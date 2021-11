Lucha de togas en el colegio de abogados: Choclán, el letrado de las estrellas, frente a un abogado del Estado

JAVIER LIZÓN

El colegio de abogados vive desde hace año y medio una lucha de togas inédita. José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y letrado de estrellas como Cristiano Ronaldo, está enfrentado a José Antonio Morillo-Velarde del Peso, abogado del Estado y jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado. Este acusa a Choclán de mala fe en una querella y el abogado sostiene que el funcionario ejerce en la privada sin resolución de compatibilidad aprobada. Ambos llevan más de un año de disputa y auguran una larga contienda.

Todo comenzó en junio de 2020. Choclán presentó una querella en Las Palmas contra la antigua cúpula de Puertos del Estado en nombre de una empresa del naviero Vicente Boluda. Les acusaba de prevaricación, malversación e infidelidad en documentos públicos por perjudicar la empresa del naviero. Entre los querellados estado José Antonio Morillo-Velarde del Peso, jefe de la asesoría jurídica de Puertos. Choclán sostenía que estos "habían retorcido tanto la ley para favorecer la entrada de un competidor alemán que la final lo han logrado, pero a costa de la libre competencia" y perjudicando a una empresa de remolcadores de Boluda.

La querella fue archivada en primera instancia pero eso dio lugar a un nuevo conflicto. En junio pasado, Morillo llevó a Choclán a la comisión deontológica del colegio de abogados de Madrid (ICAM). Se basaba en el código deontológico de la abogacía que establece: “El que pretenda iniciar una acción, en nombre propio o de un cliente, por posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de la Abogacía, ha de comunicarlo previamente al colegio por si se considera oportuno realizar una labor de mediación. Esta labor de mediación queda sujeta al deber de confidencialidad y al de guardar secreto profesional.”

Morillo explicaba que actuaba en su nombre, como colegiado por el colegio de abogados de Málaga, y sostenía que la querella de Choclán tenía una "evidente mala fe y carácter arbitrario". "Soy destinatario y víctima de una querella que, como pocas, se hace acreedora del calificativo de “catalana”: falsaria, carente de fundamento jurídico y con una finalidad puramente intimidatoria". En julio, el colegio de abogados de Madrid se quitó el caso de encima. Señaló que si eso había pasado en un juzgado de Las Palmas debían dirimirlo allí. Podría haber sido el fin de la historia pero nuestros protagonistas ya lo habían convertido en algo personal.

El 26 de julio, Choclán presentó sus alegaciones y son un ácido relato contra Morillo. "El quejoso tiene la titulación de Abogado del Estado, y la primera noticia que se tiene es que se encuentra 'colegiado en calidad de ejerciente por cuenta ajena en el colegio de abogados de Málaga' sin que se haya acreditado [...] el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y si el señor Morillo-Velarde ejerce libremente la profesión de abogado". "La única referencia que se tiene, por tanto, en el momento de presentar la acción penal es el ejercicio de funciones públicas por Morillo-Velarde como empleado público".

Choclán, magistrado excedente, es uno de los penalistas más importantes del país. Defendió a Cristiano Ronaldo pero también a Cristina Cifuentes o a la Cereceda dueña de La Finca, entre otros muchos casos. "El señor Morillo-Velarde debería haber acreditado la compatibilidad, si es que realmente, como dice, ejercía la abogacía cuando emitió los informes jurídicos en su condición de jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado".



Puertos depende del Ministerio de Transportes y los abogados del Estado son funcionarios que no están colegiados. Choclán ponía en duda que Morillo-Velarde pudiese acudir a ese mecanismo deontológico del colegio de abogados. Añadía que los informes en Puertos de Morillo-Velarde no son "derivadas del ejercicio libre de la abogacía" y añade que el abogado del estado también vulnera el código deontológico al descalificarle.

Los abogados del Estado tienen una figura que les permite trabajar a la vez en la pública y en la privada. Cada vez hay menos y desde 2016 no se otorgan por los conflictos de intereses que generaba. Uno era, por ejemplo, a la vez abogado del Estado y secretario del consejo de Afinsa; otra era abogada del Estado en la Audiencia Nacional y consejera de Mapfre. Solo cuando los casos salieron en prensa Justicia, que conocía de sobra el asunto, cerró el grifo de nuevas compatibilidades (auque mantuvo las que ya existían).

"Que mi delito sea emitir un informe jurídico correcto no me preocupa. La ignorancia de Choclán es oceánica"

Morillo-Velarde no se muerde la lengua al hablar de Choclán. "Que mi delito sea emitir un informe jurídico correcto no me preocupa", explica por teléfono mientras critica "la ignorancia oceánica de Choclán". "No estoy en activo como abogado del estado. Tengo que estar colegiado porque estoy en servicios especiales aunque sigo trabajando para la Administración pública. Estoy colegiado como abogado por cuenta ajena y trabajo para Puertos del Estado. Todos los empleados de Puertos tenemos contrato laboral. Yo soy un abogado interno".

Su situación es interesante. Es un funcionario que solo ejerce en la Administración pero está en servicios especiales, la figura que se da a los que salen elegidos para cargos públicos, por ejemplo. Eso permite también dar un sueldo mayor que el de un simple funcionario. Asegura que no le han notificado las alegaciones de Choclán pero al escuchar un resumen suelta: "Si ha dicho eso Choclán, tenía la opinión de que sabía más derecho del que está demostrando". Choclán también asegura que seguirá peleando contra una situación laboral de su adversario que considera irregular.

