Te retamos a conseguir trabajo antes de que acabe al año

10 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



Cuando apenas quedan 15 días para despedir este 2021, desde iberempleos.es ponen a disposición de todo aquel que esté buscando trabajo las ofertas de empleo más variadas y actualizadas. Se trata de un reto para que estos profesionales acaben el año con trabajo. Para conseguirlo, se presenta una selección de puestos vacantes en distintos puntos del país y dirigidos diferentes perfiles profesionales, por lo que suponen oportunidades laborales para numerosas personas. ¿Quieres acabar el año con trabajo? Aquí puedes conseguirlo.

SENIOR QA ENGINEER para Madrid

Publicado: 14/12/2021 - 17:19

The Cornerstone Talent is looking for the best talent to join our client team.

Spanish startup with international expansion specialized in IoT that develops a B2B PaaS platform, offering mobility solutions. Is looking for a Senior QA Engineer who would lead the QA´s team strategies.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior QA Engineer en Madrid.

MANPOWER GROUP selecciona:

TÉCNICO (M/H) DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS para Madrid

Publicado: 14/12/2021 - 19:18

- Jornada completa.

¿Tienes experiencia en el área de formación de personal? ¿Estás en búsqueda de un nuevo proyecto? MANPOWER ETT te da la oportunidad de desarrollarte en el sector en uno de nuestros clientes de Consultoría para proyecto bancario.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico (M/H) de Formación de empleados en Madrid.

ADMINISTRATIVO (M/H) GESTIÓN PROVEEDORES JUNIOR (ALEMÁN C1) para Pozuelo de Alarcón

Publicado: 14/12/2021 - 18:16

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

MANPOWER ETT selecciona para empresa de Consultoría situada en Pozuelo perfil de Auxiliar Administrativo/a con alemán C1-C2.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativa (M/H) Gestión Proveedores Junior (Alemán C1) en Pozuelo de Alarcón.

ADMINISTRATIVO (M/H) FINANCIERO JUNIOR para Madrid

Publicado: 14/12/2021 - 12:16

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

MANPOWER selecciona para entidad bancaria un/a Administrativo/a Financiero con perfil versátil con capacidades analíticas para dar soporte al departamento de Gestión de Capital en distintas funciones: proyecciones financieras, extracción de información y diseño de cuadros de mando, reporting de capital y rentabilidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo (M/H) Financiero Junior en Madrid.

PROGRAMADOR JUNIOR (M/H) – PYTHON para Madrid

Publicado: 14/12/2021 - 11:18

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

MANPOWER selecciona para entidad bancaria perfil de Programador/a de Python con habilidades orientadas al tratamiento de datos, con el objetivo de migrar los controles y procesos del área de Gestión de Capital.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador Junior (M/H) – Python en Madrid.

SERVICIO DOMESTICO 1 DÍA/SEMANA - POZUELO DE ALARCÓN para Madrid

Publicado: 14/12/2021 - 19:07

- Contrato de duración determinada.

Seleccionamos Asistente de Hogar con amplia experiencia para la prestación de servicio doméstico en domicilio ubicado en Húmera (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Características:

- Tareas de limpieza del hogar.

- Horario: 1 día/semana de 9:30 a 13:30.

- Duración: 7 semanas.

Ofrecemos:

- Contrato laboral con alta en Seguridad Social en Régimen General (alta empresa, cotización al paro).

- Posibilidad de complementar con otros servicios en la zona.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SERVICIO DOMESTICO 1 día/semana - Pozuelo de Alarcón en Madrid.

RECEPCIONISTA JR. PARA OFICINA BANCA PRIVADA (CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD) para Madrid

Publicado: 14/12/2021 - 19:07

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Buscamos profesionales que quieran trabajar en una oficina Bancaria en la que tus funciones principales serán:

- Recepción.

- Atención presencial y telefónica de clientes.

- Gestión de caja.

- Ayuda en gestiones administrativas.

- Llevar la agenda a nivel de citas.

Te ofrecemos:

- Desarrollo profesional.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa en horario de 08:30 a 18:30h.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECEPCIONISTA JR. para Oficina Banca Privada (Certificado de Discapacidad) en Madrid.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO POR HORAS MADRID CENTRO

Publicado: 14/12/2021 - 18:06

- Contrato de duración determinada.

Seleccionamos TÉCNICOS/AS DE MANTENIMIENTO POR HORAS en Madrid centro para realizar reparaciones en domicilios.

Buscamos profesionales polivalentes con amplia experiencia para realizar servicios por horas. Si tienes conocimientos y experiencia en las especialidades de fontanería, carpintería (metálica y de madera), electricidad, pintura, reparación de persianas y bricolaje esta oferta está hecha para ti.

Las funciones principales a desarrollar según cada especialidad serán:

- Fontanería: reparación de cisternas, sellados con silicona, cambio y ajuste de grifos, etc.

- Carpintería: Montaje de muebles tipo kit, lijado de puertas, cambios de bisagras, etc.

- Persianista: reparación de persianas de cinta y manivela (cambio de cintas, lamas, piezas) instalación de rieles, cortinas y estores.

- Electricidad: Colocación de enchufes, lámparas, apliques, etc.

- Pintura: Pintura de techos de pequeña superficie sin necesidad de emplastecer ni tratamiento previo.

- Bricolaje: Instalación de cuadros, accesorios de baño y cocina, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TECNICO DE MANTENIMIENTO por horas Madrid centro.

CONDUCTOR POR HORAS BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE) para Barco de Valdeorras (O)

Publicado: 14/12/2021 - 16:36

- Contrato de duración determinada.

Seleccionamos Conductores/as en Barco de Valdeorras (Ourense) (con disponibilidad de tardes), para realización de trámites de ITV, traslado de vehículos al taller, y servicios de transfer (traslado de vehículos sin pasajeros).

Las funciones principales a desarrollar serán:

- Recogida del vehículo del cliente.

- Preinspección visual de vehículos (revisión de cinturón de seguridad, estado de luces, neumáticos, etc).

- Traslado de vehículos a taller o a realización del trámite de ITV.

Ofrecemos:

- Contrato Laboral con alta en Seguridad Social en Régimen General.

- Servicios por horas (horario flexible), compatibles con otras actividades.

- Incorporación inmediata. Servicios con continuidad.

Requisitos:

- Experiencia de al menos 2 años como conductor/a con vehículo de empresa. Valorable experiencia en reparto, traslados de vehículos, mensajería, transporte y preinspecciones de vehículos.

- Experiencia en manejo de vehículos de cambio manual y automáticos.

- Aportar referencias profesionales demostrables recientes.

- Disponer de un mínimo de 12 puntos en el carnet.

- Residir en Barco de Valdeorras o localidades cercanas a no más de 25 km.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONDUCTOR POR HORAS BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE) en Barco de Valdeorras (O).

CONDUCTOR POR HORAS ARENAS DEL REY (GRANADA)

Publicado: 14/12/2021 - 16:36

- Contrato de duración determinada.

Seleccionamos Conductores/as en Arenas del Rey (Granada) (con disponibilidad de mañanas), para realización de trámites de ITV, traslado de vehículos al taller, y servicios de transfer (traslado de vehículos sin pasajeros).

Las funciones principales a desarrollar serán:

- Recogida del vehículo del cliente.

- Preinspección visual de vehículos (revisión de cinturón de seguridad, estado de luces, neumáticos, etc).

- Traslado de vehículos a taller o a realización del trámite de ITV.

Ofrecemos:

- Contrato Laboral con alta en Seguridad Social en Régimen General.

- Servicios por horas (horario flexible), compatibles con otras actividades.

- Incorporación inmediata. Servicios con continuidad.

Requisitos:

- Experiencia de al menos 2 años como conductor/a con vehículo de empresa. Valorable experiencia en reparto, traslados de vehículos, mensajería, transporte y preinspecciones de vehículos.

- Experiencia en manejo de vehículos de cambio manual y automáticos.

- Aportar referencias profesionales demostrables recientes.

- Disponer de un mínimo de 12 puntos en el carnet.

- Residir en Arenas del Rey o localidades cercanas a no más de 25 km.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONDUCTOR POR HORAS ARENAS DEL REY (GRANADA).

COMERCIAL DE RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN EN VALLADOLID

Publicado: 14/12/2021 - 10:06

- Jornada completa.

Desde GS autobat estamos en búsqueda de un perfil comercial (preferiblemente con experiencia en el sector del recambio).

Las funciones serán:

- Trabaja en estrecha coordinación con su superior en la venta de productos comercializados por la empresa, en los clientes actuales asignados y potenciales de la zona geográfica.

- Informar a los clientes sobre las características, utilidad y ventajas de los productos, así como condiciones de compra y ofertas promocionales.

- Conocer las necesidades y consumo de cada producto por parte de sus clientes.

- Redactar los informes requeridos por la empresa sobre visitas, ventas, productos, actividades promocionales, notas de gastos, etc.

- Cumplir, como mínimo, con la cuota de ventas asignada para cada ciclo.

- Efectuar los cobros que, de acuerdo con las normas de la empresa y las condiciones pactadas con los clientes, correspondan a su zona de actividad.

- Obtener y transmitir información sobre la actuación de la competencia y los cambios que se produzcan en el mercado y puedan afectar comercialmente a la empresa.

- Coordinar y colaborar con diversos departamentos.

Formación y Experiencia:

- Titulación media o básica a nivel de Bachillerato o estudios similares. Conocimientos teórico-prácticos sobre Técnicas de Ventas. Se valoran seminarios sobre Prácticas de Negociación. Carnet de Conducir de clase B. Amplia cultura general.

- Experiencia demostrable de un año en actividades de venta directa con productos, preferiblemente de mismo sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial de Recambios de Automoción en VALLADOLID.

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (CÓRDOBA)

Publicado: 14/12/2021 - 16:18

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Deseamos incorporar en Córdoba un/a Técnico/a de Mantenimiento de Ascensores con experiencia en el sector de elevación que se responsabilice del Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de mantenimiento de ascensores (Córdoba).

MANIPULADOR/A DE RESIDUOS para Lleida

Publicado: 14/12/2021 - 17:49

- Contrato indefinido.

- Jornada intensiva - indiferente.

Empresa comprometida con el medioambiente y dedicada a la gestión integral de residuos, necesita incorporar un/a manipulador/a de residuos en su nave de Montoliu de Lleida.

La función de la persona será estar en la línea de manipulación realizando la clasificación del material.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manipulador/a de residuos en Lleida.

EMPLEADO/A DE HOGAR para Donostia-San Sebastián

Publicado: 14/12/2021 - 14:52

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Tus funciones serán:

- Realizar la limpieza de la casa.

- Realizar las labores de plancha.

- Preparar la comida, que tiene que ser platos de la zona ( legumbres, arroz, guisos, verduras...).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de EMPLEADO/A DE HOGAR en Donostia-San Sebastián.

ATENCIÓN AL CLIENTE para Lleida

Publicado: 14/12/2021 - 12:50

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Estamos buscando una persona para el cargo de atención al cliente para una empresa ubicada en Lleida que se dedica a la gestión integral de residuos.

Las funciones a realizar son:

- Introducción de los servicios en la base de datos.

- Contacto con los clientes.

- Gestión del mailing.

- Extracción de informes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Atención al cliente en Lleida.

28414 MOZO/A - MANIPULADOR/A TEXTIL CAMPAÑA para Marchamalo

Publicado: 14/12/2021 - 21:19

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Te gustaría trabajar dentro de una empresa líder en la gestión del proceso logístico de venta online?

Si buscas un trabajo temporal y flexible que te permita compaginar tus estudios y/o tu vida personal y familiar, esta es tu oportunidad.

Estamos preparando la campaña de Navidad y rebajas, que como sabes supone la contratación de un gran número de trabajadores en el sector e-commerce.

No necesitas tener experiencia previa, nosotros nos encargamos de tu formación inicial

El lugar de trabajo es en la zona de Guadalajara (Marchamalo) y tendrás la oportunidad de aprender y desarrollarte profesionalmente en un inmejorable ambiente laboral.

El puesto de trabajo es de Mozo/a de almacén y tus principales funciones serán la preparación de pedidos y el empaquetado de los productos para el envío al cliente manejando radiofrecuencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 28414 MOZO/A - MANIPULADOR/A TEXTIL CAMPAÑA en Marchamalo.

TÉCNICO/A INFORMÁTICO para Jérez de la Frontera

Publicado: 14/12/2021 - 19:49

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Se requiere:

- Graduado Superior en Informática.

- Experiencia previa en el montaje y desmontaje de equipos informáticos.

- Experiencia demostrable en el sector informático.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 41302 TÉCNICO/A INFORMÁTICO en Jerez de la Frontera.

INGENIERO/A DE PROYECTOS CIVIL - HIDRÁULICA para Sevilla

Publicado: 14/12/2021 - 12:36

- Jornada completa.

En Magtel, aplicamos soluciones innovadoras al diseño, construcción y mantenimiento de proyectos e infraestructuras, dentro de los distintos sectores en los que operamos. El motivo de dotar a las infraestructuras de los sistemas tecnológicos más avanzados es con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, propiciando una mayor calidad de vida para la sociedad de hoy y de mañana.

Nos encontramos en la búsqueda de un perfil de Ingeniero/a de Proyectos – Civil Especialidad Hidráulica, a incorporarse en nuestra División de Ingeniería y EPC, para el desarrollo de proyectos de obra civil y energías renovables.

La persona seleccionada se incorporará a un equipo multidisciplinar con la finalidad de redactar proyectos de ingeniería civil de diversa índole. El equipo llevará a cabo la redacción íntegra del proyecto, incluyendo memorias descriptivas, dimensionamiento de procesos, cálculos hidráulicos, mecánicos y estructurales, trazado de planos y presupuesto.

- Titulación requerida: Ingeniería Superior - Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos + Titulación Universitaria de Máster en Ingeniería de Caminos, o equivalente (ICCP).

- Informática:

- Paquete Office Nivel Experto.

- Hec - Ras

- IBER

- QGis

- Conocimientos específicos en:

- Proyectos de Ingeniería / Hidráulica / Hidrología / Estudios de inundabilidad / Instalaciones de bombeo.

- Perfil técnico, proyectos de redes de distribución, instalaciones de bombeo, y/o centrales hidroeléctricas reversibles.

- Conocimiento y/o experiencia en alguna/s de las siguientes áreas técnicas: Hidráulica, hidrología, estudios de inundabilidad, estudios de rotura de balsas, instalaciones de bombeo. Aplicada a proyectos de redes de distribu

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a de Proyectos Civil - Hidráulica en Sevilla.

Noticias relacionadas