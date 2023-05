Almeida será el candidato más votado en Madrid pero lejos de la absoluta

El actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, será el candidato más votado de las próximas elecciones de mayo, pero dependerá necesariamente del apoyo de Vox, según el último estudio preelectoral del CIS. El PP crece a costa de Ciudadanos y alcanza entre 21 y 25 escaños, a cuatro votos, en el mejor de los casos, de los 29 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El resultado y las variantes generan situaciones muy diferentes en el Ayuntamiento de Madrid en función de la horquilla de escaños que proyecta el CIS. El bloque de la izquierda sumaría entre 21 y 33 ediles, en la primera sin representación de Podemos y en la mejor de las estimaciones, con los 4 escaños que sumarían los morados. La derecha, en cambio, sumaría entre 25 y 33: los 25 que alcanzarían PP y Vox en la horquilla más baja, o los 33 que podrían tener si Ciudadanos logra entrar en el consistorio.

Pendiente del 5%

La continuidad de Almeida, por tanto, no queda claramente garantizada en la estimación que publica este jueves el CIS si se tiene en cuenta que Begoña Villacís, que ha convivido con Almeida durante los últimos cuatro años como vicealcaldes de un gobierno de coalición, rechaza formar parte de un hipotético gobierno en el que esté Vox, como ha dicho en reiteradas ocasiones. De modo que esos 3 concejales que Ciudadanos obtendría en el mejor de los casos podrían ser determinantes para dejar caer a Almeida o volver a investirle como alcalde.

La supervivencia de los naranjas y la incursión de Podemos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid son factores fundamentales en las sumas del 28 de mayo, pero para llegar a eso ambos tienen que alcanzar el 5% del escrutinio necesario para obtener representación. Si la estimación de voto de Ciudadanos está entre el 3,1% y el 5,6%, el de Podemos está un poco por encima: entre el 3,3% y el 5,8%.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, lleva varias semanas lanzando a Almeida una amenaza: no apoyará un hipotético gobierno del PP si Vox no entra también en el ejecutivo municipal. Pero esta advertencia solo podría tener algún efecto si Ciudadanos logra representación e intenta también condicionar un gobierno popular haciendo tambalear la mayoría. Un nuevo cóctel entre PP, Vox y Ciudadanos, con un partido de extrema derecha más fuerte que los naranjas, puede generar tensiones y dificultar la negociación a tres bandas. En caso contrario, sin Ciudadanos en la ecuación, Vox puede patalear y exigir entrar en el Gobierno, pero los populares saben, y Vox también, que si no logran la mayoría en la primera ronda de votaciones en el pleno, su candidato, que sería el más votado, obtendría el bastón de mando en segunda vuelta.

Liderazgo de la izquierda

En la batalla que libra la izquierda, Más Madrid sale ganador en la capital. Aunque la estimación de voto del CIS dice que perderá algún concejal, pasando de los 19 que obtuvo en 2019 a entre 13 y 18 el próximo 28 de mayo, seguiría quedando por encima del PSOE, que se mantendría con los 8 actuales o, a lo sumo, alcanzaría 11. Esta proyección muestra que la candidata elegida por los socialistas, Reyes Maroto, no ha logrado calar en el electorado urbano madrileño como para arrebatar el liderazgo de la izquierda a Más Madrid, donde Rita Maestre se mantendría como principal representante de las fuerzas progresistas.