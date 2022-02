Pasos a seguir para no pasar por alto ninguna oferta de empleo

18 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



MAQUINISTA para Sevilla

Publicado: 14/02/2022 - 10:11

- Jornada completa.

En Iman Temporing estamos seleccionando un/a maquinista pala cargadora volvo y/o retroexcavadora.

Tus principales funciones serán:

- Cargar en las unidades de transporte materiales sueltos o la alimentación de tolvas.

- Acopiar productos

- Efectuar operaciones de excavación en terrenos no muy duros o compactos.

- Elevación y manejo de cargas

- Acarreos a distancias pequeñas de materiales

- Alimentación de la línea de producción mediante pala

- Limpieza del lugar de trabajo

- Selección de chatarra

Ofrecemos:

- Incorporación inmediata

- Turnos rotativos.

- Jornada competa.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 3 años como maquinista: pala cargadora y/o retroexcavadora.

- Imprescindible titulo de pala cargadora y/o retroexcavadora.

- Manejo de pala cargadora volvo y/o retroexcavadora.

- Se valorará experiencia con chatarra.

- Disponibilidad completa.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (20 HORAS SEMANALES) para Sevilla

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (20 HORAS SEMANALES) para Sevilla

Publicado: 14/02/2022 - 10:10

- Jornada parcial - mañana.

IMAN Temporing selecciona para importante empresa del sector de la construcción, tanto en obra civil como urbanización y edificación, un/a Administrativo/a Contable (20 horas semanales).

Funciones:

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.

- Realizar registros contables y/o la gestión con la tesorería.

- Llevar la contabilidad con soporte del asesor fiscal y laboral.

- Contabilizar facturas.

- Manejo del programa SAGE50.

¿Qué ofrecemos?:

- Contrato de Media Jornada.

- Turno de Lunes a Jueves de 08:30 -13:30 horas.

- Contrato Temporal de 3 meses.

Requisitos:

- Grado en Economía, Finanzas o Ciclo formativo en contabilidad.

- Experiencia mínima de 2 años en Dpto. Contable.

- Dominio de SAGE50.

- Vehículo propio.

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO/A para Olmedo

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO/A para Olmedo

Publicado: 14/02/2022 - 10:49

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En este puesto de trabajo podrás desarrollar tus conocimientos en el área de electromecánico/a industrial. Trabajarás en una empresa que presta especial atención a la calidad y seguridad con un alto interés en el desarrollo de funciones de electromecánico/a.

Tus responsabilidades en el puesto de trabajo son:

- El mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria industrial.

- Te encargarás de la detección, análisis y resolución de averías de forma rápida y eficaz a nivel eléctrico y mecánico/a.

-Montaje y desmontaje de la maquinaria en caso de avería para identificar el problema.

-Montaje y desmontaje de pistones neumáticos, motores eléctricos, cintas de transporte y maquinas rotatorias de los diferentes procesos.

- Interpretación de esquemas eléctricos. Diseño, desarrollo y reparación de equipos eléctrico.

Requisitos:

- FP2 en Electromecánico/a, Electricidad o Mecatrónica.

- Mínimo 3 años de experiencia en puesto similar.

- Conocimientos en automatismos y variadores Siemens/Schneider.

- Soldadura de electrodo.

- Formación en trabajos en altura, plataforma, y Prevención de Riesgos.

- Ser una persona resolutiva, con alto nivel de compromiso y entusiasta.

- Disponibilidad para trabajar a turnos mañana, tarde y noche de lunes a domingo.

ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL COMARCA CALATAYUD para Orera

ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL COMARCA CALATAYUD para Orera

Publicado: 14/02/2022 - 10:49

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Desde Adecco Calatayud estamos buscando gente como ¡tu! Entusiasta, comprometida y versátil.

Ofrecemos contrato directamente con empresa, duración inicial de 6 meses y posibilidad de convertirse en indefinido.

ANALISTA DE DATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO para Dos Hermanas

ANALISTA DE DATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO para Dos Hermanas

Publicado: 14/02/2022 - 10:49

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Esta oferta te va a permitir trabajar como analista de datos e investigación y seguir ofreciendo tu experiencia en una compañía .

Con más de un siglo de experiencia en la industria de los envases, una plantilla de más de 1.500 profesionales y una red internacional de proveedores/as y almacenes, se trata de una empresa que suministra envases excepcionales a clientes de todo el mundo.

Perfil buscado:

- Persona analítica y que se basa en los hechos.

- Capacidad de autoaprendizaje.

- Proactiva y que acepte retos

- Persona curiosa y que esté al tanto de las últimas tendencias y novedades.

- Grado o licenciatura, complementado en su caso con un curso completo de Comunicación, Marketing o similar.

- Conocimiento de SEO / SEA.

- Buen o excelente dominio de la lengua inglesa.

- Conocimiento de herramientas como Google Analytics, Google Search Console y PowerBI o similares.

- Experiencia laboral mínima de 2 años en un departamento comercial y/o de marketing.

ADMINISTRATIVO/A FACTURACIÓN CON IDIOMAS para Prat de Llobregat (El)

ADMINISTRATIVO/A FACTURACIÓN CON IDIOMAS para Prat de Llobregat (El)

Publicado: 14/02/2022 - 10:49

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Estamos buscando personal con experiencia administrativa para el departamento de facturación/contabilidad de una importante empresa de servicios logísticos ubicada en El Prat de Llobregat.

Las principales funciones que realizarás en el puesto serán:

- Conciliación de cuentas extranjeras para la delegación de Francia.

- Gestión de cobros / pagos con todas las empresas del grupo siguiendo las normas de la empresa.

- Contabilización de todas las facturas recibidas de las empresas del grupo en los sistemas operativos correspondientes.

- Gestión de diferencias existentes entre facturas y estimaciones efectuadas por departamentos operativos

- Gestión y seguimiento de las posibles disputas entre HWL Francia y el resto de países.

- Soporte en los cierres mensuales, trimestrales y anuales con las conciliaciones de cuentas del grupo (empresas afiliadas y asociadas) preparando y contabilizando las previsiones necesarias para cubrir las facturas que no tenemos contabilizadas en fecha de cierre.

TÉCNICO/A DE ALMACÉN - TURNO DE TARDE para Mollet del Vallès

TÉCNICO/A DE ALMACÉN - TURNO DE TARDE para Mollet del Vallès

Publicado: 14/02/2022 - 10:20

- Contrato indefinido.

- Jornada intensiva - indiferente.

Te encargarás de las siguientes funciones:

- Inspeccionar minuciosamente la mercancía en busca de daños y discrepancias.

- Mantener un registro preciso de toda la mercancía recibida y distribuida.

- Ponerse en contacto con otros departamentos para comunicarse y resolver cualquier problema de envío o entrega.

- Usar montacargas, carretillas manuales o transpaletas para cargar, descargar, mover, apilar y organizar la mercancía según corresponda.

- Almacenar estratégicamente la mercadería para maximizar el espacio de almacenamiento dentro del almacén.

- Pesar la mercadería y seleccionar los sobres, cajas, contenedores o cajones apropiados para empacar la mercadería.

- Procesar con prontitud las órdenes o solicitudes de distribución, lo que incluye recuperar la mercancía específica del almacenamiento, así como empacar, sellar y etiquetar la mercancía en consecuencia.

- Mueva y transfiera productos entre varias secciones del almacén según sea necesario

- Realizar recuentos de inventario manuales detallados

- Etiquete las existencias del almacén para una identificación y recuperación rápidas y sencillas

ABOGADO/A CORPORATIVO/A (TEMPORAL) para Madrid

ABOGADO/A CORPORATIVO/A (TEMPORAL) para Madrid

Publicado: 14/02/2022 - 10:20

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Desde el Grupo Adecco nos encontramos en la búsqueda de un/a profesional con licenciatura en Derecho con experiencia en materia corporativa para una importante empresa llamada Majorel.

Tus funciones serán las siguientes:

- Revisión y redacción de contratos con clientes, proveedores/as y terceros.

- Contract management.

- Responsable de las actas y resoluciones del consejo y administradores/as, escrituras públicas, certificaciones y demás actos societarios.

- Revisión y redacción de avales y certificaciones.

- Gestión de seguros, pólizas y siniestros.

- Apoyo a las propuestas corporativas de M & A y procesos de BPO.

- Control y seguimiento del legal compliance, medidas antifraude y buen gobierno.

- Orientación al servicio al negocio y la búsqueda de soluciones y alternativas a las necesidades e incidencias de la operación.

- Estudio y análisis de las distintas problemáticas jurídicas de la empresa.

- Asesoramiento en LOPD

¿Qué ofrecemos?:

- Contrato temporal por sustitución.

- Ubicación de la empresa: calle Alcalá (metro más cercano El Carmen).

- Jornada completa de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 y viernes de 8:00 a 15:00.

- Incorporación inmediata.

Requisitos:

- Imprescindible experiencia de al menos 3 años desarrollando funciones similares en compañías internacionales.

- Valorable postgrado en derecho Mercantil y Societario.

- Valorable nivel alto de inglés.

- Disponibilidad de incorporación inmediata y de manera presencial en la oficina.

- Capacidad analítica y de resolución de problemas.

VISITADOR MÉDICO/A TELEFÓNICO - LAS ROZAS

VISITADOR MÉDICO/A TELEFÓNICO - LAS ROZAS

Publicado: 14/02/2022 - 10:19

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Desde el Grupo Adecco estamos buscando gestores/as telefónicos/as para incorporarse en una reconocida compañía experta en el desarrollo de proyectos dirigidos a los distintos perfiles de profesionales sanitarios/as.

Tu función será mantener un contacto periódico con los/las profesionales sanitarios/as con el fin de detectar sus necesidades e informarles sobre productos médicos y científicos en los que puedan estar interesados.

¿Qué ofrecemos?:

- Jornada parcial de 25 o 30 horas semanales en horario de mañana o tarde, de lunes a viernes.

- Contrato inicial de 3 meses con Adecco + incorporación a la compañía de manera indefinida.

- Ubicación de la empresa Las Rozas.

- Posibilidad de teletrabajo en un futuro.

- Formación inicial y training continuo en productos y gestión comercial.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 6 meses en un puesto de teleoperador/a en emisión de llamadas.

- Se valorará tener experiencia en el sector farmacéutico.

- Disponibilidad de incorporación inmediata y de manera presencia en la oficina.

- Buenas habilidades comunicativas y perfil orientado al cliente.

TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL CLIENTE - JORNADA COMPLETA para Madrid

TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL CLIENTE - JORNADA COMPLETA para Madrid

Publicado: 14/02/2022 - 10:19

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Desde el Grupo Adecco estamos buscando un/a gestor/a telefónico/a para una importante compañía del sector energético ubicada en Madrid.

Tus funciones serán las siguientes:

- Emisión y recepción de llamadas para gestionar la concertación de citas.

- Resolución de dudas e incidencias de clientes de la compañía.

- Seguimiento de expedientes.

¿Qué te ofrecemos?:

- Ubicación de la empresa: Avenida de América.

- Jornada: 40h/semana en turnos rotativos, de 9:00 a 18:00 y de 10:00 a 19:00, de Lunes a Viernes.

- Contrato inicial de 3 meses con Adecco + Incorporación a la plantilla.

- Formación dentro de contrato.

- Incorporación inmediata.

Requisitos:

- Experiencia de al menos 1 año en atención al cliente telefónica.

- Buenas habilidades comunicativas y alta capacidad de negociación.

- Perfil comercial y orientado al cliente.

- Dominio de aplicaciones informáticas.

- Disponibilidad de incorporación inmediata y de manera presencial en la oficina.

COMERCIAL SECTOR SEGURIDAD SEGOVIA

COMERCIAL SECTOR SEGURIDAD SEGOVIA

Publicado: 14/02/2022 - 10:19

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¡Nuestro cliente está en pleno crecimiento y su área Comercial y Ventas es la pieza clave para alcanzar este reto!

Todos los profesionales que forman parte de la Compañía están en contacto directo con clientes, escuchan sus necesidades y dan una respuesta, personalizada, en materia de seguridad.

Trabajar en esta área te permitirá conocer los productos y soluciones más innovadoras, participar directamente en el crecimiento de la empresa e incorporarte en un plan de carrera muy ambicioso.

Te ofrecemos la posibilidad de acceder a nuestra red comercial.

Se ofrece:

- Contrato indefinido y jornada completa.

- Formación completa en productos y soluciones de seguridad.

- Retribución fija + altas comisiones por venta.

- Herramientas digitales que faciliten tu desempeño óptimo.

- Opciones de desarrollo en una gran Compañía.

- Coche de empresa, móvil, tablet y ayuda en gasolina.

COMERCIAL SECTOR SEGURIDAD LEÓN

COMERCIAL SECTOR SEGURIDAD LEÓN

Publicado: 14/02/2022 - 10:19

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En Adecco buscamos COMERCIALES como tú. Nuestro cliente está en pleno crecimiento y su área Comercial y Ventas es la pieza clave para alcanzar este reto.

¿Qué te ofrecemos?:

- Contrato indefinido y jornada completa.

- Formación completa en productos y soluciones de seguridad.

- Retribución fija + altas comisiones por venta.

- Herramientas digitales que faciliten tu desempeño óptimo.

- Opciones de desarrollo en una gran Compañía.

- Coche de empresa, móvil, tablet y ayuda en gasolina.

¿Qué necesitas?:

- Imprescindible residir en León.

- Carnet de conducir y vehículo propio.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Buena capacidad de comunicación.

- Experiencia comercial, valorable a puerta fría.

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN VIGO INDEFINIDO

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN VIGO INDEFINIDO

Publicado: 14/02/2022 - 10:19

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Grupo Adecco seleccionamos un/a Responsable de Administración para la planta en Vigo de una empresa del sector industrial con presencia internacional. Te ofrecemos un contrato a través de empresa con compromiso de estabilidad profesional.

En coordinación con el/la Gerente/a de planta te encargarás de la realización de las siguientes funciones:

- Supervisión y aseguramiento del Cumplimiento Procesos Internos de la compañía.

- Área Financiera: Contabilidad (Asientos y cuadre Contables) y Control Financiero. Realización Informes financieros (Estados Financieros, Previsión de Tesorería, Cuentas de resultados, Cuentas Anuales, Cartera de pedidos, Inmovilizado y Amortizaciones, Obra en Curso, Cobros, Stock). Facturación a Clientes y compras de material. Gestión cobros y pagos. Mantenimiento Cuentas Contables y Fichas Proveedores/as y Clientes. Declaraciones Trimestrales/Anual. Trasportes: DUAS y Certificados exención IVA. Coordinación con Gestoría.

- Área Personas: Seguimiento y coordinación Personas. Gestión documentación Acceso Instalaciones/Barcos, Visados y Seguros de Viaje. Gestión Viajes: desplazamientos, alojamientos. Comunicación Gestoría incidencias mes.

Para poder acceder a esta oferta necesitamos que cumplas los siguientes requisitos:

- Licenciatura o Grado en Administración de Empresas, Económicas o similar.

- Experiencia y dominio profesional en el área financiera (contabilidad, medios de pago, cuentas de resultados, auditoría y control financiero).

- Inglés nivel medio/alto para garantizar la comunicación con los clientes y proveedores/as.

- Valorable manejo programa AX.

Si cumples estos requisitos y te interesa dar un salto en tu carrera, no lo dudes e inscríbete. Te estamos esperando

Para poder acceder a esta oferta necesitamos que cumplas los siguientes requisitos:

- Licenciatura o Grado en Administración de Empresas, Económicas o similar.

- Experiencia y dominio profesional en el área financiera (contabilidad, medios de pago, cuentas de resultados, auditoría y control financiero).

- Inglés nivel medio/alto para garantizar la comunicación con los clientes y proveedores/as.

- Valorable manejo programa Microsoft Dinamics AX.

CONTROLLER DE GESTIÓN LUGO

CONTROLLER DE GESTIÓN LUGO

Publicado: 14/02/2022 - 09:49

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Necesitamos incorporar un/una Controller de gestión en el Departamento Financiero de una reconocida empresa ubicada en Lugo.

Requisitos:

- Formación universitaria en ADE, Ciencias Económicas o Empresariales. Muy valorable Formación Postgrado/Máster Controller.

- 3 - 5 años de experiencia previa en un puesto similar.

- Conocimiento de la función de Administración, Control Financiero y de Gestión.

- Acostumbrado a profundizar en análisis de información, kpis y procesos.

- Alto dominio de Excel.

- Alta orientación a objetivos, con autonomía y proactividad.

Te ofrecemos contratación directa y estable, jornada completa y posibilidad de desarrollo profesional, así como interesantes condiciones económicas a negociar. El horario es de 8:30 a 14 y de 15:30 a 18:30 de L a J, de 8 a 15 V.

TÉCNICO FISCAL para Lugo

TÉCNICO FISCAL para Lugo

Publicado: 14/02/2022 - 09:49

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Necesitamos incorporar un/a Asesor/a Fiscal el Departamento Financiero de una reconocida empresa ubicada en Lugo.

Te ofrecemos contratación directa y estable, jornada completa y posibilidad de desarrollo profesional, así como interesantes condiciones económicas a negociar. El horario es de 8:30 a 14 y de 15:30 a 18:30 de L a J, de 8 a 15 V.

OPERARIOS/AS FABRICACIÓN (SEC. ALIMENTACIÓN) para Málaga

OPERARIOS/AS FABRICACIÓN (SEC. ALIMENTACIÓN) para Málaga

Publicado: 14/02/2022 - 10:06

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde G.Crit nos encontramos actualmente en búsqueda activa de operarios/as con experiencia en sector alimentación para importante fábrica ubicada en la zona de Campanillas.

OPERARIOS/AS ALIMENTACIÓN para Málaga

OPERARIOS/AS ALIMENTACIÓN para Málaga

Publicado: 14/02/2022 - 10:06

- 9 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde G.Crit nos encontramos actualmente en búsqueda activa de operarios/as con experiencia en sector alimentación para importante fábrica ubicada en la zona de Campanillas.

TÉCNIC@ OBRA DE INSTALACIONES para Barcelona

TÉCNIC@ OBRA DE INSTALACIONES para Barcelona

Publicado: 14/02/2022 - 10:06

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

La división de Grupo Crit Outsourcing selecciona Técnico/a de Obras por gestión integral de obras de instalaciones, planificando las obras de forma que se cumplan en términos de coste, plazo y calidad. Aportar soluciones técnicas desde el replanteo a alternativas al proyecto.

ONLINE MARKETING EXPERT para Madrid

ONLINE MARKETING EXPERT para Madrid

Publicado: 14/02/2022 - 10:32

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

A leading provider of online trading solutions for individual and institutional clients, is recruiting a Spanish Marketing Localization Manager.

Fortrade is a company that specializes in trading education and delivering world-class trading products and providing each client a tailored service that suits their needs. Our trading platform are both technologically advanced and user-friendly.

We are looking for:

- A fluent English and Spanish speaker (reading, writing and speaking).

- Experience with digital marketing.

- Local Spanish social marketing management

- High analytical abilities.

- Proficient with Excel.

Any of the following former knowledge is an advantage:

- Google Analytics specialist.

- Facebook advertising.

