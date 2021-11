Detectan un nuevo derrame en paralelo al delta de la playa de Los Guirres

La lava del volcán de Cumbre Vieja está encontrando su salida hacia el mar en la playa de Los Guirres, donde ha arrasado el local de hostelería pero no ha dañado más bienes, y no se descarta que el magma de otra colada, la 9, llegue a a la costa. Además, el nuevo delta formado por la colada que ha desembocado en Los Guirres ha comenzado a fusionarse con el primero.

El director técnico del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, ha indicado en rueda de prensa posterior a la reunión de los comités científico y técnico que todas las coladas están estables, salvo la 1 y la 9, y la 2 está recibiendo una pequeña alimentación que la ha llevado a unirse a la primigenia, la que formó el primer delta lávico "haciéndolo crecer".

Este discurrir de la lava a través de las coladas primigenias está ayudando a no ocasionar más daños, porque, al final, "toda la energía está encontrando salida" y no se ha incrementado la altura de las coladas ni estas están encontrando diques que las hagan desbordarse, lo que sí generaría problemas.

Sin embargo, y aunque Morcuende ha advertido de que no tiene "una bola mágica", la colada 9 se está "moviendo", aún con un aporte mínimo pero perceptible, y lo deseable sería que no encontrase dificultades para alcanzar lo antes posible el mar sin "esponjamientos" que puedan causar daños en haciendas o cultivos.

Por su parte, la portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, ha señalado que continúa la ampliación del segundo delta lávico, que comenzó a formarse el miércoles y que ha sepultado la playa de Los Guirres.

Imágenes tomadas a las 17.30 (hora canaria) en las inmediaciones del Mirador Astronómico del Llano del Jable / Images taken at 5.30 (Canadian time) in the vicinity of the Llano del Jable Astronomical Viewpoint pic.twitter.com/gEUB1gEX3D