Los sectores que más puestos de trabajo generan para los autónomos este 2022

7 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



El empleo en España arranca el año con optimismo, siendo los sectores tecnológicos, de construcción o comercio los que más crecen, según el Estudio Trimestral de ManpowerGroup sobre Proyección de Empleo. Concretamente, las empresas del sector tecnológico aumentan un 50%, la construcción sube un 48% y el comercio, por su parte, lo hace en un 39% en lo que respecta a contratación. Cabe destacar que solo en diciembre de 2021 hubo un total de 40.811 altas en Régimen de Autónomo en España con respecto al total de 37.164 de bajas, tal y como muestran los datos proporcionados por el portal de la Seguridad Social.

Con este panorama, ¿Qué expectativas laborales hay de cara a este año? ¿Qué sectores y tipos de trabajo para autónomos son los mejor pagados en España? Lo vemos, a continuación.

Sector del deporte: Entrenador Personal

El perfil del entrenador personal ha cobrado una elevada importancia en los últimos meses, especialmente como consecuencia de la pandemia. Ya durante el confinamiento fueron muchos los ciudadanos que recurrieron a entrenamientos a distancia para seguir practicando deporte desde sus domicilios. Posteriormente, la situación sanitaria, con cierres de gimnasios, limitación de aforos y las medidas personales de distanciamiento social, que a nivel individual adoptaron los ciudadanos, no hicieron más que seguir propiciando el aumento en la demanda de los servicios de entrenadores personales.

Estos profesionales juegan un papel clave a la hora de mantenerse en forma, ya que la disciplina de realizar deporte brilla por su ausencia en muchos casos si no se cuenta con la labor de un acompañante experto. Los inconvenientes que se presentan al practicar deporte en solitario, sobre todo si no hay experiencia previa, además de sufrir posibles lesiones deportivas si no hay supervisión profesional, es que es más probable que se tire la toalla si no hay objetivos marcados o un aliciente como pueda ser alguien que te acompaña y te guía en tu entrenamiento.

Un plan de entrenamiento personal preparado por un entrenador físico profesional para una persona que desea modificar sus hábitos de vida actuales con el objetivo de introducir unos más saludables, como es el ejercicio físico o una dieta equilibrada, consigue los resultados esperados porque el entrenador es alguien profesional que cuenta con la formación y experiencia oportuna.

En este sentido, hay que tener en cuenta que esta profesión cuenta con el respaldo de la Federación Española de Entrenadores Personales y Fitness, que engloba a los profesionales en España que están federados en esta.

¿Cuánto factura el sector del fitness en España? El sector del fitness tiene previsto recuperar la facturación precovid en 2023 y el número de ingresos anuales del sector se sitúa en 1.340 millones de euros según datos de Statista.

Los precios medios que puede llegar a cobrar un entrenador personal en España se sitúan entre los 20 y los 45 euros la sesión, llegando incluso a los 60 y 80 euros por hora, según datos de Cronoshare, en su guía de precios para entrenadores personales.

Sector TI: Tecnologías de la Información

Otro de los sectores que cada vez cobra más importancia y que más demanda tiene es el tecnológico. La reparación y mantenimiento de ordenadores y otros dispositivos, así como los desarrolladores web son profesionales o servicios que son necesarios tanto para empresas como para particulares.

Cada vez más son las empresas que contratan desarrolladores de tiendas online o páginas web, sobre todo a autónomos.

¿Cuánto factura el sector TI en España? El sector de las Tecnologías de la Información se acerca a los 25.000 millones de euros de facturación, datos recogidos en el informe de AMETIC.

El precio que podrían cobrar los profesionales autónomos en el sector tecnológico varía bastante en función del tipo de servicio que ofrezcan, entre otros factores que tengan en cuenta a la hora elaborar presupuestos. Un informático a domicilio podría cobrar de 10 a 60 euros la hora aproximadamente, aunque estos precios variarán según el servicio que desempeñe. Por eso, diseñar una página web podría establecerse entre 800 y 6500 euros, pudiendo alcanzar los 10.000 euros o más dependiendo del tipo de página web a diseñar, según datos de Cronoshare, la plataforma de los autónomos y empresas para encontrar clientes.

Otro de los perfiles más demandados es el del profesional de marketing digital, especialmente experto SEO o community manager, porque cada vez más son las marcas que desean tener presencia online.

Los profesores particulares nunca han dejado de impartir clases, ya sea para clases particulares de enseñanza (primaria, secundaria, ESO, bachiller, etc.) como otro tipo de disciplinas (baile, música, teatro…). Este es un sector que está en constante movimiento independientemente de la crisis sanitaria.

Sector de la construcción y reformas

Estamos presenciando cómo el sector de la construcción y de las reformas se va recuperando tras el duro golpe inicial que sufrió en el inicio de la pandemia. Muchos de los proyectos que tuvieron que posponerse se han retomado y se continúan necesitando profesionales como pintores o empresas de pintura, empresas de reformas en general, técnicos de calderas (sobre todo en los meses de invierno), jardinería o instaladores de energías renovables con el auge que estas están experimentando.

¿Cuánto factura el sector de la construcción en España? Aunque el sector de la construcción fue uno de los sectores más perjudicados en 2020, en el que la facturación cayó un 13,7 %, a lo largo del 2021 se ha ido recuperando paulatinamente llegando al 7%, y se espera que para este año crezca un 3,5 % más.

Un autónomo de la construcción (albañiles, carpinteros, pintores, fontaneros, etc.), en función del tipo de trabajo que realice, así como otros factores, podría cobrar unas cifras un otras. Por ejemplo, un albañil autónomo en España suele cobrar entre 17 y 22 euros la hora, según datos de Cronoshare. No obstante, se deben tener en cuenta los casos de servicios de urgencia que, por lo general, suelen suponer precios más elevados como es lógico.

Sector de las mascotas: Adiestrador de perros y residencia canina y felina

No hay que perder de vista al sector de las mascotas, sobre todo al auge de contratación de adiestradores de perros y solicitud de servicios a residencias caninas y felinas.

Hay dos buenas noticias especialmente para el sector de las mascotas. Una, la reciente aprobación de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, en la que se establece que los animales dejan de ser cosas a efectos jurídicos y son considerados como seres sintientes. Y la segunda es que hay cerca de 29 millones de mascotas en España, según los datos de ANFAAC, y la gran mayoría de dueños de esas mascotas buscan adiestradores o residencias de animales para cubrir todas las necesidades de sus fieles acompañantes.

El negocio de las mascotas factura alrededor de 2.000 millones de euros al año y, de hecho, ha sido uno de los sectores que más ha crecido durante la pandemia. En 2020 hubo un incremento del 61% de empresas dedicadas al mundo de la mascota, según datos recogidos por la compañía Food Retail & Shoppers.

Un adiestrador de perros en nuestro país podría cobrar entre 25 y 50 euros la sesión, y una residencia canina y felina, entre 15 y 30 euros al día por mascota.

Este sector está respaldado por la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales, que engloba todos los profesionales dedicados a la enseñanza o adiestramiento de mascotas.

Sector del bienestar

Así como hemos hablado de que cada vez son más las personas que se preocupan por introducir hábitos saludables en su día a día, y hemos destacado el ejercicio físico, no podemos descuidar la alimentación. La nutrición es otro sector que está en auge, y las consultas de nutrición online se ha disparado, especialmente a lo largo de estos dos años.

Un nutricionista en España podría cobrar entre 25 y 80 euros la sesión en función de si se trata primera sesión o de seguimiento, principalmente.

El cuidado de personas mayores es un servicio que no deja de crecer. Es uno de los sectores principales en nuestro país y cada vez se demandan más cuidadores de ancianos autónomos, teniendo en cuenta que la población mayor de 65 en España es, aproximadamente, 9,38 millones de personas.

Por último, destacamos otros que sectores que también se han recuperado son la hostelería y el comercio, precisamente los más golpeados en la pandemia.

Noticias relacionadas