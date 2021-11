Ofertas de empleo para empezar la semana encontrando trabajo

7 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



¿Qué mejor manera de comenzar la semana que encontrando trabajo? Si ese es tu objetivo, en este artículo te ayudamos a conseguirlo. Arrancamos el lunes con una selección de ofertas de empleo, listas para que te inscribas en ellas. Puestos vacantes en diferentes puntos del país y dirigidas a los más variados perfiles profesionales. Comprueba todo lo que estamos contando, en las siguientes líneas.

DJ PARA FIESTAS EN MADRID

Publicado: 15/11/2021 - 07:04

- Contrato autónomo.

Cronoshare es la plataforma digital líder de servicios locales en España. En estos momentos, buscamos profesionales y autónomos que trabajen como Dj para fiestas en Madrid.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dj para fiestas en Madrid.

MOBILITY SOLUTIONS AGENT (FRENCH) para Barcelona

Publicado: 15/11/2021 - 10:21

- Jornada completa.

Iman Temporing is looking for Customer Service with native level of French, to join the multicultural team of one of our clients, a global-leading organisation of technology-driven services.

As a Customer Representative some of your daily responsibilities will be:

- Providing Concierge Services to clients: Personal assistance for information and bookings on the move. The Bosch Concierge Service provides a personal assistant that can access recommendations, reservations, weather reports and travel advice in a matter of seconds- Provide information to the client and answer to all claims, concerns, suggestions or queries related to the contracted service.

- Emergency Calls Response: Vehicles automatically transmit all data relating to accidents to the Bosch monitoring center. Your mission will be to immediately make contact with the vehicle occupants and coordinate further measures.

- Coordinate Roadside Assistance for drivers: Bosch Roadside Assistance provides support in the event of breakdowns or accidents. At the touch of a button, data is transmitted to our service center where it is analyzed. Based on the diagnostic, Your mission will be to arrange the appropriate assistance services. If the car cannot be repaired on the spot, your role will be to ensure that your customer stays mobile by arranging a replacement car, a hotel and onward mobility.

- Track stolen vehicles: Bosch has an effective solution in the form of Stolen Vehicle Tracking. You will help your customers to locate and recover their stolen vehicle. As soon as the theft is reported to the police, our monitoring center collects all vehicle data and determines the precise vehicle position via GPS tracking.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mobility Solutions Agent (French) en Barcelona.

ESMALTADOR/A para Alcora (l')

Publicado: 15/11/2021 - 10:19

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcora, seleccionamos un/a Esmaltador/a para importante empresa cerámica situada en Alcora.

La persona seleccionada se encargará de realizar las siguientes tareas:

- Control de la sección de esmaltación.

- Cambios de modelo y de formato.

Ofrecemos:

- Contrato temporal.

- Trabajo a tres turnos de lunes a domingo.

- Salario convenio cerámica.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Esmaltador/a en Alcora (l').

MOZO/A para Illescas

Publicado: 15/11/2021 - 10:16

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Illescas seleccionamos mozos/as para importante empresa del sector logística ubicada en la zona.

Cuales serán tus funciones:

- Preparación de pedidos.

- Cargas y descargas.

- Ubicación de mercancía.

Qué ofrecemos:

- Contrato temporal + posibilidad de incorporación en empresa.

- Turnos rotativos de mañana y tarde, o turno partido.

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a en Illescas.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE COMPRAS para Viladecans

Publicado: 15/11/2021 - 10:11

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra delegación de Viladecans, seleccionamos un/a auxiliar Administrativo/a para el departamento de compras, para importante empresa del sector informático situada en Viladecans.

Tus funciones serán las siguientes:

- Gestión de proveedores y gestión de stock.

- Introducción de pedidos de compras de materias primas y productos comercializados y control de fechas de entregas.

- Crear artículos, proveedores, y precios en programa.

- Reportes de clientes.

- Informes, archivo y organización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativo/a de compras en Viladecans.

SOLDADOR TIG Y HILO EXP.INOX para Rubí

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- Jornada intensiva - mañana.

Desde Grupo CRIT ETT Sabadell estamos buscando un SOLDADOR TIG Y HILO con experiencia en acero inoxidable para empresa dedicada a la fabricación de maquinaria industrial del sector químico - farmacéutico situada por los alrededores de Rubí.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SOLDADOR TIG Y HILO EXP.INOX en Rubí.

RESPONSABLE DE TURNO DE ALMACÉN (H/M) para San Javier

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona para importante empresa del sector hortofrutícola, ubicada en San Javier, responsable de turno de almacén (h/m)

Funciones:

- Coordinar y supervisar las actividades productivas en el almacén.

- Planificar la producción, resolver posibles incidencias que pudieran surgir y dar soporte general en la operativa.

- Controlar el stock de productos confeccionados y materias primas para ajustar la producción de la jornada siguiente.

- Coordinar y controlar la limpieza del almacén.

- Realizar tareas de tipo administrativo asociadas (informe resumen de trabajo y horas realizadas por el personal).

Se ofrece:

- Contrato jornada completa.

- Horario de trabajo: lunes a viernes en turno de tarde y sábado (en horario de mañanas o tarde).

- Salario según convenio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de turno de almacén (H/M) en San Javier.

RESPONSABLE DE EQUIPO AGRÍCOLA (H/M) para Cartagena

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona para importante empresa del sector hortofrutícola, responsable de campo (h/m).

Funciones:

- Liderazgo, gestión y supervisión de equipos.

- Toma de decisiones, priorización y resolución de incidencias.

- Coordinar al personal que va asignado a cada máquina de recolección.

- Realización de los pedidos que le sean encomendados.

- Control de la jornada de trabajo del personal a su cargo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de equipo agrícola (H/M) en Cartagena.

MOLDEADORES/AS Y DESMOLDEADORES/AS para Torrelavega

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde GRUPO CRIT buscamos moldeadores/as y/o desmoldeadores/as para empresa de referencia ubicada en la zona de Torrelavega.

Las funciones a realizar serán:

- Preparar y llenar el molde de material fundido, en caso de realizar las tareas propias de moldeo.

- Retirar las piezas fundidas del molde, en caso de realizar las tareas propias de desmoldeo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Moldeadores/as y desmoldeadores/as en Torrelavega.

DBA ORACLE CON SQL SERVER Y POSTGRESQL para Madrid

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando para una importante empresa de soluciones tecnológicas ubicada tanto en Madrid como en Valencia un/a Administrador/a de Bases de Datos (DBA) Oracle con SQL Server y PostgreSQL.

Las funciones y tecnologías para utilizar serían:

- BDA multidisciplinar que haga instalación, configuración, tunning, parcheados, migraciones entre versiones, entornos y/o plataformas, backups y restores, seguridad, monitorización. Y la generación de procedimientos, capacities e inventario.

- Utilización de Oracle en entornos de Alta Disponibilidad con ORACLE RAC, planes de Backups, restauración de BBDD (RMAN) y en entornos de Disaster & Recovery (Dataguard).

- Utilización de conocimientos SQL Server con Windows Failover Cluster y/o AlwaysOn, con instancia única y con múltiples instancias. Utilización de conocimientos de script con powershell para procesos de automatización. Integration Services, Analysis Services y Reporting Services

- Utilización de conocimientos en PostgresSQL de alta disponibilidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DBA Oracle con SQL Server y PostgreSQL en Madrid.

CORTADOR/A FUNDICIÓN para Torrelavega

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde GRUPO CRIT buscamos cortadores/as de fundición para importante empresa ubicada en la zona de Torrelavega.

Tus funciones serán el cortar y dar forma a piezas de fundición con soplete y/o lanza térmica.

Ofrecemos contratación temporal mediante ETT y salario según convenio de la empresa usuaria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cortador/a fundición en Torrelavega.

UN/A OPERARIO/A DE PRENSAS para Sant Fost de Campsentelles

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- Jornada completa.

La delegación de CRIT ETT Granollers inicia proceso de selección para incorporar un perfil de un/a Operario de prensas para importante cliente ubicado en Sant Fost de Campsentelles.

Sus funciones serán:

- Alimentar la máquina, velar y controlar el correcto funcionamiento de las máquinas.

- Colaborar con los compañeros/as ante cualquier incidencia en el proceso.

- Realizar los cambios, ajustes de máquinas, graduación de aplicaciones, preparación de utillajes, y preparación de materia prima y mantenimiento autónomo de la sección.

- Garantizar el abastecimiento de la línea y realizar los controles necesarios para asegurar la calidad de la fabricación y eficiencia de las líneas.

Se ofrece:

- Contrato por ETT con posibilidad de incorporación en plantilla.

- Incorporación inmediata.

- Horario: turnos rotativos mensuales de mañana, tarde y noche.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Un/a operario/a de prensas en Sant Fost de Campsentelles.

UN/A ETIQUETADOR/A VILANOVA DEL VALLÈS

Publicado: 15/11/2021 - 10:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT Granollers selecciona para importante cliente, ubicado en Vilanova del Vallès, a un/a etiquetador/a para un importante desguace de la zona.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Un/a Etiquetador/a Vilanova del Vallès.

