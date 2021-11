¿Cuáles son las probabilidades ahora mismo de encontrar trabajo en Madrid?

12 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



Los datos del paro de los últimos meses muestran una tendencia positiva en la creación de empleo en España. Las cifras invitan al optimismo, pero, ¿cuáles son las probabilidades reales de encontrar trabajo ahora mismo?. Según Asempleo, patronal de agencias privadas de empleo, la probabilidad de encontrar un trabajo durante el tercer trimestre del año se situó en el 23,3%, porcentaje que se mantiene en máximos históricos, ya que lo habitual es que esta cifra ronde el 18% en los meses de verano. Dicho porcentaje del 23,3% implica que de cada 100 personas que se encontraban en paro durante el primer trimestre, cerca de 23 encontraron un empleo entre julio y septiembre, lo que demuestra, a juicio de la citada patronal, la "intensa capacidad de creación de empleo de la economía española".

Tipos de contratos y sectores con los que se crea más empleo

Durante el periodo julio-septiembre, la probabilidad de encontrar empleo temporal se situó en el 19,1%, siendo siete veces más probable que un parado encontrara un empleo temporal que uno indefinido (3% de probabilidad). Tal y como indica Asempleo, esto demuestra la relevancia de los contratos temporales como generadores de empleo.

El informe analizado refleja, además, que la inserción laboral temporal durante el tercer trimestre resultó más sencilla en las actividades de comercio y hostelería, pues el 40,2% de los ocupados temporales encontraron empleo en estos sectores. Le siguen las administraciones públicas, Educación y Sanidad, con un 16,6%, si bien Asempleo apunta que la mejora en la empleabilidad de los parados fue generalizada en todos los sectores.

Ofertas de empleo

Para demostrar todos estos datos, lo mejor es consultar las ofertas de empleo activas en estos momentos. En las siguientes líneas, nos vamos a detener, en concreto, en las ofertas de empleo en Madrid publicadas en los últimos días. Puestos vacantes dirigidos a los más variados perfiles profesionales, con lo que suponen un sinfín de oportunidades laborales para numerosas personas.

BACK OFFICE TÉCNICO/A INCIDENCIAS N2 para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 13:12

- 10 vacantes.

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada parcial - mañana.

Desde IMAN Temporing Madrid seleccionamos para importante cliente del sector contact center a Técnico para resolución de incidencias de segundo nivel. Principalmente el trabajo será a través de gestiones informáticas aunque habrá que hacer alguna llamada en inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Back office técnico/a incidencias N2 en Madrid.

MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS para Fuenlabrada

Publicado: 15/11/2021 - 11:15

- 3 vacantes.

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada parcial - indiferente.

Desde nuestra oficina de Fuenlabrada buscamos para empresa ubicada en la zona sur de Madrid, cerca de Fuenlabrada y dedicada a la manipulación de alimentos para industria avícola, manipuladores/as para media jornada.

El/la candidato/a llevará a cabo las siguientes funciones:

- Preparación del producto.

- Manipulación del mismo.

- Envasado

- Etiquetado

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manipulador/a de alimentos en Fuenlabrada.

OPERARIO/A PANIFICADORA para Leganés

Publicado: 15/11/2021 - 11:15

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Fuenlabrada buscamos para importante panificadora ubicada en Alcorcón, manipuladores/as de alimentos.

El/la candidato/a llevará a cabo las siguientes funciones:

- Preparación del producto.

- Manipulación del mismo.

- Envasado

- Etiquetado

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Panificadora en Leganés.

OPERARIO/A METAL para Móstoles

Publicado: 15/11/2021 - 11:15

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Fuenlabrada, seleccionamos para empresa ubicada en Móstoles y dedicada al sector metal, un/a operario/a del metal con experiencia.

El/la candidato/a llevará a cabo las siguientes funciones:

- Preparación del material para su posterior trabajo.

- Manipulación de piezas metálicas.

- Montaje utilizando herramientas manuales de taller.

- Producción de piezas.

- Control de calidad de la pieza terminada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a metal en Móstoles.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A INCORPORACION INMEDIATA para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 21:36

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando varios/as auxiliares administrativos/as para incorporar de manera inmediata a una empresa eléctrica ubicada en Madrid.

Misión: llamar a clientes con los que se ha cerrado un acuerdo comercial, para corroborar los datos facilitados. Las funciones serán: verificación de datos, validación y tramitación en una base de datos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativo/a Incorporacion inmediata en Madrid.

COMERCIAL PRODUCTOS ALTA TECNOLOGÍA SANITARIOS para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 21:06

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos seleccionando un/a COMERCIAL para una importante empresa especializada en el diseño, fabricación y venta de productos de alta tecnología dedicados a centros hospitalarios y geriátricos.

Funciones:

- Estimular el conocimiento de los productos, así como las ventas, manteniendo y ampliando la cartera de clientes.

- Realización de pruebas de producto y visitas periódicas a centros hospitalarios, manteniendo reuniones desde supervisores hasta los diferentes departamentos de compras.

- Análisis de mercado.

- Realizar propuestas comerciales y seguimiento de las mismas.

- Gestionar todo el proceso de venta: desde primer contacto con el centro hasta la venta final del producto, gestionando con autonomía los hospitales asignados.

- Gestión de la parte operativa de concursos, análisis previo y postventa con apoyo del departamento de licitaciones.

- Elaboración de agenda con las directrices indicadas por el Gerente, quien, a su vez, le ayudará a formarse en el producto concreto y apoyará en las nuevas acciones comerciales planteadas de forma mensual o anual.

- Anticipación y detección de necesidades del cliente.

- Resolución de objeciones del cliente ofreciendo alternativas y/o soluciones para culminar la venta

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial productos alta tecnología sanitarios en Madrid.

PREPARADORES/AS DE PEDIDOS CAMARMA DE ESTERUELAS

Publicado: 15/11/2021 - 19:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona, para importante empresa del sector logístico ubicada en Camarma de Esteruelas, cinco posiciones para realizar funciones de preparación de pedidos y ubicación de mercancía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparadores/as de pedidos Camarma de Esteruelas.

CARRETILLERO/A RETRÁCTIL CAMARMA DE ESTERUELAS

Publicado: 15/11/2021 - 18:07

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona, para importante empresa ubicada en Camarma de Esteruelas, dos posiciones de carretillero/a con experiencia en manejo de carretilla retráctil.

La función principal es la de ubicación de mercancía en el almacén, así como la de carga y descarga de material.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a retráctil Camarma de Esteruelas.

REPARTIDORES/AS MOTO PROPIA para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 18:07

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde GRUPO CRIT, empresa líder en el sector de los recursos humanos, estamos buscando varios/as REPARTIDORES/AS con MOTO PROPIA para la zona de PLAZA CASTILLA, CUATRO CAMINOS, EL VISO, GOYA, CHAMBERÍ, MALASAÑA, FUENCARRAL Y POZUELO.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidores/as moto propia en Madrid.

(H/M) AUX. ADMINISTRATIVO DE COMPRAS (GETAFE)

Publicado: 15/11/2021 - 18:07

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando a un/a Aux. Administrativo de logística y compras para una importante empresa líder en su sector ubicada en Getafe (Madrid)

Funciones:

- Gestión de compras.

- Pedidos a proveedores.

- Control de stock.

- Realización de inventarios.

- Control de la logística.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de (H/M) Aux. Administrativo de compras (Getafe).

OPERADOR/A TELEMARKETING para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 18:07

- 8 vacantes.

Desde Grupo CRIT estamos buscando varios/as operadores/as de telemarketing, para trabajar en un Contact Center ubicado en la zona sur de Madrid, Carabanchel (fácil acceso en transporte público y en vehículo propio).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operador/a telemarketing en Madrid.

DEPENDIENTE/A COSMÉTICA NAVIDAD - ARTURO SORIA para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 16:36

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando un/a DEPENDIENTE/A para una tienda de cosméticos para trabajar en la zona de Arturo Soria, en un centro comercial, para la campaña de Navidad y comenzar la formación con contrato de manera INMEDIATA.

Funciones:

- Venta, asesoramiento/consejo.

- Cobro, apertura y cierre de caja.

- Realizar servicios de tratamiento en tienda.

- Reposición y recepción de mercancías.

- Mantenimiento del Merchandishing e implementación de cambios.

- Participar de la gestión de stock, evitar la demarca desconocida.

- Limpieza ( superficie de venta y trastienda).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a Cosmética Navidad - Arturo Soria en Madrid.

ADMINISTRATIVO/A OFICINA GUADARRAMA

Publicado: 15/11/2021 - 14:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit buscamos un perfil administrativo para la delagación comercial de Guadarrama (interinidad).

La misión principal es la gestión documental de una delegación en relación con el empleado/a, gestión de clientes y la gestión operativa de procedimientos de trabajos establecidos, todo ello orientado a dar un soporte eficiente a la persona responsable de la sucursal y en coordinación con el personal de sales support regional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a oficina Guadarrama.

AUX. ADMINISTRATIVO/A DE RRHH (MADRID)

Publicado: 15/11/2021 - 13:36

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos seleccionando un/a Aux. Administrativo/a para el Dpto. de RRHH, para trabajar en una empresa especializada en sector metalúrgica ubicada en Madrid (zona Vallecas). Buscamos una persona organizada, metódica, con capacidad de trabajo en equipo, con iniciativa y con ganas de crecer personal y profesionalmente en una empresa multinacional.

Funciones:

- Control de presencia de los trabajadores a través del sistema de fichaje.

- Control de vacaciones, horas extras, jornada irregular, enfermedades, retribución flexible y todas las incidencias propias de nómina.

- Atención al empleado en todo lo que concierne a su relación con la empresa (sueldo, días de vacaciones, horas extras…).

- Labores administrativas diversas dentro del departamento.

- Apoyo en tareas de selección, formación, evaluación de desempeño y todas las tareas propias de un departamento de Recursos Humanos.

- Se valorará experiencia en el uso de portal del empleado.

- Archivo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aux. Administrativo/a de RRHH (Madrid).

(H/M) ELECTRICISTA OFICIAL 1ª (MADRID)

Publicado: 15/11/2021 - 11:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit, estamos buscando Electricistas Oficial de 1ª con los cursos de prevención de riesgos correspondientes, para trabajar en una empresa/obra de instalaciones eléctricas ubicada en Madrid. Disponiibilidad para acudir a Griñon, ubicación de sus oficinas.

Funciones:

- Instalación eléctrica en oficinas, supermercados, locales, etc.

- Realizar bandejas de distintas modalidades.

- Cablear, poner tubo, realización de cuadros eléctricos…

- Lectura de esquemas/planos eléctricos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de (H/M) Electricista Oficial 1ª (Madrid).

CONDUCTOR/A CAMIÓN (CARNET C) - MOZO/A ALMACÉN para Humanes de Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 11:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Grupo CRIT estamos buscando un/a Conductor/a con el Carnet C que realizará también funciones de mozo/a almacén para trabajar en una empresa del sector alimentación ubicada en Humanes de Madrid. Se trata de un puesto de trabajo estable.

Funciones:

- Preparación de pedidos.

- Cargar los pedidos en el camión (uso de carretilla frontal).

- Reparto de los pedidos con el camión.

- Mantener limpios el camión y furgonetas.

- De manera puntual realización de funciones de mozo/a de almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a camión (Carnet C) - mozo/a almacén en Humanes de Madrid.

RECRUITER CONSULTORÍA para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 11:35

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit, empresa multinacional de los Recursos Humanos, estamos buscando un RECRUITER para servicios de Consultoría en nuestra oficina de Avenida de Burgos.

La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:

- Búsqueda activa de perfiles IT´s, técnicos, ingenieros...

- Entrevistas de selección.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recruiter Consultoría en Madrid.

AZURE AD& GAD PRODUCT DESIGN ENGINEER para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 11:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

From Grupo CRIT we are looking for an important technology company a Azure AD& GAD Product Design Engineer. Current service applies to the technical contexts around the following questions: “how to secure Azure AD, Consolidation of Active Directories, Consolidation of Azure Subscription GO subscription, how to manage groups and trust application on the subscription, how to mutualize and integrate different subscription”. Provided expertise will mainly apply to Azure infrastructure linked to O365 tenant and will rely on existing the compay internal experts for other components.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Azure AD& GAD Product Design Engineer en Madrid.

AZURE AD & GLOBAL AD L3 ENGINEER para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 11:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

From Grupo CRIT we are looking for an important technology company a Azure AD & Global AD L3 Engineer. Current proposal applies to the technical contexts around the following questions: “how to secure Azure AD, Consolidation of Active Directories, Consolidation of Azure Subscription. GO subscription, how to manage groups and trust application on the subscription, how to mutualize and integrate different subscription”. Provided expertise will mainly apply to Azure infrastructure linked to O365 tenant and will rely on existing internal experts in the company for other components.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Azure AD & Global AD L3 Engineer en Madrid.

DBA ORACLE CON SQL SERVER Y POSTGRESQL para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando para una importante empresa de soluciones tecnológicas ubicada tanto en Madrid como en Valencia un/a Administrador/a de Bases de Datos (DBA) Oracle con SQL Server y PostgreSQL.

Las funciones y tecnologías para utilizar serían:

- BDA multidisciplinar que haga instalación, configuración, tunning, parcheados, migraciones entre versiones, entornos y/o plataformas, backups y restores, seguridad, monitorización. Y la generación de procedimientos, capacities e inventario.

- Utilización de Oracle en entornos de Alta Disponibilidad con ORACLE RAC, planes de Backups, restauración de BBDD (RMAN) y en entornos de Disaster & Recovery (Dataguard).

- Utilización de conocimientos SQL Server con Windows Failover Cluster y/o AlwaysOn, con instancia única y con múltiples instancias. Utilización de conocimientos de script con powershell para procesos de automatización. Integration Services, Analysis Services y Reporting Services

- Utilización de conocimientos en PostgresSQL de alta disponibilidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DBA Oracle con SQL Server y PostgreSQL en Madrid.

ESTETICISTA CON EXPERIENCIA para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 12:09

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Wiñk es una empresa pionera en el método de la depilación con hilo de algodón y especialista en todos los servicios relacionados con cejas, pestañas y manicura. De la mano de El Corte Inglés, el equipo de profesionales Wiñk se compromete a realzar la belleza natural de todos sus clientes. ¡Visita Wiñk y cambia tu mirada!

Buscamos esteticista con experiencia demostrable en Manicuras permanente y tradicional, pedicuras, depilación con hilo, extensión de pestañas pelo a pelo, lifting y permanente de pestañas..

Ofrecemos:

- Buen ambiente laboral.

- 40h/Semanales.

- Dos días libres a la semana.

- Horario rotativos.

- Alta Seguridad social.

- Contrato indefinido.

- Salario fijo + comisiones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Esteticista con experiencia en Madrid.

