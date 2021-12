Diez últimas ofertas de empleo antes de finalizar el 2021

4 Se lee en minutos Pepa Caballero



¿Qué empresas respaldan las 10 últimas ofertas de empleo en Madrid antes de finalizar el año? Cronoshare, Grupo Iman, Grupo Crit, Adecco, Plenoil,.. empresas y ETT que apuran el resto de días para seleccionar personal. Consulta todas las oportunidades que te brindamos para conseguir el trabajo que necesitas.

PINTOR EN SAN FERNANDO DE HENARES

Cronoshare es la plataforma digital líder de servicios locales en España. Permite a los profesionales conseguir clientes. Buscamos profesionales y autónomos como Pintor en San Fernando de Henares.

¿Quieres trabajar como Pintor en San Fernando de Henares?

A través de nuestra plataforma, tú gestionas todos los trabajos y clientes, fijas tus propios horarios y eliges al tipo de cliente. No hay ningún coste fijo ni pagos mensuales, tan solo organizar tu agenda de clientes y hacer crecer tu actividad comercial como trabajador autónomo. Acceder y ver los trabajos y solicitudes de clientes es totalmente gratuito, solo abonas una pequeña cuota cuando quieres responder y contactar con un cliente que te interesa. En todo momento contarás con la ayuda de nuestro equipo de atención al profesional.

Qué te ofrece Cronoshare

- Acceso a cientos de solicitudes de clientes y trabajos de tu localidad o área

- Libertad de horarios, tú eres quién gestiona tu agenda con los clientes

- Soporte por nuestro equipo de atención al profesional

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintor en San Fernando de Henares.

PREPARADOR/AS DE PEDIDOS para Las Rozas de Madrid

Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, seleccionamos para importante empresa ubicada en Las Rozas de Madrid, Preparador/as de pedidos con manejo de radiofrecuencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparador/as de Pedidos en Las Rozas de Madrid.

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS para Leganés

Iman Temporing Madrid selecciona para importante Empresa del Sector Automoción (mantenimiento mecánico) con diferentes Delegaciones en Madrid, un/a Técnico/a de Prevención de Riesgos para gestión de la prevención en sus diferentes centros a nivel nacional (incluidas las Islas).

Funciones:

Su responsabilidad se centrará en velar por la seguridad y salud de los trabajadores que componen la plantilla de la empresa. Así mismo, cumplirá con los compromisos medioambientales de la misma.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Prevención de Riesgos en Leganés.

ADMINISTRATIVO/A CON SAP E INGLÉS. DPTO. CALIDAD Y PRODUCCIÓN para Móstoles

Desde la oficina de Iman en Madrid seleccionamos un/a Administrativo/a con SAP y nivel de inglés alto para trabajar en el Dpto. de Calidad y producción de importante multinacional del sector industrial ubicada en el polígono industrial de Móstoles.

Funciones:

- Gestión administrativa en el soporte de procesos QMS.

- Reporting de datos, kpis, en sharepoint, SAP.

- Soporte en auditorías internas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a con SAP e Inglés. Dpto. Calidad y Producción en Móstoles.

DEPENDIENTE EN PUNTO DE VENTA (FUENLABRADA)

Desde Grupo CRIT estamos buscando un/a dependiente para la oficina de venta para una empresa del sector de la madera ubicado en FUENLABRADA (Madrid).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente en punto de venta (Fuenlabrada).

10 OPERARIOS/AS FABRICACIÓN PARA IND. FARMACÉUTICA para Tres Cantos

Grupo Crit selecciona para importante laboratorio farmacéutico ubicado en Tres Cantos operari@s para la producción y fabricación de medicamentos en el área de Fabricación.

Buscamos profesionales con experiencia en otras empresas en el área de fabricación (sector alimentación, sector cosmético, industria química, automoción, farmacéutico, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a fabricación para Ind. Farmacéutica en Tres Cantos.

MÉDICO A DOMICILIO para Madrid

Mediqum España selecciona médico para realizar asistencias médicas domiciliarias para importante grupo hospitalario en Madrid.

Se requiere: Homologación, colegiación, permiso de trabajo de ámbito nacional / visado de estudio en vigor y licencia de conducir.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico a domicilio en Madrid.

CONSULTANT/E EN RECRUTEMENT - STAGE para Madrid

Chez Luxe Talent, nous développons notre équipe sur le marché Français et nous recherchons un stagiaire en recrutement pour rejoindre notre équipe basée au 4 coins de l'Europe.

Vous rejoindrez une entreprise jeune et dynamique, forte de plus de 10 ans d'expérience dans le monde de la mode, de la distribution et des RH.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultant/e en recrutement - STAGE en Madrid.

DOMESTICO Y CUIDADO DE NIÑOS - POZUELO DE ALARCÓN

Empresa de servicios busca empleada de hogar en régimen externo para tareas domésticas (limpieza , cocina y plancha) y cuidado de niñas en domicilio ubicado en Pozuelo de Alarcón (zona Ciudad de la imagen).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DOMÉSTICO Y CUIDADO DE NIÑOS - Pozuelo de Alarcón.

EXPENDEDOR/A GASOLINERA FIN DE SEMANA MADRID (INTERINIDAD)

¿Tienes experiencia en puestos de atención al cliente? ¿ Te gustaría formar parte de un proyecto en expansión con posibilidades reales de estabilidad profesional, para un puesto de Fines de semana? Desde Plenoil, empresa líder en el sector de los hidrocarburos, estamos buscando perfiles de expendedor/ a de jornada parcial para nuestra EESS ubicada en Madrid, zona Los Rosales (CP 28041), a jornada de 20 h. semanales, más la formación inicial remunerada en horario de mañana a 40hs de Lunes a Viernes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Expendedor/a Gasolinera FIN DE SEMANA MADRID (INTERINIDAD).

Noticias relacionadas