¿Qué ofertas de empleo se han publicado este lunes en Madrid?

6 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



Esteticistas, personal de atención al cliente, administrativos, operarios, ingenieros, consultores, camareros, etc. son solo algunos de los perfiles que se demandan este lunes en las ofertas de empleo en Madrid. Puestos vacantes publicados en las últimas horas y en los que podrás registrar tu candidatura aquí mismo. Te facilitamos un sencillo registro de inscripción para convertirte en uno de los primeros en postularte a todas estas oportunidades laboral.es

OFERTAS DE EMPLEO EN MADRID

ESTETICISTA CON EXPERIENCIA para Madrid

Publicado: 08/11/2021 - 08:24

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Wiñk es una empresa pionera en el método de la depilación con hilo de algodón y especialista en todos los servicios relacionados con cejas, pestañas y manicura. De la mano de El Corte Inglés, el equipo de profesionales Wiñk se compromete a realzar la belleza natural de todos sus clientes. ¡Visita Wiñk y cambia tu mirada!

Buscamos esteticista con experiencia demostrable en manicuras permanente y tradicional, pedicuras, depilación con hilo, extensión de pestañas pelo a pelo, lifting y permanente de pestañas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Esteticista con experiencia en Madrid.

CUSTOMER SERVICE WITH FRENCH AND ENGLISH para Madrid

Publicado: 08/11/2021 - 10:49

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Do you have a passion for customer service? Are you a people person? Are you a native French speaker? Are you looking for a diverse atmosphere to work in? Do you have a high level of English? If so, then you have found the right position! We are looking for a passionate and proactive person, who will give high-quality technical customer service within the international sector in a multinational company with many opportunities for growth.

We have around 8,000 associates at 27 locations that support national and international customers in more than 40 different languages. Remote work is available for this position.

Fluency in French (Native level), and a high level of English are required.

- Excellent communication skills, both oral and written. Able to follow phone etiquette and use of formal and polite language.

- Technical background used to work with IT tools.

- Previous experience with customer service, offering technical support with knowledge of following standards and procedures.

- Advanced user of MS Office

- Able to handle stressful situations.

- Teamwork spirit. Organized. Curious and hunger to learn more.

- Critical and analytical thinking.

- Problem resolution.

- Customer satisfaction oriented.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Customer Service with French and English en Madrid.

ADMON LABORAL para Pozuelo de Alarcón

Publicado: 08/11/2021 - 10:49

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Te encuentras en búsqueda de un proyecto profesional?¿Tienes experiencia en dptos laborales? Si quieres seguir consolidando tu experiencia y conocer como funciona una empresa líder en el sector de los RRHH, esta oferta te interesa.

Desde el Grupo Adecco, estamos seleccionando un Admon. Laboral, para cubrir una posición temporal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Admon. Laboral. Pozuelo. Temporal en Pozuelo de Alarcón.

OPERARIO/A INYECCIÓN PLÁSTICOS LEGANÉS

Publicado: 08/11/2021 - 10:19

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Tienes experiencia en el sector de los termoplásticos y buscas un puesto de trabajo cómo operario/a de inyección? ¿Te interesa trabajar en turno de mañana de lunes a viernes y te viene bien la zona de Leganés para trabajar? ¡Sigue leyendo!

Buscamos operarios/as especializados en inyección de plásticos para una empresa de termoplásticos ubicada en Leganés.

Tus funciones serán: utilizar la maquinaria de inyección, cambiar moldes, saber determinar los fallos que pueda tener etc.

Se requiere al menos de 2 a 3 años de experiencia en máquinas de inyección de plásticos

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a inyección plásticos Leganés.

DATA ENGINEER - FINANCIAL SECTOR (FINAL COMPANY) para Madrid

Publicado: 08/11/2021 - 04:06

The Cloud Solution Data Engineer will belong to the Cloud Solution team. It is a new born area that is continuously growing. The area focus is to modernize the core banking systems through cloud technologies and to create new services to automate and simplify the internal business operation.

The team is responsible for the whole product life-cycle and acts with an start-up mentality.The team manages 3 main kind of applications: a data warehouse that is the data core of the company, a data analytics process, and final user applications.

What we're looking forWe're looking for an experienced Data Engineer that:

Is able to source and develop data models.

Is able to wear many hats depending on the project. From the optimization of a data warehouse to a back-end development or architecture design.

Excels in data management and data retrieval optimization.

Enjoys creating advanced data models and optimizing analytics solutions.

Participates in the entire solution life-cycle.

Supports the developers though training and knowledge transfer.

Has 3+ years professional experience in custom ETL design, implementation, and maintenance

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Data Engineer - Financial Sector (Final Company) en Madrid.

BIM CONSULTANT para Madrid

Publicado: 08/11/2021 - 10:07

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Buscamos incorporar un perfil de BIM CONSULTANT, cuyo objetivo principal será llevar a cabo la gestión y desarrollo de la implantación BIM en los proyectos de nuestros clientes.

¿Cómo será tu día a día?:

- Participación en proyectos BIM.

- Project Manager / Coordinador BIM: Dirección técnica y dirección de gestión de proyectos técnicos, BIM.

- Consultoría de procesos e integración BIM.

- Desarrollo y redacción de sistemas documentales sobre metodologías y procedimientos BIM.

¿Cuál es nuestra propuesta de valor?:

- Incorporación en una compañía líder en implantaciones BIM, consolidada en su sector, con un proyecto ambicioso de crecimiento, con un ambiente y cultura de compañía dinámica, abierta y en continua evolución.

- Recibirás apoyo, soporte y seguimiento de todo nuestro equipo de Consultores.

- Carrera: Posibilidades de desarrollarse profesionalmente en línea con la evolución de la empresa.

- Tipo de jornada: Completa.

- Modalidad: Mixto, presencial y remoto.

- Horario: Flexibilidad laboral para conciliar la vida laboral y familiar.

- Tipo de contrato: Indefinido.

- Salario: Negociable. Retribución competitiva.

- Incorporación: Inmediata.

- Ubicación vacante: Madrid.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de BIM CONSULTANT en Madrid.

HOSTESS/RECEPCIÓN RESTAURANTE MAJADAHONDA

Publicado: 08/11/2021 - 10:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Actualmente buscamos un/a HOSTESS a JORNADA COMPLETA para nuestro Restaurante de MAJADAHONDA (C/Salvador Dalí,1)

Funciones:

- Atención telefónica y presencial a clientes.

- Bienvenida, recepción y asiento a Clientes.

- Gestión de Reservas (tlf, presencial y on-line).

- Contacto con Proveedores.

- Manejo TPV y programa de Reservas (CoverManager).

- Apoyo en la configuración de menús especiales para grupo.

- Contacto con Agencia de Marketing: gestión pag web, gestión RRSS...

- Gestión de reclamaciones on-line.

- Cobro a clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de HOSTESS/RECEPCIÓN RESTAURANTE MAJADAHONDA.

CAMARERO/A RESTAURANTE PRINCIPE PIO para Madrid

Publicado: 08/11/2021 - 10:35

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

El Urogallo, reconocida empresa asturiana de hostelería, en expansión, no ha dejado de crecer y evolucionar desde 1996, apostando firmemente por la gastronomía tradicional. Actualmente contamos con un total de 5 restaurantes ubicados en Madrid y una plantilla total de casi 200 empleados. ¿Te apetece formar parte de nuestra familia?

Actualmente buscamos CAMAREROS/AS PROFESIONALES / PROTOCOLO para SALA y TERRAZA a JORNADA COMPLETA para nuestro Restaurante de PRÍNCIPE PIO, MADRID (Pºde la Florida, 16)

Condiciones:

- Incorporación a grupo de restauración serio, en expansión.

- Posibilidades de promoción interna.

- Jornada semanal completa.

- 2 días libres/semana.

-Turno partido (mañana y tarde).

- Interesante salario fijo + propinas (con posibilidades de mejora a futuro si buen desempeño).

- Contrato estable (3 meses + prórroga y/o paso a indefinido).

- 30 días vacaciones/año.

- Comida de personal incluida.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CAMARERO/A RESTAURANTE PRINCIPE PIO en Madrid.

CAMARERO/A RESTAURANTE MAJADAHONDA

Publicado: 08/11/2021 - 09:36

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

El Urogallo, reconocida empresa asturiana de hostelería, en expansión, no ha dejado de crecer y evolucionar desde 1996, apostando firmemente por la gastronomía tradicional.

Actualmente contamos con un total de 5 restaurantes ubicados en Madrid y una plantilla total de casi 200 empleados. ¿Te apetece formar parte de nuestra familia?

Actualmente buscamos CAMAREROS/AS PROFESIONALES / PROTOCOLO para SALA y TERRAZA a JORNADA COMPLETA para nuestro Restaurante de MAJADAHONDA (C/Salvador Dalí, 1).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CAMARERO/A RESTAURANTE MAJADAHONDA.

