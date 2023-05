Más Madrid fuerza la renuncia del candidato que militó 20 años en Falange

Imagen de la cuenta de Twitter de Más Madrid Valdemoro, con Paniagua el tercero por la izquierda.

En cuatro líneas, Jesús Francisco Paniagua Pérez ha claudicado. El que fuera hasta esta mañana de miércoles candidato de Más Madrid en la lista municipal de Valdemoro se ha visto obligado a renunciar a su incursión en la política de la mano del partido de Mónica García una vez que se ha hecho pública su militancia pasada en formaciones falangistas.

Paniagua es uno más en la lista de políticos que ha decidido pasar de un partido a otro en los últimos años. La lista, según ha desvelado hoy El Mundo, comienza con Falange Española de las JONS, donde ya aparecía inscrito en 1989, y continúa en los años posteriores por Falange Española Independiente, Falange Auténtica y posteriormente por Ciudadanos. Pero una vez conocida la noticia, en la dirección regional de Más Madrid han optado por cortar por lo sano y sacarlo de sus listas. "En cuanto nos hemos enterado nos hemos puesto en contacto con nuestra candidatura de Valdemoro y con él mismo. Desde Más Madrid no conocíamos el pasado de esa persona", señalan fuentes de la formación.

Y tras esa conversación, ha llegado la carta de renuncia, que aun siendo forzada por la situación en el partido, dicen que ha sido negociada: "De acuerdo con Más Madrid, ha presentado su renuncia y baja en la lista electoral de Valdemoro, que podrá producirse en las próximas horas, en tanto que sigue abierto el plazo de subsanación de listas", señala el comunicado que han sacado.

Reacción inmediata

Noticias relacionadas

La reacción ha sido rápida, en menos de una hora el ya ex candidato había firmado su renuncia y ha sido enviada a los medios para que no quedara dudas. "Yo Jesús Francisco Paniagua Pérez..... por la presente renuncia a formar parte de la candidatura de Más Madrid-Verdes Equo". A pesar del ruido, Paniagua no estaba en los puestos de salida en el municipio de Valdemoro. Iba en el puesto 15 y las opciones de que la coalición pudiera obtener ese número de concejales, reconocen en la formación, era inexistente. Es decir, que era uno de esos nombres que se ponen de "relleno" en las listas para completarlas. Por eso, entre otras cosas, su renuncia ha costado tan poco tiempo.

Aunque este es un golpe menor por afectar a alguien sin visibilidad pública en el partido, es un nuevo golpe que Más Madrid recibe pocas semanas después de la crisis que tuvo por el bono social. En cualquier caso, defienden en la formación, creen que tienen margen para completar la lista de Valdemoro sin problemas y los tiempos, aunque son malos porque ya estamos en precampaña a solo un mes del día de las elecciones, acompañan: "Mejor que haya salido (ahora) porque es más fácil subsanar la lista".