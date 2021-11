Disturbios en Cádiz: ¿qué es una tanqueta y cuándo la utiliza la Policía en manifestaciones?

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, asegura que este vehículo blindado sólo se utilizará "en momentos puntuales de una situación de máxima tensión"

La UIP despliega un vehículo blindado, conocido como tanqueta, en las manifestaciones de los trabajadores del metal de Cádiz. / EUROPA PRESS

La Policía Nacional ha desplegado una tanqueta en las calles de Cádiz por las protestas de la huelga del metal. Esta decisión ha desatado en las últimas horas de este martes una polémica, hasta el punto de que Unidas Podemos ha trasladado al Ministerio del Interior su malestar por el uso de este blindado. "Señor ministro Marlaska, saque las tanquetas de las calles de Cádiz, siempre las puede devolver a la ministra de Defensa", ha instado el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, desde la tribuna del Congreso durante el pleno de debate de los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2022.

Los vehículos blindados BMR, conocidos popularmente como tanquetas, forman parte de la flota de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, que habitualmente se usan para poner o quitar barreras en la vía pública en actuaciones policiales en las se considere necesario por seguridad. La Policía Nacional cuenta actualmente con dos tanquetas como las que ha utilizado en las movilizaciones de Cádiz.

Su presencia en las calles, insisten fuentes policiales consultadas por EFE, tiene como objetivo retirar material que afecte al orden público, como barricadas, pero también servir como barrera para evitar el paso de vehículos o personas.

Aclaran, además, que no pueden denominarse tanquetas, pues no llevan armamento incorporado, como en su día sí lo tenían configurado estos vehículos, que formaban parte de la flota del Ejército de Tierra hasta julio de 2019 cuando Defensa decidió sustituir estos blindados por los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 (VCR), llamados dragón.

Cuándo se han utilizado tanquetas

Fuentes policiales explican a EFE que las UIP usan este vehículo BMR -acrónimo de blindado medio sobre ruedas- en actuaciones en las que "operativamente" consideran necesario garantizar la seguridad.

Detallan, por ejemplo, que, además de en las protestas de los últimos días en Cádiz, estos vehículos se han desplegado en muchas ocasiones como elemento de protección en la embajada de EEUU en España, en la calle Serrano de Madrid; durante todos los partidos de la Eurocopa que se disputaron este verano en Sevilla, en los celebrados en Madrid con motivo de la final de la Copa Libertadores o en eventos junto al Palacio Real de Madrid.

Las tanquetas se usan en "situaciones de máxima tensión"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, ha asegurado este martes, sobre la presencia del vehículo blindado o tanqueta en las protestas de Cádiz, que sólo se utilizará "en momentos puntuales de una situación de máxima tensión", y ha confiado en que hoy no se tenga que usar.

En una entrevista en la Cadena Ser, Fernández, que no ha aclarado quién dio la orden de utilizar la tanqueta en las calles de Cádiz, ha defendido que es un medio "con el que se cuenta" y que "no está dotado con medios de ataque". Así, ha incidido en que dicho vehículo "no es militar, solo es blindado, con ruedas de mayor resistencia y una pala para cuando hay piquetes".

Huelga del metal en Cádiz.

Ha asegurado además que solo se usará "si hay una situación difícil, cuando pueda haber un ataque", para preservar la seguridad de la policía o de terceras personas. El delegado del Gobierno en Andalucía ha hecho un llamamiento a la calma y ha defendido que la actuación de las fuerzas de seguridad en estos ocho días de la huelga del metal ha sido "proporcionada".

Ha destacado, en este sentido, que no hay que lamentar heridos, y solo dos detenidos entre los manifestantes: "La actuación está siendo equilibrada", ha subrayado. Asimismo, ha resaltado la "buena relación" entre la Policía, la Guardia Civil y los manifestantes.

"No somos terroristas", defiende UGT

El sindicato UGT ha calificado este martes de "vergüenza" que un partido de izquierda "te meta los tanques en una población" en las protestas por la huelga del metal en Cádiz, algo que tendrán que "pagar", y ha defendido que no hay violencia sino necesidad entre los trabajadores: "No somos terroristas".

En la octava jornada de protestas, el secretario provincial de Industria de UGT, Antonio Montoro, ha avanzado que en la próxima reunión de mañana tienen la intención de presentar su propuesta para que las empresas la firmen y, si no es así, levantarse y que les llamen cuando quieran rubricar ese acuerdo.

