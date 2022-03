"Los millennials y la Generación Z quieren gastar de manera responsable"

Clearpay, compañía mundial líder en “Buy Now, Pay Later” ha organizado el primer Clearpay Talk en Madrid En el evento, protagonizado por Nick Molnar, cofundador y CEO de la empresa,han participado algunos de los principales operadores 'fashion', 'beauty' y 'lifestyle' del sector

Un momento del Clearpay Talk.

El pasado viernes se celebró el primer Clearpay Talk en Madrid aprovechando la visita de Nick Molnar, cofundador y CEO de Afterpay/Clearpay, compañía del segmento “Buy Now, Pay Later”.

Junto con relevantes marcas del sector de la moda, belleza y lifestyle, entre ellas Decathlon, Aristocrazy, Scalpers, Body Shop, El Ganso, Druni, Alain Afflelou, Kiabi, AWWG, Revlon y Foreo y de la mano de Coro Saldaña, referente y experta en innovación y digitalización del mundo de la moda en nuestro país, se han tratado los retos de la omnicanalidad en la era de la democratización financiera, una gran oportunidad actual para las nuevas generaciones y para la industria de la moda y el retail.

La innovación y la moda forman parte del ADN de Clearpay que se ha convertido en partner oficial de los eventos más destacados del sector fashion como por ejemplo la semana de la moda en Australia, Nueva York y Roma, así como de la 080 Barcelona Fashion o la Semana de la Moda en Londres donde su asociación con Roksanda llevando la metamoda a la pasarela se convirtió en éxito absoluto.

La revolución de la industria de los servicios financieros

Como solución dentro del contexto económico y sociocultural actual, Clearpay apuesta firme por su fórmula BNPL (“compra ahora, paga después”), que está creciendo de forma exponencial y sólida, especialmente entre la Generación Z y los millennials más jóvenes, todos ellos educados digitalmente y con constantes y exigentes expectativas para simplificar su interacción en cualquier plataforma. Como señala Molnar, “Hemos visto que el clima económico acelera la demanda de opciones de pago flexibles y sostenibles, por ello, Clearpay brinda una solución que permite a los consumidores gastar de manera responsable y flexible, sin el estrés de las deudas de las tarjetas de crédito ni de los intereses compuestos”.

Clearpay la plataforma de pagos BNPL líder internacional, que apuesta por permitir el bienestar financiero de la próxima generación de compradores, permite a los clientes fraccionar el pago automático en cuatro cuotas sin coste, sin necesidad de esperar para recibir el producto y llevar un control de sus gastos en todo momento.

“Los millennials, se estaban alejando del crédito así que, hace 7 años, Anthony Eisen y yo fundamos Clearpay para apoyarles, y ahora también a la Generación Z, que prefieren gastar su dinero de manera responsable evitando créditos costosos y, en cambio, usando su propio dinero para pagar con el tiempo”, ha expuesto Nick.

Clearpay que está actualmente disponible en Italia, Francia, España y el Reino Unido, además de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, donde se conoce como Afterpay, tiene la misión de impulsar una economía en la que todos ganen, capaz de captar a nuevos clientes, lograr que las cestas de compra sean mayores, conseguir un menor número de devoluciones y aumentar la conversión en comparación con otras opciones de pago. Todos estos factores hacen que el servicio de Clearpay cuente con una amplia posibilidad de penetración en el mercado.

Un método a través de un proceso de integración sencillo, rápido, sin gastos adicionales ni intereses. Gana la marca, ganan sus clientes y gana la sociedad. “Clearpay permite a los comerciantes ver tamaños de cesta mayores, AOV más altos, menos carritos abandonados, menos devoluciones y clientes repetidos y nuevos”, ha señalado Nick. Una de las preocupaciones que ha salido entre los retailers es que el método BNPL no funciona en tickets medio bajos, un factor que el modelo de Clearpay tiene muy en cuenta, al no tener límite mínimo de compra, permite fomentar el cross selling y up selling en tiendas de moda y belleza con cestas de compra de importe menor, consiguiendo incrementar el ticket medio en más de un 25%.

Los cambios en los hábitos de compra de los consumidores provocan que el sector del retail se encuentre sometido a una profunda transformación. Por ello, se ha convertido en una prioridad garantizar una experiencia en la que el cliente pueda realizar sus transacciones de forma eficaz facilitando los procesos de búsqueda y compra. La omnicanalidad se presenta pues como una de las soluciones emergentes para romper barreras y adaptarse a los clientes para satisfacer sus necesidades de la forma más oportuna.

Clearpay cuenta con más de 16 millones de clientes activos en todo el mundo y es ofrecido por más de 120.000 de los mejores minoristas del mundo, de los cuales más de 7.000 se encuentran en el Reino Unido y en Europa. Con su llegada a España, la empresa ofrece su apoyo a marcas globales como JD Sports, Shein, Swarovski, Deporvillage o Salsa Jeans y a marcas locales como Primor, Pisamonas, Esdemarca, Nude Project, Robin Collection o Glowfilter by Marta Lozano, para los que también es un mercado muy importante en el que quieren tener presencia.

Sobre Clearpay/Afterpay

Clearpay, conocido como Afterpay fuera de Europa, está transformando la forma en la que pagamos al permitir que los clientes compren productos de inmediato y paguen sus compras a plazos, siempre sin intereses. El servicio es completamente gratuito para los clientes que pagan a tiempo, lo que ayuda a las personas a gastar de manera responsable sin incurrir en intereses. Al 31 de diciembre de 2021, más de 122.000 de los minoristas favoritos del mundo ofrecen Clearpay y más de 19 millones de clientes activos han adoptado el servicio.

Afterpay está actualmente disponible en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y en Reino Unido, Francia, Italia y España, donde se conoce como Clearpay. Afterpay tiene la misión de impulsar una economía en la que todos ganan. Afterpay es una subsidiaria de propiedad total de Block, Inc. (NYSE: SQ)

Noticias relacionadas