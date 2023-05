El Partido Popular gana en los 21 distritos de Madrid: así han votado los madrileños

Isabel Díaz Ayuso, votando este 28M en Madrid. JOSÉ LUIS ROCA

La victoria del Partido Popular ha sido incontestable en Madrid. Tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez Almeida han conquistado la mayoría absoluta en la Comunidad y el Ayuntamiento, pero el color de los 21 distritos de Madrid también es azul. El PP ha logrado imponerse en todo Madrid y la capital tiene dos mayorías absolutas del partido de Alberto Núñez Feijóo.

José Luis Martínez Almeida gobernará en solitario los próximos cuatro años. El actual alcalde revalida el cargo con una mayoría absoluta tras haber repetido la gesta de Isabel Díaz Ayuso hace dos años: Almeida ha duplicado sus 15 ediles, alcanzando los 29, uno por encima de la absoluta. Con este resultado, el PP convierte a Vox en una formación irrelevante en el Ayuntamiento, donde Javier Ortega Smith se mantiene, pero sus votos ya no serán determinantes para las políticas de la ciudad.

RESULTADOS ELECCIONES EN MADRID

La damnificada en estas elecciones en la capital ha sido Begoña Villacís. Tras las polémicas internas, los fichajes del PP y el amago inicial de la candidata naranja de formar una corriente liberal dentro del PP, Ciudadanos ha dejado de existir en el ayuntamiento igual que lo hizo en la Asamblea hace dos años. El alcalde ha engullido sus votos y, aunque no ha logrado hacerse con los de Vox que, al 85% del escrutinio sube y consigue cinco ediles (uno más que en 2019), con este resultado deja a los de Javier Ortega Smith prácticamente sin peso en el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Más Madrid empeora sus resultados y cae de los 19 que obtuvo en 2019 la exalcaldesa a 12. Mantener este liderazgo le permite seguir dando la batalla frente a una Reyes Maroto, exministra del Gobierno de Pedro Sánchez y apuesta personal del presidente, que solo ha conseguido mejorar los resultados socialistas en tres escaños, llegando a los 11.

Podemos no ha superado la prueba y no ha logrado representación y esto es precisamente lo que determinará hasta dónde llega la mayoría absoluta por el reparto de los escaños. Con este resultado en la capital, ciudad que vio nacer a la formación morada, los de Pablo Iglesias no tienen una posición de fuerza para una negociación con Sumar.