales que compraron en ventanilla los décimos. El primer premio del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad 2021, dotado con 4.000.000 euros a la serie, no solo cayó en Atocha sino también -aunque en menor medida- en otra administración madrileña de la calle de Toledo, Ayamonte (Huelva), Santoña (Cantabria) y Las Palmas de Gran Canaria.

Javier García ha sido uno de los primeros en acercarse a Atocha. Después de 25 años de vida laboral, se jubiló a principios de mes como lotero de la administración agraciada. Estaba viendo el sorteo en una cafetería y al ver el número cayó en la cuenta de que era uno de los que había vendido. "Siempre he soñado con repartir el primer premio de Navidad. Este año también tenía la esperanza", ha confesado ante el habitual enjambre de periodistas, a los que ha explicado que él no se quedó con ningún décimo.

El número se ha cantado a las 12.12 de este miércoles, siete minutos más tarde que en 2020 y Janice y Paula han sido la dos niñas encargadas de traer la suerte.

Los ganadores del Gordo tendrán que abonar 72.000 euros por cada décimo. Por ejemplo, si se gana el "gordo", dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la Agencia Tributaria recaudará unos 156 millones de euros por este gravamen en la Lotería de Navidad.

Noticias relacionadas