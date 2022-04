Todas estas ofertas de empleo en Madrid se han publicado con el arranque del mes de abril

8 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



Seguimos quitándole hojas al calendario y el año sigue adelante entre embates, convulsiones y todo tipo de retos. Para muchos el principal objetivo en estos momentos es encontrar trabajo. Por eso, nada mejor que encarar el nuevo mes con diferentes ofertas de empleo en Madrid, publicadas en los últimos días. Puestos vacantes para distintos perfiles profesionales, con las que numerosos candidatos pueden encontrar ese trabajo que están buscando. No hay mejor manera de arrancar el mes, que con optimismo y motivación.

OFERTAS DE EMPLEO EN MADRID

GRUPO IMAN selecciona:

TÉCNICO/A ELECTRÓNICO/A REPARACIONES GAMA BLANCA para San Sebastián de los Reyes

Desde nuestra oficina de Alcobendas, seleccionamos un/a Técnico/a de reparación de electrodomésticos para importante empresa del sector Electrónico, ubicada en San Sebastián de los Reyes.

Funciones:

- Reparación de electrodomésticos.

- Embalaje, desembalaje y etiquetado.

- Manipulación en cadena.

- Manejo de ordenador y picking.

¿Qué ofrecemos?:

- Categoría 7 - Peón. (Grupo de cotización 10).

- Horario: De L - V turnos rotativos de 06:35 a 14:30 horas y de 15:05 a 23:00 horas

- Jornada: 40 horas semanales.

Se valorará:

- Imprescindible coche propio o cercanía al centro de trabajo.

- Posibilidad de llegar al centro de trabajo en el horario requerido.

- Experiencia en un puesto similar (taller, servicio de asistencia técnica).

- Persona activa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a electronico/a reparaciones gama blanca en San Sebastián de los Reyes.

ADMINISTRATIVO/A GRABACIÓN DE DATOS para Madrid

Desde IMAN seleccionamos administrativo/a grabador/a de datos para importante empresa del sector sanitario ubicada en la zona de Bernabéu.

Funciones:

- Grabación de datos en sistema informático.

- Apoyo administrativo al departamento.

Se ofrece:

- Contrato temporal de 2-3 meses con IMAN.

- Horario de lunes a viernes de 9h a 14h.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a grabación de datos en Madrid.

ADMINISTRATIVO/A SUSTITUCIÓN MATERNIDAD para Moraleja de Enmedio

Desde nuestra oficina de Fuenlabrada seleccionamos para empresa ubicada en Moraleja de Enmedio, un/a administrativo/a .

El/la candidato/a desempeñará las siguientes funciones:

- Trato con clientes y proveedores.

- Realización de albaranes.

- Realización de presupuestos.

- Introducción de datos en tablas de excell

- Gestión telefónica, mail...

- Gestión documental y archivo.

¿Qué ofrecemos?

- Contrato Sustitución maternidad.

- Horario de Lunes a Viernes de 7 a 15.

Requisitos:

- Experiencia previa como administrativo/a.

- Conocimiento de excell, Word...

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Vehículo propio para acudir al centro de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a SUSTITUCIÓN MATERNIDAD en Moraleja de Enmedio.

ADECCO selecciona:

CARRETILLERO/A para Villarejo de Salvanés

Buscamos carretilleros/as con carnet de carretillero/a en vigor (IMPRESCINDIBLE que no esté caducado) en empresa ubicada en Villarejo de Salvanés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a en Villarejo de Salvanés.

TÉCNICO/A DE GESTIÓN DEL TALENTO Y FORMACIÓN para Madrid

En grupo Adecco trabajamos con un importante centro de formación de Madrid que necesita incorporar un/a Técnico/a de Gestión del Talento y Formación, de manera inmediata.

Entre tus funciones estarían:

- Implementar y ejecutar, junto con el resto del equipo, los proyectos y políticas de Desarrollo del Talento para el Personal de Administración y Servicios del centro.

- Colaborar en la gestión de procesos de selección y movilidad interna.

- Contribuir al desarrollo, acompañamiento y análisis de los procesos de evaluación del desempeño.

- Participar en la formación del personal, desde la detección de las necesidades formativas, hasta la coordinación de la actividad formativa, posterior seguimiento y gestión con FUNDAE.

¿Qué necesitamos?:

- Experiencia previa de 2-3 años en selección, formación y evaluación del desempeño.

- Experiencia con SAP.

- Experiencia en FUNDAE.

- Nivel de inglés B2.

¿Qué ofrecemos?:

- Contrato de sustitución por maternidad, con posibilidad de incorporación en la empresa.

- Jornada completa: De L a J de 08:00 - 17:30 y V de 08:00 a 14:00.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Gestión del Talento y Formación en Madrid.

TROQUELADOR/A JUNIOR para Madrid

Desde Adecco buscamos un/a Troquelador/a de cartón o papel, para un importante cliente del sector ubicado en el polígono de Vallecas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Troquelador/a junior en Madrid.

BECA FINANZAS para Madrid

Desde Grupo Adecco tenemos la oportunidad de ofrecer una beca para el departamento de Finanzas para una importante empresa orientada a la investigación y medición de audiencia y contenidos.

Funciones:

- Asistencia en elaboración de reportes relacionados con las cuentas por cobrar y su análisis.

- Link de comunicación entre el equipo comercial y nuestro equipo de Finance Controllership.

- Control volcado datos a SAP para un correcto reconocimiento de la venta y costes derivados.

- Coordinación entre los departamentos de cuentas por cobrar para la resolución y solución de problemas.

- Brindar asistencia general con los/las necesidades administrativos/as.

Requisitos:

- Inglés B2/C1.

- Conocimiento Intermedio/Avanzado en Microsoft Office Suites y G suites.

- Preferiblemente carreras relacionadas con Finanzas, Economía, Administración, etc.

- Poder realizar convenio de 1 año con la Escuela u Universidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Beca Finanzas en Madrid.

GESTOR/A DE RESERVAS CON HOLANDÉS O PORTUGUÉS para Madrid

Desde Grupo Adecco estamos buscando un/a Gestor/a de reservas para trabajar en una de las más importantes cadenas hoteleras ubicadas en Madrid.

Si cuentas con experiencia en atención telefónica y gestión de reservas ¡No dudes en inscribirte!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 28405 Gestor/a de reservas con Holandés o Portugués en Madrid.

PROGRAMADOR/A SENIOR JAVA para Alcobendas

Empresa dedicada a las soluciones globales de seguridad del hogar, necesita incorporar de manera inmediata a un/a programador/a Java.

Se ofrece:

- contrato indefinido directamente con la empresa.

- Jornada completa.

- Posibilidad de desempeñar el puesto de manera remota en cualquier punto de España.

Requisitos:

- Java, MongoDB y Microservicios.

- Experiencia en frameworks.

- Spring, Spring Boot, Spring MVC.

- Gestión de BBDD SQL/NoSQL.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a Senior Java en Alcobendas.

COMERCIAL PUERTA FRÍA. PROYECTO TEMPORAL para Pozuelo de Alarcón

Desde Adecco seleccionamos para una empresa, ubicada en Pozuelo, un/a comercial para la venta de un nuevo servicio.

Requisitos:

- Experiencia consolidada en venta fría.

- Buenas habilidades de comunicación

- Experiencia tanto a Pymes como Empresa de mayor tamaño

Funciones:

- Contactar con clientes potenciales a través de llamadas en frío o visitas presenciales para presentar el proyecto.

- Ampliación Cartera de cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Puerta Fría. Proyecto Temporal. Pozuelo en Pozuelo de Alarcón.

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

CARRETILLERO/A EXPERIENCIA CARRETILLA FRONTAL para Alcalá de Henares

Desde Grupo Crit estamos seleccionando un/a carretillero/a para trabajar en importante empresa ubicada en Alcalá de Henares, Madrid.

Funciones:

- Carga y descarga de mercancía utilizando la carretilla frontal.

- Ubicación de la mercancía.

- Control de calidad según los estándares marcados.

- Cumplimiento de protocolos y normas de seguridad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a experiencia carretilla frontal en Alcalá de Henares.

AEROSPACE ENGINEER (GERMANY) para Madrid

From the Crit Group we are looking for aerospace engineers with a high level of English for Germany with knowledge of C++ for an important international company in the aerospace sector.

Conditions:

- Successfully completed studies in the field of electrical engineering / embedded systems / information technology / computer science or comparable qualification.

- Knowledge in C++ programming is highly appreciated.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aerospace Engineer (Germany) en Madrid.

OPERARIOS/AS PINTURA LOECHES

Desde Grupo Crit estamos seleccionando Operarios/as de Línea de pintura para trabajar en línea de montaje en una empresa ubicada en Loeches, Madrid.

Funciones:

- Realizar actividades de pintura de componentes en línea de montaje y producción.

- Control de calidad según los estándares marcados.

- Cumplimiento de protocolos y normas de seguridad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios/as Pintura Loeches.

ADMINISTRATIVO/A BACK OFFICE SUSTITUCIÓN para Madrid

Grupo Crit selecciona, para importante cliente del sector de seguros ubicado en Madrid, un puesto de Administrativo/a Gestor/a Back Office.

Entre tus principales funciones, se encontrará la de dar soporte a tareas de Back Office, realizando las siguientes labores:

- Actualización base de datos.

- Revisión de documentación y comprobación de datos.

- Elaboración de estudios de clientela en coordinación con riesgos.

- Envío de cartas de renovación y pre cancelación.

- Seguimiento y actualización de ficheros de control.

- Actualización de procedimientos.

- Gestión del procedimiento de UBO´s y KYC.

Se ofrece:

- Contrato temporal para cubrir una baja médica de 6 meses de duración.

- Jornada completa: de lunes a jueves de 9:00 a 18:00; viernes de 8:00 a 15:00.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Back Office sustitución en Madrid.

EUROFIRMS ETT - Getafe selecciona:

CONDUCTOR /A RECUPERACIÓN DE MATERIALES C+E para Serranillos del Valle

Empresa líder en recuperación de materiales (Papel, cartón, metal) necesita la incorporación de un/a conductor/a en Serranillos del Valle. Se ofrece contrato por 3 meses ETT + paso a plantilla.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor /a recuperación de materiales C+E en Serranillos del Valle.

EUROFIRMS / Alcalá Henares selecciona:

OFICIAL 1ª CERRAJERÍA para Torrejón de Ardoz

Eurofirms selecciona para empresa del sector de mantenimiento industrial un/a Oficial 1ª en cerrajería para trabajar en Torrejón de Ardoz y realizar las siguientes tareas:

- Cerrajería industrial.

- Fabricación de piezas y estructuras (perfiles metálicos, de hierro, rejas, barandillas, pletinas y tubos metálicos).

- Corte con sierra y manejo de la radial.

- Soldadura con electrodo.

- Manejo de herramientas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial 1ª Cerrajería en Torrejón de Ardoz.

Manpower - CORE selecciona:

TÉCNICO (M/H) DE REPORTING para Madrid

¿Qué harás?:

- Definición de KPIs.

- Tratamiento y gestión de información.

- Análisis de datos, identificación de desviaciones y definición de conclusiones.

- Generación de informes para los diferentes niveles de la compañía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico (m/h) de reporting en Madrid.

ORTIZ FINCAS MADRID selecciona:

ASESOR/A INMOBILIARIO CON EXPERIENCIA para Torrejón de Ardoz

Se precisan 2 asesores inmobiliarios para captación y venta de viviendas, localizando tanto a propietarios como potenciales compradores, acompañamiento a propietarios y compradores durante todo el proceso de compra venta, realización de valoraciones, visitas, fidelización de clientes, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESOR/A INMOBILIARIO CON EXPERIENCIA en Torrejón de Ardoz.

Noticias relacionadas