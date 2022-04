Cualquier titulado superior que esté buscando trabajo debe consultar las siguientes ofertas de empleo

5 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



A la hora de buscar trabajo es fundamental estar al tanto de todas las ofertas de empleo que se publican, en relación con la formación, experiencia e intereses del candidato. Para ello, las consultoras de Recursos Humanos y las agencias de selección de personal juegan un papel determinante. Aún más en los casos en que estas compañías se especializan en ciertos perfiles o sectores, como es el caso del reputado grupo Michael Page. Este equipo de expertos está detrás de algunas de las vacantes más interesantes que se generan en compañías líderes y punteras en sus ámbitos de actuación. Para dichos puestos se precisa la incorporación de titulados superiores en distintas especialidades, tal y como se puede comprobar en la selección que destacamos a continuación. Ofertas de empleo de Michael Page-Page Personnel en distintos puntos de España para trabajar en empresas con gran proyección y atractivas posibilidades.

TÉCNICO CONTABLE CON SAP (RIVAS VACIAMADRID)

Importante multinacional del sector papel y cartón, ubicada en la zona este de Madrid, busca un Técnico contable con SAP para su departamento financiero.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico contable con SAP (Rivas Vaciamadrid).

TÉCNICO/A PRL (CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD) para Madrid

Importante empresa del sector industrial precisa la incorporación de un Técnico/a en Prevención de Riesgos Laboral, con Certificado de Discapacidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a PRL (con certificado de discapacidad) en Madrid.

GESTOR CRÉDITOS Y COBROS TEMPORAL (RIVAS VACIAMADRID)

Importante multinacional del sector papel y cartón, ubicada en la zona este de Madrid, busca un Gestor de Créditos y Cobros temporal para su departamento financiero.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor créditos y cobros temporal (Rivas Vaciamadrid).

ABOGADO LEGAL CONTROLLER TEMPORAL-IMPORTANTE SERVICER (H/M) para Madrid

Importante Servicer precisa incorporar Abogado/a Legal Controller para contrato temporal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Abogado Legal Controller Temporal-Importante Servicer (H/M) en Madrid.

DESARROLLADOR PHP-SYMFONY para Madrid

Importante cliente final líder a nivel internacional en su sector, ofrece vacante para Desarrollador PHP-Symfony con grandes posibilidades de crecer profesionalmente dentro de la compañía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador PHP-Symfony en Madrid.

ACCOUNTS PAYABLE WITH ENGLISH AND SAP para Madrid

Multinational company of automotive sector based in the north of Madrid is looking for Accounts Payable with english and SAP

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Accounts Payable with english and SAP en Madrid.

CONTROLLER FINANCIERO (ZAMORA) - EMPRESA ALIMENTACIÓN

Importante empresa del sector alimentación, ubicada en Zamora, busca incorporar un Controller Financiero a su departamento de administración.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Controller financiero (Zamora) - Empresa alimentación.

CONSULTOR/A COMERCIAL FARMACIA para Bilbao

15 años de trayectoria avalan a esta asesoría dedicada a la gestión y transmisión en la compra-venta de oficinas de farmacia, la cual precisa incorporar un consultor/a comercial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a Comercial Farmacia en Bilbao.

CONSULTOR DE SOSTENIBILIDAD (H/M) para Madrid

Empresa de consultoría y gestión de sostenibilidad, innovadora y con experiencia en proyectos internacionales precisa incorporar a su equipo un Consultor/a de Sostenibilidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor de sostenibilidad (h/m) en Madrid.

ADMINISTRATIVO JUNIOR CON ITALIANO BILINGÜE E INGLÉS C1 para Madrid

Importante empresa en plena expansión, situada en el centro de Madrid, necesita un Administrativo/a Junior bilingüe en italiano y con inglés C1.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo junior con italiano bilingüe e inglés C1 en Madrid.

ACCOUNTS RECEIVABLE WITH ENGLISH AND SAP para Madrid

Multinational company of automotive sector based in the north of Madrid needs Accounts Receivable with english and SAP.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Accounts Receivable with english and SAP en Madrid.

JEFE DE OBRA (H/M) para Madrid

Empresa constructora con una experiencia de más de 20 años en el sector, la cual realiza obras tanto del sector público como el privado (residencial, sanitario, comercial, etc.), busca Jefe de Obra.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de obra (h/m) en Madrid.

JUNIOR TREASURY SPECIALIST WITH ENGLISH C1 AND SAP para Madrid

Multinational company of automotive sector based in the north of Madrid is looking for Junior Treasury Specialist with english C1 and SAP.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Junior Treasury Specialist with english C1 and SAP en Madrid.

DELEGADO COMERCIAL para Madrid

Empresa dedicada a la elaboración de espumosos con DO Cava, perteneciente a un grupo bodeguero familiar, precisa un Delegado/a Comercial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado Comercial en Madrid.

SENIOR TREASURY SPECIALIST WITH HIGH ENGLISH AND SAP para Madrid

Multinational company of automotive sector based in the north of Madrid is looking for a Senior Treasury Specialist with high english and SAP.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior Treasury Specialist with high english and SAP en Madrid.

ADJUNTO AL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS para Madrid

Importante empresa del sector clínico ubicada en Madrid capital busca Adjunto al Responsable de Recursos Humanos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Adjunto al Responsable de Recursos Humanos en Madrid.

CONTABLE JUNIOR (TEMPORAL: BAJA MATERNAL) para Madrid

Consultora IT de primer nivel ubicada en Madrid precisa incorporar un Contable Junior para cubrir una baja maternal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Contable Junior (Temporal: baja maternal) en Madrid.

JEFE DE PLANTA SECTOR INDUSTRIAL. CASTILLA Y LEÓN

Importante empresa líder en su sector, con interesantes oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional, busca Jefe de Planta.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de planta sector industrial. Castilla y León en Madrid.

OPERATIONS MANAGER para Granada

Manufacturing Company, expert in extrusion and injection moulding, is looking for an Operations Manager.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operations Manager en Granada.

TEAM LEADER WEB FRONTEND - ANGULAR - VALENCIA

Potente empresa internacional, enfocada a diferentes sectores: tecnológico, sanitario y construcción civil en su mayoría, necesita un nuevo Team Leader Web Frontend-Angular.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Team Leader web frontend - Angular - Valencia.

PROJECT MANAGER SOFTWARE para Bilbao

Empresa distribuidora e implantadora de Software, ofrece atractivo proyecto profesional para un Project Manager Software.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Project Manager Software en Bilbao.

RESPONSABLE DE SISTEMAS/IT BAJO DEBA(H/M) para Donostia-San Sebastián

Empresa del sector automoción precisa incorporar Responsable de Sistemas/IT.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Sistemas/IT Bajo Deba(h/m) en Donostia-San Sebastián.

Noticias relacionadas