McDonald's, Decathlon, Pepe Jeans, Leroy Merliny KFC seleccionan personal en Madrid

7 Se lee en minutos Pepa Caballero



Las grandes marcas comienzan con el reclutamiento de profesionales de cara a la Campaña de Navidad en sus establecimientos y grandes superficies. Compruébalo en las ofertas de empleo en Madrid, que destacamos en este artículo. Se demanda personal para McDonald's, vendedores de caza, equitación y pesca para Decathlon, técnico de producción textil para Pepe Jeans, cocineros para KFC, cajeros para Leroy Merlin, además de azafatas/os, dependientes, repartidores, así hasta más de 5.000 oportunidades en busca de candidatos.

OFERTAS DE EMPLEO EN MADRID

McDonald's Leganés BP selecciona:

OFERTA DE EMPLEO para Leganés

Vive la experiencia de trabajar en McDonald´s. en Leganes.

Si te gusta la atención al cliente, tenemos oportunidades de empleo para ti incluso si es tu primera experiencia profesional.

¿Qué buscamos?

-Nuestra pasión son nuestros clientes, y tu sonrisa fundamental para conectar con ellos.

-Satisfacción por el trabajo bien hecho.

-Trabajo en equipo. Buen ambiente de trabajo y compañerismo en nuestros restaurantes.

¿Te ves reflejado/a?

Estas son las ventajas de trabajar con nosotros:

-Contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial

-Flexibilidad en el horario según tu disponibilidad para compatibilizarlo con tu vida personal

-Formación a cargo de la empresa

-Oportunidades de ascenso y desarrollo. El 100% de las promociones son internas.

-Ambiente dinámico y en el que participarás en las diferentes áreas del restaurante

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oferta de Empleo en Leganés.

DECATHLON selecciona:

VENDEDOR/A DEPORTISTA NATURALEZA (CAZA, EQUITACIÓN, PESCA) DECATHLON ALCORCÓN

En Decathlon España tenemos más de 25 años de historia, una compañía que se nutre de gente entusiasta, con clara empatía y gusto por hacer accesible el deporte al mayor número de personas, formando una familia de colaboradores vitales, generosos, responsables, con vigor y empuje que aman la innovación, la creación y van en busca del progreso y la evolución.

El perfil de los colaboradores que se unen a nuestro proyecto es el de personas deportistas, con capacidad de iniciativa, personas innovadoras con sentido de responsabilidad, con actitud positiva y que se atreven.

Hacemos crecer el deporte en nuestra ciudad a través de nuestros productos, porque somos apasionados del deporte y nos encanta estar a la última en todo lo relacionado con el mismo.

Ponemos en valor nuestros productos, siendo referentes y prescriptores de ellos, conociendo de primera mano nuestros productos y sintiéndonos orgullosos.

Generamos y mantenemos relaciones con los clientes y usuarios deportistas estando al servicio de ellos y haciéndoles vivir experiencias únicas con nuestros productos, ya sea en la tienda física o digital.

Nos atrevemos y tomamos nuestras propias decisiones porque somos emprendedores, autónomos y responsables.

Nos formamos y desarrollamos llegando tan lejos como nosotros deseamos.

Formamos parte de un equipo de apasionados deportistas trabajando en colectivo y compartiendo nuestras ideas, avances y errores para juntos llegar más lejos.

Si te sientes identificado, tienes ganas y quieres aportar al proyecto de Decathlon.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de VENDEDOR/A DEPORTISTA NATURALEZA (Caza, Equitación, Pesca) Decathlon Alcorcón.

Pepe Jeans Group (office) selecciona:

TEXTILE PRODUCTION TECHNICIAN para Madrid

¿Do you love having fun and enjoying every second? This is how we believe work should be!

The Product department Ladies and Girls department is waiting for you!

What can we say about us? We are flexible, dynamic, and always up to date with what’s going on out there and we have the best teams in our offices!

We create experiences, smile! You found us!

Your mission

Responsible of the technical part of the garments and production follow up of the circular garments ladies and girl.

What will the role entail?

-Technical support during the development of design circular category.

-Creating of measurements specs.

-Measuring of the samples.

-Fitting sessions and fitting comments to the suppliers.

-Follow up of all the production steps.

-Approving of fabrics and strike offs.

-Approving wash care instructions.

-Checking quality control inspections and lab testing.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Textile Production Technician en Madrid.

KFC Amrest selecciona:

COCINEROS KFC CENTRO COMERCIAL DIVERSIA para Madrid

¿El cliente es tu obsesión? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Eres de estos que no pueden estar “Quietoparaos” y de los que se les pasa el tiempo volando? ¡Te queremos en KFC!

Actualmente, estamos buscando Cocineros/as para trabajar a tiempo parcial y en turnos rotativos, alegres y acogedores, porque en KFC nos apasiona lo que hacemos y nos gusta hacer piña entre nosotros.

¿No tienes experiencia? No pasa nada, ¡nosotros te formaremos!

AmRest KFC se compromete a velar por la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres al acceso a la empresa, la contratación, la promoción, la formación, la retribución, la conciliación de la vida personal laboral y familiar, la salud laboral.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COCINEROS KFC CENTRO COMERCIAL DIVERSIA en Madrid.

LEROY MERLIN selecciona:

CAJERO/A - ASESOR/A RELACIÓN CLIENTE para Getafe, Colmenar Viejo y Alcalá de Henares

Como Cajero/a - Asesor/a Relación Cliente, serás responsable de garantizar la mejor experiencia al cliente antes, durante y después de su paso por tienda y en los diversos canales de comunicación existentes, a través del conocimiento y puesta a disposición de una oferta completa de servicios personalizados de alto nivel definidos por la Dirección de servicios y el Líder de Relación Cliente.

Tus funciones serán:

-Realizar el cobro al cliente en el paso por cajas y devoluciones

-Acogida y acompañamiento al cliente

-Atención al cliente / escucha cliente / RCO

-Gestionar los servicios de pago, financiación y servicio post venta

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajero/a - Asesor/a Relación Cliente en Getafe.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajero/a - Asesor/a Relación Cliente en Colmenar Viejo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajero/a - Asesor/a Relación Cliente en Alcalá de Henares.

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO EN MADRID

EPENDIENTE/A TIENDAS DE LUJO CAMPAÑA NAVIDAD para Madrid

¿Te apasiona la moda y te gustaría trabajar en una prestigiosa marca asesorando y ayudando a los clientes? ¿Has trabajado en este sector y te apetece adquirir experiencia en una reconocida firma?, Si es así, ¡sigue leyendo!

Buscamos personas con don de gentes, responsables, proactivas y dinámicas que atiendan y asesoren de forma personalizada a los clientes.

Desde Adecco estamos en búsqueda de personas que puedan incorporarse de manera inmediata en una de las empresas retail más importantes a nivel nacional.

¿Qué necesitamos de ti?

-Experiencia como vendedor/a.

-Habilidades comunicativas y don de gentes

-Orientación al cliente

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DEPENDIENTE/A TIENDAS DE LUJO CAMPAÑA NAVIDAD en Madrid.

REPARTIDORES/AS PAQUETERÍA para Madrid

Te ofrecemos la posibilidad de incorporarte de forma inmediata en una de las empresas de mayor crecimiento en Last Mile. ¿Quieres trabajar en el sector logístico haciendo tareas de reparto? ¡No pierdas esta oportunidad!

Necesitamos incorporar de manera inmediata repartidores/as para realizar labores de reparto de paquetería por la zona de Madrid.

Te ofrecemos la posibilidad de incorporarte de forma inmediata en una de las empresas de mayor crecimiento en Last Mile.

Sólo necesitamos de ti que te guste conducir y el trato con las personas, por el resto no te preocupes, te daremos toda la formación necesaria para que triunfes en tu día a día

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidores/as paquetería en Madrid.

AZAFATO/A EN GALERÍA DE EXPOSICIONES - MADRID

¿Te interesaría una posición estable como azafato/a? ¿Te gustaría trabajar en la galería de exposiciones y eventos de una importante marca del sector muebles de hogar, en pleno centro de Madrid? ¿Te gusta el trato con el público?

Si tienes experiencia previa como azafato/a y te encanta el trato al público: ¡Queremos conocerte!

Requisitos:

-Requerimos que tengas disponibilidad de incorporación para finales de octubre.

-Experiencia de, al menos 2 años en funciones de azafato/a y/o atención presencial al público.

-Nivel B2/C1 de Inglés

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Azafato/a en Galería de Exposiciones - Madrid.

DEPENDIENTE/A TIENDAS DE ROPA ZONA SUR DE MADRID para Alcorcón

Buscamos personas con don de gentes, responsables, proactivas y dinámicas que atiendan y asesoren de forma personalizada a los clientes.

Funciones:

-Atender a los clientes de manera personalizada.

-Resolver reclamaciones de los clientes.

-Potenciar las compras.

-Preparar los productos solicitados.

-Actualizar la información de los productos.

-Registrar las ventas y realizar los cobros

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a tiendas de ropa Zona Sur de Madrid en Alcorcón.

CAJERO/A DE BANCA. MADRID

Desde Adecco Banca y Seguros estamos buscando para importante entidad bancaria cajer@ de banca para realizar sustituciones en toda la comunidad de Madrid.

Se requiere:

-Titulación superior acabada, relacionada con el sector financiero ADE, Económicas, Derecho o similar ( se pedirá el titulo universitario).

-Experiencia previa en el sector de la banca de al menos 1 año.

-Valorable experiencia como cajero/a de banca.

-Disponibilidad para trabajar en la comunidad de Madrid.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajer@ de Banca. Madrid.

Noticias relacionadas