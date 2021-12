El volcán de La Palma disminuye su actividad hasta "prácticamente desaparecer"

La actividad eruptiva del volcán de La Palma ha disminuido este martes hasta "prácticamente desaparecer" y permanece en estos momentos en una "situación de impás" en la que sólo es visible una "escasa y débil" actividad fumaroliana y sin que el cono esté emitiendo lava. No obstante, los científicos mantienen la prudencia a la hora de hablar del final de la erupción.

Así lo ha informado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que ha indicado en rueda de prensa que esta situación ha venido precedida de una importante fase explosiva ocurrida ayer lunes, entre las 17.45 y las 19.00 horas, con eyección de cenizas y caída de bombas, especialmente hacia el flanco norte de la emergencia.

Miguel Ángel Morcuende destacó que, según han constatado los integrantes del Comité Científico, la actividad del volcán en estos momentos está "claramente atenuada", en tanto en cuanto hay unos niveles de tremor "prácticamente inexistentes", hasta alcanzar ruidos de fondo; una sismicidad muy baja, tanto a profundidad intermedia como a profundidades superiores a 20 km, y no hay signos de deformación debido a la ausencia de presión.

Respecto a las coladas, Morcuende señaló que el flujo de lavas continúa desde la base occidental del cono, sobre todo a través de tubos volcánicos, aunque con un caudal "muy disminuido" y "muy debilitado" con en relación al día de ayer. Mientras, en el delta lávico de la zona de Las Hoyas la colada discurre sobre lavas anteriores sin nuevos aportes al mar.

La situación en estos momentos es de débil desgasificación en el edificio volcánico. Vídeo a las 13.00 hora canaria / The situation at the moment is of weak degassing in the volcanic edifice. Video at 1:00 pm Canarian time pic.twitter.com/4bXnQttFBO