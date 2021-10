CCOO en la huelga de basuras de Mallorca: "No os matéis a trabajar, que se coman la mierda una semana"

El delegado de CCOO Miguel Pardo anima en un audio viral a pasar con los camiones para "coger bolsita a bolsita" y "gastar gasoil"

Imagen de la asamblea de CCOO celebrada el lunes y que decidió aplazar la huelga de recogida de residuos.

2 Se lee en minutos R. Ferriol/ J.Frau



Un audio en el que se escuchan instrucciones a los trabajadores de la recogida de residuos realizadas por el delegado sindical del sindicato Comisiones Obreras, Miguel Pardo, ha corrido este martes como la pólvora por los grupos de WhatsApp: "No os matéis a trabajar, que se coman la mierda", instruye Pardo que, tras la asamblea de trabajadores que decidió aplazar la huelga de basuras de este lunes explica qué significa que la huelga se haya aplazado y no desconvocado. “El aplazamiento quiere decir que hoy hay que ir a trabajar pero lo mínimo, dar vueltas. No trabajar”, detalla.

“No os matéis a trabajar, que la mierda esté una semana en la calle”, sugiere el líder sindical. Acto seguido insiste en las primeras instrucciones: “Es decir, no trabajéis, que se coman la mierda. Se ha aplazado la huelga por si acaso hay alguna amenaza o alguna sanción, poder coger y seguir la huelga, pero bueno, vamos a esperar acontecimientos y que siga la mierda en la calle”. Su audio termina con un "dad vueltas con los camiones y que siga la mierda en la calle. Pasáis y dais otra vuelta, vais cogiendo bolsita a bolsita. Es decir, a gastar gasoil".El audio ha causado sorpresa y enfado entre los alcaldes de los municipios afectados por la huelga de recogida de basuras y limpieza viaria que se inició el pasado jueves día 14, sobre todo después de comprobar que este martes por la mañana la basura seguía amontonada en las calles de muchas localidades a pesar del aplazamiento de la huelga decidido el lunes.

A pesar de la crudeza de las afirmaciones del delegado sindical, Miguel Pardo ya había avisado que solo se recogería toda la basura acumulada en el caso de que los ayuntamientos se comprometieran a no descontar a las empresas los días de huelga. No obstante, el presidente de la Felib, Antoni Salas, llamó a Pardo «cinco minutos antes de la asamblea», según la versión del sindicalista, para informar que los ayuntamientos no estaban dispuestos a pagar por un servicio que no se había prestado.

"Nos sentimos engañados por la Felib, por este motivo (la llamada de Salas) la huelga solo se aplazó y no se desconvocó; los alcaldes sólo miran por ellos y no por los ciudadanos, y si las basuras siguen en las calles es porque ellos quieren", ha señalado este martes Pardo a este diario. El líder sindical de CCOO no descarta que la próxima semana pueda reactivarse la huelga porque, según denuncia, «los trabajadores están recibiendo presiones para que retiren toda la basura». «No son de fiar, la negociación será difícil», concluye.

