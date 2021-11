Cuatro reglas de oro para seducir a los algoritmos durante tu búsqueda de empleo

Un hombre teletrabaja desde su domicilio. / EFE

Es posible que, pese a que tus capacidades y destrezas sean las adecuadas para un puesto de trabajo concreto, tu solicitud de empleo termine convertida en una bola de papel virtual. Con creciente frecuencia, el culpable de ello es el algoritmo que las empresas emplean para filtrar de forma automática a los postulantes. Estas herramientas, conocidas como ATS (Applicant Tracking System), identifican una serie de rasgos y patrones que -al menos desde el punto de vista de una inteligencia artificial- determinan la idoneidad de un trabajador para la empresa que los utiliza.

La mala noticia es que este sistema puede ser injusto; la buena, que es posible burlar su vigilancia o, al menos, lograr que nos dé un trato preferente. La clave está en tener en cuenta que las máquinas no se llevan bien con los matices y las ambigüedades, así que la llaneza será siempre tu mejor baza. He aquí algunos consejos para lograrlo:

Apuesta por la sencillez y el minimalismo

Las florituras rara vez dan buenos resultados en un currículum -salvo en contados casos relacionados con los trabajos creativos-, por lo que debes descartar todo aquello que entorpezca su lectura. No temas resultar aburrido. Los elementos gráficos, ya se trate de imágenes, tablas o gráficos, no van a impresionar a un algoritmo. La sencillez en los títulos de los diferentes apartados -experiencia laboral, destrezas, cursos, etc.- juega a tu favor.

Y emplea un formato sencillo: un documento de Word es preferible a un PDF. Además, las columnas y todas aquellas formas de disponer la información que no permitan una lectura de corrido son un lastre.

Utiliza las palabras clave con perspicacia

El algoritmo de filtrado de solicitudes reconoce determinadas combinaciones de palabras y no otras, por lo que tu trabajo será identificarlas para adaptar en lo posible tu solicitud de empleo.

Si, por ejemplo, en la oferta laboral figura la combinación "redactor de contenidos para RRSS", en tu carta de presentación no debería aparecer "periodista especializado en contenidos para redes sociales": aunque ambas cosas aludan al mismo puesto, la IA tenderá a privilegiar las expresiones lingüísticas que más se parezcan a las propuestas por la empresa en su anuncio.

Evita, eso sí, utilizar palabras clave fuera de contexto o que corran el riesgo de parecer un pegote desprovisto de naturalidad.

Sé lo más específico posible

Cuando hables de tus logros y habilidades, no lo hagas de forma vaga ni utilices descripciones genéricas. Las máquinas adoran todo aquello que resulta medible y puede ser traducido a cifras.

Si, por ejemplo, has liderado un equipo de veinte personas durante siete años, no te limites a exponer que "tienes amplia experiencia en el liderazgo de grupos de trabajo numerosos". Usa números, porcentajes y nombres concretos, y enumera todo aquello que pueda ser evaluable.

Infórmate y destaca

investiga la empresa para la que te postulas. Observa qué rasgos destacan en su publicidad corporativa, qué clase de lenguaje emplean en su publicidad y en sus redes sociales, y qué parecen esperar de los miembros de su plantilla.

Traza una suerte de perfil psicológico de la compañía, de la misma forma que harías si trataras de seducir a una persona de carne y hueso, y dile lo que desea escuchar.

Como colofón, nunca olvides que estás tratando con una máquina. Si, por ejemplo, tu currículum tiene una laguna de un año debido a causas de fuerza mayor, tal vez puedas explicárselo a un encargado de recursos humanos, pero el algoritmo solo verá un espacio en blanco que podrá ser motivo de descarte.

Recuerda que estas reglas solo se aplican a los procesos de selección informatizados, y que estas estrategias podrán servirte para pasar ese primer y frustrante filtro. Con suerte y habilidad tendrás ocasión de lucirte más adelante, una vez hayas logrado embaucar al algoritmo.

