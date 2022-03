Ofertas de empleo publicadas a la vez que los datos del paro

9 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



Este miércoles se han conocido los datos del paro del mes de febrero, los cuales continúan con la senda positivista de los anteriores registros. De esta manera, la creación de puestos de trabajo es una constante y con éstos, por tanto, la generación de empleo. Así lo demuestran las ofertas de empleo en Madrid que se han publicado en las últimas horas en iberempleos.es. Vacantes para los más variados perfiles profesionales, las cuales ofrecen oportunidades a numerosos trabajadores.

GRUPO IMAN selecciona:

RENTAL SALES AGENT para Madrid

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En IMAN Temporing estamos buscando un Rental Sales Agent para una importante empresa especializada en ofrecer soluciones de movilidad global mediante un modelo de negocio integrado, tecnológico y disruptivo basado en el control total del ciclo del vehículo.

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO CON PRINEX. DPTO. COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 19:10

- Jornada completa.

Desde la oficina de Iman en Madrid seleccionamos un/a Técnico/a Administrativo con Prinex para el Área de Comercialización de importante empresa del sector inmobiliario ubicada en la zona de Plaza Castilla.

SOLDADOR/A TIG ALUMINIO para Móstoles

Publicado: 01/03/2022 - 18:11

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

El/la candidato/a llevará a cabo las siguientes funciones:

- Preparación de las piezas a soldar.

-Reparaciones, montaje y desmontaje de Equipos

- Soldadura de piezas mediante soldadura TIG.

- Verificación de la pieza terminada.

- Manejo de herramientas manuales de taller.

MOZO/A CARRETILLERO/A FP ELECTRÓNICA/ELECTRICIDAD para San Fernando de Henares

Publicado: 01/03/2022 - 17:10

- Jornada completa.

Desde Iman Temporing seleccionamos para importante Empresa del sector industrial con centro logístico en San Fernando de Henares, un/a Mozo/a Carretillero/a.

MOZO/A DE ALMACÉN TEXTIL para Las Rozas de Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 13:12

- Jornada completa.

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA selecciona:

TELEOPERADORES PARA EL SECTOR DEL TURISMO / AGENCIA DE VIAJES (EN ALEMÁN) DESDE CASA O EN NUESTRA UBICACIÓN EN PALMA DE MALLORCA para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 15:55

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Te apetece tener la oficina más acogedora del mundo? Entonces quédate en casa y trabaja para nosotros desde allí como agente de atención al cliente en el sector del turismo / agencia de viajes para la región de habla alemana.

ADECCO selecciona:

RESPONSABLE COMERCIAL MADRID (TAG)

Publicado: 02/03/2022 - 09:49

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Responsabilidades:

- Desarrollarás del plan de acción comercial sobre las empresas ubicadas en su zona.

- Vas a impulsar la venta de nuestros servicios a través de llamadas y visitas concertadas y no concertadas a clientes activos y potenciales.

- Podrás negociar y preparar los presupuestos, controlando la rentabilidad de cada operación y sacar el mejor beneficio de tu trabajo.

- Colaborarás en equipo junto con tu Director/a de oficina y los/las Consultores/as de selección para garantizar el mejor servicio y satisfacción de tus clientes.

TÉCNICO/A EN SCORM PARA FORMACIÓN ELEARNING para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 18:49

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Si te gusta el trato con las personas y quieres un proyecto con desarrollo profesional, esta oportunidad te va a interesar.

Desde Adecco Outsourcing, precisamos incorporar un/a Técnico/a de Contenidos E-learning / Desarrollo E-learning para una importante Compañía Española de Petróleos.

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO FÁBRICA para Pinto

Publicado: 01/03/2022 - 18:20

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Te encargarás del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos de la planta (maquinaria para fabricación de productos de hierro).Mantenimiento mecánico/a, eléctrico e hidráulico.

Se necesita vehículo propio para acceder al puesto de trabajo.

Valorable tener un FP2 o FP1 de electricidad, mecatrónica, electromecánico/a o mantenimiento de equipos industriales.

MASAJISTA para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 18:20

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde grupo Adecco estamos buscando un/a Masajista para una importante empresa del sector Wellness ubicada en Madrid capital.

FRONT-END DEVELOPER (CONTRATO ESTABLE) para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 18:19

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Actualmente nos encontramos en búsqueda de una persona con experiencia en desarrollo Front para incorporarse directamente en la plantilla de la empresa cliente como Desarrollador/a.

EDITOR/A DE REVISTAS CIENTÍFICAS CON OPEN JOURNAL SYSTEMS para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 17:49

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Adecco buscamos un/a Editor/a para una empresa de revistas científicas ubicada en Madrid capital.

RESPONSABLE DE CÁLCULO MANEJO TRICALC para Pinto

Publicado: 01/03/2022 - 17:19

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Comenzarás a trabajar a través de Adecco con un contrato de sustitución de larga duración pero si tu desarrollo es positivo tendrás también oportunidad de pasar a formar parte de la plantilla de la empresa.

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

REPARTIDORES/AS MOTO PROPIA FINES DE SEMANA - LEGANÉS para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 13:35

- 10 vacantes.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit, empresa líder en el sector de los recursos humanos, estamos buscando varios/as Repartidores/as con moto propia para la zona de Leganés.

Condiciones

- Contratación a través de Grupo Crit, que garantizará alta a la Seguridad Social, y un salario por hora fijo de 7,89 € brutos/hora (extra si se trabaja en festivos). El kilometraje: 0,19€ /km.

- Jornada laboral flexible (comidas y/o cenas) ¡Posibilidad de combinar y establecer vuestros horarios! Perfecto para estudiantes, pluriempleados, y dirigido para todos los públicos.

- Comidas: de 13.30h a 16.30h

- Cenas: de 20.00h a 23.30h/24.00h.

- Jornadas laboral total: en fin de semana( viernes ,sábados y domingos). También tenemos turnos entre semana, no garantizamos un número mínimo de horas, horarios semanales.

IAD Bruno Restier selecciona:

ASESOR INMOBILIARIO AUTÓNOMO para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 16:05

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos agentes inmobiliarios profesionales e independientes que actúen como intermediarios entre vendedores y compradores. Las responsabilidades de un agente inmobiliario incluyen la búsqueda de propiedades en venta, su comercialización, el asesoramiento a compradores y vendedores y, finalmente, la venta de la propiedad. Esta es una excelente oportunidad para alguien que busca desarrollar su carrera en el sector inmobiliario, pero sobre todo para crear y desarrollar su negocio dentro del país, pero también a nivel internacional.

MEDIQUM ESPAÑA selecciona:

MÉDICO FINES DE SEMANA para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 16:10

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Mediqum España selecciona 2 médicos para trabajar en residencias geriátricas en Madrid.

Es un trabajo de sábados y domingo como apoyo al médico de la residencia.

KUIKO selecciona:

EMPRESAS DE REFORMAS EN MADRID

Publicado: 01/03/2022 - 10:55

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales AUTÓNOMOS o EMPRESAS especializados en REFORMAS INTEGRALES que den servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y empresas.

Si eres EMPRESA DE GESTIÓN DE REFORMAS y quieres aumentar tus ingresos a la vez que aseguras tus pagos, te queremos como profesional KUIKO PRO. ¡Empieza a recibir solicitudes desde hoy mismo!

FORTRADE selecciona:

ONLINE MARKETING EXPERT para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 15:41

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

A leading provider of online trading solutions for individual and institutional clients, is recruiting a Spanish Marketing Localization Manager.

We are looking for:

- A fluent English and Spanish speaker (reading, writing and speaking).

- Experience with digital marketing.

- Local Spanish social marketing management

- High analytical abilities.

- Proficient with Excel.

SALES ACCOUNT MANAGER para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 15:41

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Requisitos para el puesto de Account Manager:

- Se requiere experiencia en ventas.

- Preferible tener conocimientos del mercado financiero.

- Capacidad para comunicarse de forma eficaz en todos los niveles.

- Personalidad ambiciosa, motivada y segura.

- Capacidad para trabajar en equipo y de manera individual.

- Buenas habilidades de organización y gestión del tiempo.

Grupo Aliaguilla selecciona:

GESTOR/A DE TRÁFICO para Madrid

Publicado: 01/03/2022 - 16:10

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Somos una empresa especializada en el transporte de frutas y verduras por carretera. Nos gustaría que formaras parte de nuestra plantilla como Gestor/a de Tráfico.

Queremos incorporar una persona con experiencia en la gestión de tráfico terrestre a nivel nacional, que haya realizado tareas como:

- Organización de rutas a nivel nacional.

- Gestión de cargas completas y grupajes.

- Atención a clientes y conductores.

- Resolución de incidencias.

REMAX JUMBO selecciona:

ASESOR INMOBILIARIO JUNIOR EN IMPORTANTE FRANQUICIA INTERNACIONAL. AUTÓNOMO. MADRID Y ALREDEDORES

Publicado: 01/03/2022 - 18:04

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos personas emprendedoras y comprometidas como tú, para incorporar en nuestras oficinas de Madrid, como agentes inmobiliarios Junior.

En Grupo RE/MAX Jumbo, descubrirás total libertad de horario e independencia, serás tu propio jefe, manejarás tu negocio, y no estarás solo, ya que contarás con el apoyo de un gran equipo focalizado en tu crecimiento y desarrollo.

AGENTE INMOBILIARIO EN REMAX JUMBO. AUTÓNOMO. MADRID Y ALREDEDORES

Publicado: 01/03/2022 - 15:43

- 4 vacantes.

- Contrato autónomo.

Si eres una persona dinámica, con ganas de aprender y emprender nuevos proyectos, ¡ÉSTA ES TU OPORTUNIDAD!

En Remax Jumbo estamos formando y buscando a grandes profesionales que quieran desarrollar su carrera en el mundo inmobiliario. Podrás establecer tu horario de trabajo ya que tendrás total libertad para organizar tu agenda así como, combinarlo con otras actividades.

Grupo DRV Phytonlab selecciona:

ADMINISTRATIVO DE EXPORTACIÓN BACK OFICCE para Madrid

Publicado: 02/03/2022 - 10:11

- Jornada completa.

Funciones del puesto vacante:

Gestiones propias de back office en Departamento de Exportación: Atención verbal y escrita a clientes internacionales (inglés y/o francés), realizar pedidos, seguimiento de los pedidos, facturación, legalización documentos, contactar con los transportistas dependiendo del INCOTERM pactado, gestión de incidencias hasta conseguir entrega satisfactoria de la mercancía, entre otras.

IMPRECINDIBLE: inglés nivel bilingüe.

Se valora muy positivamente segundo idioma: Francés nivel bilingüe

