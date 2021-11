¿Qué requisitos se demandan en las ofertas de empleo activas en estos momentos?

9 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



Arrancamos la semana fijándonos en los requisitos solicitados en algunos de los puestos vacantes, activos en estos momentos. Para ello, hemos seleccionado diferentes ofertas de empleo en Madrid, dirigidas a los más diversos perfiles profesionales. En ellas, comprobamos cómo se demandan especialidades técnicas, idiomas, experiencia, etc. Consulta la información que detallamos a continuación, la cual te interesará si estás buscando trabajo en estos momentos.

TÉCNICO MANTENIMIENTO POR HORAS COLLADO VILLALBA

Publicado: 26/11/2021 - 09:36

- Contrato de duración determinada.

Seleccionamos Técnicos/as de mantenimiento de hogar en Collado Villalba para realizar reparaciones en domicilios.

Buscamos profesionales polivalentes con amplia experiencia para realizar servicios por horas. Si tienes conocimientos y experiencia en las especialidades de fontanería, carpintería (metálica y de madera), electricidad, pintura, reparación de persianas y bricolaje esta oferta está hecha para ti.

Las funciones principales a desarrollar según cada especialidad serán:

- Fontanería: reparación de cisternas, sellados con silicona, cambio y ajuste de grifos, etc.

- Carpintería: Montaje de muebles tipo kit, lijado de puertas, cambios de bisagras, etc.

- Persianista: reparación de persianas de cinta y manivela (cambio de cintas, lamas, piezas) instalación de rieles, cortinas y estores.

- Electricidad: Colocación de enchufes, lámparas, apliques, etc.

- Pintura: Pintura de techos de pequeña superficie sin necesidad de emplastecer ni tratamiento previo.

- Bricolaje: Instalación de cuadros, accesorios de baño y cocina, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TECNICO MANTENIMIENTO POR HORAS COLLADO VILLALBA.

ADMINISTRATIVO/A RRHH TEMPORAL (TAG) para Madrid

Publicado: 26/11/2021 - 09:50

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Si te gusta trabajar con personas y buscas combinar la administración con la experiencia del candidato, esta es tú oportunidad. Adecco te ofrece una posición que te va a gustar.

Tu responsabilidad consistirá en la gestión de las tareas administrativas de las oficinas de Adecco de Madrid centro, así como la de atender y orientar a trabajadores y candidatos.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?:

- Asesorarás y resolverás dudas a los trabajadores respecto a su nómina y su contratación, así como sus condiciones laborales, permisos, vacaciones, etc.

- Organizarás la documentación generada de la contratación de tu oficina mediante las herramientas de vanguardia, cómo E-Sign y la firma digital.

- Controlarás las horas realizadas de los trabajadores, cotejándolas a través de nuestra aplicación Time Capture y reportándolas a nuestra central para que puedan generar las nóminas y facturas.

- Solucionarás incidencias de contratación con INEM y SS, coordinándose junto con los departamentos correspondientes, cómo Sistema Red y Centro de Servicios Compartidos.

-Analizarás los errores y diseñarás planes de acción para disminuir costes directos de tu oficina y rentabilizar la productividad.

- Orientarás y fidelizarás a los trabajadores y candidatos para ayudarles en la búsqueda de empleo.

- Realizarás la facturación a clientes y posteriormente harás seguimiento de la gestión de cobros coordinándose con el Centro de Servicios Compartidos.

¿Qué necesitamos?:

- Experiencia de al menos 6 meses en un puesto de gestión de personal.

- Disponibilidad completa e inmediata.

- Nivel alto de orientación a resultados.

- Buen majeo de Excel y herramientas de ofimática

- Capacidad de trabajo en equipo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a RRHH TEMPORAL (TAG) en Madrid.

PINCHE DE COCINA RESIDENCIA DE MAYORES CON DISCAPACIDAD para Madrid

Publicado: 26/11/2021 - 11:23

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Estamos buscando un/a pinche de cocina para una residencia de mayores situada en la zona de Canillejas.

Te encargarás de recoger y limpiar la cocina y sus utensilios, apoyar al cocinero/a, limpieza del comedor, y otras funciones del puesto.

Se requiere:

- Experiencia previa en limpieza genérica y/o pinche de cocina.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

* Personas con discapacidad: Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pinche de Cocina Residencia de Mayores con discapacidad en Madrid.

BANCA TELEFÓNICA- HIPOTECAS para Tres Cantos

Publicado: 26/11/2021 - 11:22

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Desde Adecco Banca y seguros buscamos gestores/as telefónicos especializados en Hipotecas para el departamento gestión de activos de una importante entidad bancaria.

Requisitos:

- Grado o Licenciatura: Derecho, economía, ADE...

- Se valorará tener el certificado de la LCCI ( Ley de crédito inmobiliario).

- Experiencia mínima de 4-6 meses en un puesto similar o como gestor/a comercial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Banca telefónica-gestores/as seguros en Tres Cantos.

AGENTE DE RESERVAS FRANCÉS para Madrid

Publicado: 26/11/2021 - 04:25

Reconocida empresa del sector hotelero presente a nivel europeo, se encuentra en búsqueda de agentes de reservas con francés para formar parte de su proyecto.

Requisitos:

- Nivel Bilingüe en Francés.

- Nivel Alto de Inglés y Español Fluido.

- Previa experiencia trabajando como asesor y atención al cliente.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente de Reservas Francés en Madrid.

JEFE DE PROYECTOS (SOFTWARE) para Madrid

Publicado: 26/11/2021 - 06:07

Compañía puntera tecnológicamente y con producto propio en pleno momento de expansión internacional está buscando a un Jefe de Proyectos para integrarse en su equipo ubicado en la zona Este de Madrid.

Funciones del puesto:

- Gestión de diferentes proyectos de la compañía, incluyendo tanto el dimensionamiento de los recursos técnicos y humanos, como la interlocución y negociación con el cliente, llevando todo el ciclo de vida del proyecto end-to-end.

- Gestión de los tiempos recursos y tareas a realizar, distribuyéndolo al personal técnico y de QA.

- Supervisión de todo el proceso, velando por la calidad del software entregado, además de la documentación, presupuestos y facturas asociadas al mismo.

Requisitos:

- Experiencia de al menos 3-4 años como Jefe de Proyectos en el ámbito de Software, valorable experiencia en el mundo del ERP / CRM.

- Nivel de inglés fluido a nivel escrito, de cara a tratar con futuros clientes internacionales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Proyectos (Software) en Madrid.

IT PROJECT MANAGER (DESARROLLO) para Madrid

Publicado: 26/11/2021 - 06:07

Empresa multinacional del ámbito industrial líder en su sector y en momento de crecimiento, busca a un Project Manager para integrarse en una de las áreas de desarrollo de software, realizando tanto la supervisión del equipo como la gestión de los proyectos end-to-end.

Requisitos:

- Licenciatura en Ingeniería Informática o titulaciones afines al ámbito tecnológico.

- Experiencia de al menos 5 años como Project Manager / Team Lead de un equipo de desarrollo, con experiencia de cara a cliente interno/externo en la recogida de requisitos, cumplimiento y control de plazos, etc.

- Nivel de inglés B2-C1, de cara a gestionar proyectos internacionales.

- Valorable experiencia en entornos .NET (C, C++, C#, Azure)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de IT Project Manager (Desarrollo) en Madrid.

DIRECTOR COMERCIAL para Madrid

Publicado: 26/11/2021 - 06:07

Compañía española con más de 25 años de antigüedad, dedicada a la distribución de productos y con interesantes proyectos dentro del sector.

Reportando al Director General de la compañía será el responsable del departamento comercial, tanto a nivel estratégico como funcional:

- Definir las estrategias comerciales y de clientes a nivel nacional, tanto en las grandes cuentas de distribución como en proyectos de prescripción.

- Realizar la negociación de las grandes cuentas.

- Gestionar el equipo comercial a nivel nacional, compuesto por 15 personas (comerciales internos y externos en 5 delegaciones.

- Generar y detectar nuevas oportunidades de negocio.

- Formar parte del comité de dirección.

- Facilitar toda la información y realizar el reporting necesario.

Requisitos:

- Formación universitaria, técnica preferiblemente.

- Experiencia demostrada en el sector iluminación. Ser conocedor de los principales actores del mercado.

- Experiencia tanto en el canal distribución (almacenes de material eléctrico) como en la prescripción de proyectos en Estudios e Instaladores.

- Experiencia en gestión de equipos. Nuevos métodos de trabajo y reporting.

- Imprescindible capacidad comercial para desarrollar negocio y generar grandes acuerdos. Perfil Hunter.

- Manejo de SAP.

- Inglés valorable.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director Comercial en Madrid.

VINCCI HOTELES selecciona:

CAMARERO/A - HOTEL VINCCI THE MINT 4* (MADRID)

Publicado: 26/11/2021 - 11:36

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Vincci Hoteles seleccionamos a un/a CAMARERO/A para nuestro https://www.vinccihoteles.com/hoteles/espana/madrid/vincci-the-mint, ubicado en el centro de Madrid.

Apostamos por ofrecer un turismo de calidad, responsable y sostenible, en el que nuestros equipos se desarrollan en un ambiente de igualdad, compañerismo y dinamismo.

Entendemos la gestión y la promoción del talento como acciones clave para propiciar el éxito en las estancias de nuestros clientes, transformándolas en experiencias únicas.

Trabajamos diariamente para favorecer el desarrollo de nuestros equipos, fomentar su evolución en la cadena y generar nuevas oportunidades de empleo gracias a la expansión a nuevos destinos turísticos.

¿Nuestro reto? Continuar creciendo junto a ti, apostando por un aprendizaje mutuo que nos permita mejorar día a día nuestros estándares de calidad y procesos de trabajo, con la misma pasión de siempre.

Si quieres aprender, desarrollarte y disfrutar en tu entorno laboral… ¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

¿Cuáles serán tus funciones?

- Preparar el área de trabajo para el servicio.

- Realizar la atención directa al cliente para el consumo de bebidas o comidas.

- Elaborar para el consumo viandas sencillas.

- Transportar útiles y enseres necesarios para el servicio.

- Controlar y revisar mercancías y objetos de uso de la sección.

- Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes.

- Realizar trabajos a la vista del cliente, tales como flamear, trinchar, desespinar, etc.

- Colaborar con el/la Jefe/a de comedor en la preparación y desarrollo de acontecimientos especiales.

- Coordinar y supervisar los cometidos propios de la actividad de su área.

- Informar y aconsejar al cliente sobre la composición y confección de los distintos productos a su disposición.

- Podrá atender reclamaciones de los clientes.

- Cobro en caja/TPV.

- Cumplimiento de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental

¿Qué requisitos debes cumplir?

- FP/Módulo de Grado Medio de Restauración/Hostelería y Turismo.

- Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar, en hoteles de 4 y 5 estrellas.

- Nivel alto de inglés.

- Trabajo en equipo

- Comunicación

- Orientación al cliente

- Orden y limpieza

- Atención al detalle

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a - Hotel Vincci The Mint 4* (Madrid).

CAMARERO/A DE PISOS (6 HORAS) - VINCCI CAPITOL 4* para Madrid

Publicado: 26/11/2021 - 09:35

- Contrato de duración determinada.

En Vincci Hoteles seleccionamos a un/a CAMARERO/A de PISOS para nuestro https://www.vinccihoteles.com/hoteles/espana/madrid/vincci-capitol, ubicado en el centro de Madrid.

El puesto de trabajo se desarrollará a 6 horas diarias.

¿Cuáles serán tus funciones?:

- Montaje del carro con el material necesario para ejecutar el trabajo.

- Limpieza y desinfección de las instalaciones tanto de las habitaciones como del pasillo que corresponda, incluyendo la limpieza del polvo, ceniceros, papeleras y limpieza y aspirado de la moqueta.

- Control y repaso de las habitaciones libres.

- Gestión de los servicios de lavandería y planchado que solicite el cliente (Atención al cliente).

- Manipulación y custodia de los objetos personales del cliente.

- Recogida de los objetos olvidados para entregarlos al/a la Gobernante/a y proceder a su registro.

- Transmitir las incidencias registradas en las habitaciones (roturas de objetos, fallos eléctricos) al/a la Gobernante/a o a Mantenimiento.

- Facturación y reposición de las consumiciones del minibar.

- Cumplimiento de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental

¿Qué requisitos debes cumplir?:

- Bachillerato/ ESO.

- Experiencia mínima de 1 año en un puesto similar, preferentemente en Hoteles de 4 y 5 estrellas.

- Valorable conocimientos en inglés.

- Conocimientos de herramientas y utensilios de limpieza.

- Trabajo en equipo.

- Comunicación.

- Orientación al cliente.

- Orden y limpieza.

- Atención al detalle.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a de Pisos (6 horas) - Vincci Capitol 4* en Madrid.

