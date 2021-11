Estas son algunas de las empresas que están detrás de las ofertas de empleo activas en estos momentos

7 Se lee en minutos Verónica Sedeño



A la hora de buscar trabajo hay ciertos detalles que son fundamentales para decidir si postularse como candidato al puesto vacante. Este es el caso de la empresa que esté detrás de dicha oferta de empleo. Esta información es de lo más relevante para saber qué tipo de organización es, su nivel y áreas de negocio, volúmenes de producción, objetivos, etc. Con todo esto, se disponen de datos reales para hacerse una idea de la oportunidad laboral que se está planteando. Es precisamente en este punto donde vamos a poner el foco en este artículo, en el que hemos seleccionado diversas ofertas de empleo en Madrid, en las que aparecen los grupos, consultoras, agencias, empresas u organizaciones que demandan personal en estos momentos.

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

PROMOTOR/A para Madrid

Publicado: 10/11/2021 - 10:36

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Crit Outsourcing es la empresa dedicada a la externalización de servicios del Grupo Crit, multinacional líder en el sector de los Recursos Humanos con más de 40 años de experiencia en Europa. Crit Outsourcing está pensada como una eficaz herramienta estratégica para las empresas, como respuesta a una demanda cada vez más creciente de la externalización de ciertas áreas de la empresa y poder así dedicarse a su núcleo de negocio.

Buscamos un Promotor/a, para realizar funciones de colocación de material de visualización de productos en grandes superficies comerciales de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Santa Cruz de Tenerife, Navarra, Murcia, Cataluña, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura. Será necesario el reporte fotográfico del antes y después de la colocación de la cartelería.

WE BRING selecciona:

TÉCNICO INFORMÁTICO / IT ASSISTANT - ALEMANIA para Madrid

Publicado: 10/11/2021 - 08:28

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Te gustaría afrontar un nuevo reto a nivel internacional? ¿Quieres ser parte del equipo IT de una compañía innovadora que apuesta por un mundo más sostenible?

Desde We Bring estamos ayudando a una empresa alemana líder en el sector de energías renovables a incrementar su equipo con un/a Técnico Informático / IT Assistant que se encargue de dar soporte a la informática central así como a los usuarios. La compañía tiene sus oficinas en Lohne-Vechta (Alemania), donde estaría ubicado el puesto de trabajo.

Si eres un apasionado de la tecnología, te apetece dar un salto internacional y disfrutas ayudando a tus compañeros con soluciones IT que faciliten su día a día, ¡este proyecto está hecho a tu medida!.

ADMINISTRADOR SISTEMAS IT - ALEMANIA para Madrid

Publicado: 10/11/2021 - 08:28

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Te gustaría afrontar un nuevo reto a nivel internacional? ¿Quieres ser parte del equipo IT de una compañía innovadora que apuesta por un mundo más sostenible?

Desde We Bring estamos ayudando a una empresa alemana líder en el sector de energías renovables a incrementar su equipo con un/a Administrador de Sistemas IT que garantice el buen funcionamiento de la infraestructura IT tanto a nivel local como internacional. La empresa tiene sus oficinas en Lohne-Vechta (Alemania), donde estaría ubicado el puesto de trabajo.

Si eres proactivo, disfrutas trabajando en equipo y quieres afrontar un nuevo reto a nivel internacional, ¡este es tu proyecto!

ITM PEGASUS ETT selecciona:

CAMARERO/A EVENTOS ZONA MADRID

Publicado: 10/11/2021 - 08:31

- Jornada completa.

¿Te motiva formar parte de un equipo comprometido? Quieres sentir que formas parte de la familia? Te apasiona trabajar en la hostelería? ¡Si es así no esperes más para apuntarte con nosotros!

Estamos buscando a camareros/as de sala para distintos eventos que se realizan, por la zona de Madrid.

AYUDANTES DE COCINERO/A Y COCINEROS/AS PARA EXTRAS EN MADRID CAPITAL.

Publicado: 10/11/2021 - 08:31

- Jornada completa.

Desde ITM estamos buscando profesionales del sector de la restauración, concretamente el perfil que estamos buscando es: Cocineros/as y ayudantes con experiencia para distintas cocinas: de producción, caterings, restaurantes... en la zona de Madrid capital para trabajar de lunes a domingo, según necesidades del evento.

Imprescindible experiencia como cocinero/a en cocinas de producción, eventos o restaurantes.

ADECCO selecciona:

TELETRABAJO, CAPTADOR/A TELEFONICO ONG para Madrid

Publicado: 10/11/2021 - 10:23

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Tienes experiencia en venta telefónica y/o en captación de socios?¿Te gustaría tener un contrato estable? Si es así, ¡Continúa leyendo!. Desde el Grupo Adecco estamos seleccionando teleoperadores/as para una Importante ONG ubicada en Madrid.

El contrato será en modalidad de TELETRABAJO, por lo que trabajarás desde casa con un equipo proporcionado por la propia empresa.

CONSULTOR/A ENERGÉTICO - INDEFINIDO para Madrid

Publicado: 10/11/2021 - 09:50

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Adecco selecciona para un/a importante empresa Consultor/a Energética que se encargará en dependencia de la Dirección Comercial a:

- Gestión energética, negociando los contratos energéticos y su estrategia de compra en la zona de Madrid (Comunidad de Madrid). Apertura de mercado y retención de clientes fidelizados.

- Eficiencia energética, realizará auditorías energéticas

- Ingeniería de Proyectos en contacto con oficina técnico/a

- Venta de proyectos de Autoconsumo con tecnología solar fotovoltaica

VEOLIA selecciona:

TÉCNICO/A DE REGULACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES para Madrid

Publicado: 10/11/2021 - 09:12

- Jornada intensiva - indiferente.

¿Quieres trabajar en una compañía líder en servicios medioambientales? Veolia, grupo multinacional de servicios medioambientales, en su división de servicios energéticos, precisa contratar en Madrid un/a Oficial 1ª de Control de Instalaciones (CCI) cuya función principal será el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de control de sistemas de climatización, electricidad y PCI. Para ello realizará tareas de mantenimiento en los equipos de control de campo y operador de la consola de gestión y control para la supervisión de las instalaciones.

LEROY MERLIN selecciona:

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN HERRAMIENTAS para Getafe

Publicado: 10/11/2021 - 10:17

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Eres experto/a en herramientas? ¿Tienes experiencia en venta y comercialización de herramientas? Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!. Como Vendedor/a Especialista en Herramientas asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN OBRA Y CONSTRUCCIÓN para Leganés

Publicado: 10/11/2021 - 10:17

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Eres experto/a en obra y construcción? ¿Has trabajado en obra y construcción o has comercializado materiales de construcción? Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo! Como Vendedor/a Especialista en Materiales de Construcción asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

CAJERO/A - ASESOR/A RELACIÓN CLIENTE TIENDA NUEVOS MINISTERIOS CAMPAÑA DE NAVIDAD para Madrid

Publicado: 10/11/2021 - 10:17

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Como Cajero/a - Asesor/a Relación Cliente, serás responsable de garantizar la mejor experiencia al cliente antes, durante y después de su paso por tienda y en los diversos canales de comunicación existentes, a través del conocimiento y puesta a disposición de una oferta completa de servicios personalizados de alto nivel definidos por la Dirección de servicios y el Líder de Relación Cliente.

FEU VERT selecciona:

MECÁNICO/A OFICIAL DE PRIMERA SAN FERNANDO DE HENARES

Publicado: 10/11/2021 - 10:39

- Contrato de duración determinada.

La persona seleccionada se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, amortiguadores, distribuciones, etc.)

